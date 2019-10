Wirbel um geplantes Logistikzentrum für Superhubschrauber in Leipzig

Leipzig

Der Flughafen Leipzig/Halle hat gute Chancen, von einem milliardenschweren Bundeswehr-Auftrag zu profitieren. Die deutsche Firma Rheinmetall bewirbt sich gemeinsam mit dem US-Unternehmen Sikorsky um den Zuschlag für einen neuen Hubschrauber, der ab 2024 schwere Lasten für die Luftwaffe transportieren soll. Die Rüstungskonzerne würden bei Erfolg am sächsischen Flughafen ein Zentrum für Logistik, Wartung und Flottenmanagement des Helikopters aufbauen. Während einige Politiker das sehr begrüßen, gibt es auch Gegenwehr.

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann von den Linken sieht in dem Vorhaben „ein völlig falsches Signal“, das von der Stadt ausgesendet werde. Er verweist auf die angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten und auf die Spirale der Aufrüstung weltweit. Die Linke trete ein „für eine langfristige Friedenspolitik, die gegen jede weitere Aufrüstung und neue Kriege gerichtet ist“. Ein Superhelikopter am Flughafen Leipzig/Halle drehe die Spirale nur weiter.

Linke: Region braucht keine derartigen Rüstungsprojekte

Auch Franziska Riekewald, die stellvertretende Vorsitzende der Linken-Fraktion im Leipziger Stadtrat, lehnt das Vorhaben ab. „Alle Akteure, insbesondere der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung sind dazu aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dem Vorstoß der Rüstungsindustrie entschieden entgegenzutreten. Weder Leipzig noch die gesamte Region brauchen derartige Rüstungsprojekte.“

Jens Lehmann, Leipziger Bundestagsabgeordnete der CDU, versteht die Aufregung nicht. „Die Bundeswehr hat einen völlig veralteten Lastenhubschrauber im Einsatz und benötigt dafür dringend Ersatz.“ Dass die Luftwaffe sicheres und neues Material habe, müsse im Interesse eines jeden deutschen Politikers sein, sagt Lehmann. Als Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags sei er seit Längerem mit Rheinmetall und Sikorsky im Gespräch.

CDU-Politiker: Projekt bringt Hightech-Arbeitsplätze

Der Leipziger Politiker verweist darauf, dass die militärischen Standorte für den Hubschrauber Holzdorf an der Grenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie Laupheim in Baden-Württemberg sind und bleiben werden. „ Leipzig könnte aber Standort für die Logistik und das Flottenmanagement werden, was zahlreiche Arbeitsplätze unter anderem im Hightech-Bereich bedeuten würde.“ Dafür setze er sich ein.

Ähnlich argumentiert der sächsische Bundestagsabgeordnete der FDP, Torsten Herbst. Das Engagement von Rheinmetall und Sikorsky, einer Tochter des US-Konzerns Lockheed Martin, „ist zu begrüßen, denn es stärkt den Standort“. Mit dem Logistik-Hub, dem Zentrum für das Flottenmanagement für den neuen Bundeswehr-Hubschrauber sowie dem vor Kurzem bekannt gewordenen Vorhaben einer süddeutschen Firma, in Schkeuditz ein Passagierflugzeug zu bauen, entwickle sich Leipzig/Halle zu mehr als nur einem Frachtflughafen. Wer sich dagegen stelle, verhindere die Ansiedlung hochmoderner Arbeitsplätze, die die Region nötig habe, so der FDP-Politiker.

FDP-Politiker: Dann entstehen die Jobs in anderen Bundesländern

Letztlich würden diese Jobs dann in anderen Bundesländern entstehen. Denn die Bundeswehr benötige den neuen Hubschrauber für schwere Lasten dringend, „sei es für militärische oder humane Zwecke“. Der Hubschrauber werde auch, so Herbst, bei der Bekämpfung von Bränden eingesetzt und er sichere die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten von Menschen in Krisengebieten.

Laut Rheinmetall-Manager Mike Schmidt stehen die Chancen für den Zuschlag „sehr gut“. Die Bundeswehr will Anfang 2021 über die Vergabe des neuen Transporthubschraubers entscheiden. Im Rennen ist auch der Flugzeugriese Boeing. Die Bundeswehr beabsichtigt, insgesamt 45 bis 60 Helikopter zu beschaffen. Die ersten Maschinen sollen 2023 eintreffen. Im Bundeshaushalt sind dafür nach Angaben von Rheinmetall 5,6 Milliarden Euro eingestellt. Der davon in Deutschland erbrachte Anteil belaufe sich auf einen jährlich dreistelligen Millionenbetrag, so Schmidt. In Deutschland könnten dann bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen, 150 davon in Schkeuditz.

Neben der Nutzung existierender Hangars und Lagerflächen am Flughafen Leipzig/Halle sehen die Pläne von Sikorsky und Rheinmetall die Unterbringung eines Fleet-Management-Centers vor. Die gesamte Planung, Steuerung und Überwachung der Helikopter-Flotte soll hier erfolgen. Zudem wolle Rheinmetall Aviation Services seinen Firmensitz von Bremen nach Leipzig verlegen.

Im Interview mit der LVZ sagte Schmidt, Geschäftsführer von Rheinmetall Aviation Services GmbH, dass man über Details zum geplanten Projekt bereits im Gespräch mit Vertretern der Landespolitik, der Wirtschaftsförderung sowie des Flughafenbetreibers sei. „Wir freuen uns über die bislang sehr positive Resonanz“, so Schmidt.

Von Andreas Dunte