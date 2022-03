Wird das Coronavirus auch noch im Sommer kursieren?

Hannover

In Deutschland entspannt sich das Infektionsgeschehen zunehmend. Zuletzt sind die offiziell gemeldeten Infektionszahlen in Deutschland stetig gesunken. Ein ähnliches Bild zeichnet sich weltweit ab: Die Zahl der Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation um 16 Prozent zurückgegangen. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist um 10 Prozent gesunken.

Spätestens mit dem Einsetzen wärmerer Temperaturen im Frühjahr rechnen Corona-Experten und Expertinnen damit, dass sich die Lage noch weiter entspannt. Ganz frei von Corona wird aber wahrscheinlich auch dieser Sommer nicht sein. Davon geht etwa der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité aus. Zum einen sei der jetzige Impffortschritt nicht ausreichend, zum anderen sei die Infektionstätigkeit durch die Omikron-Variante weiter hoch, sagte der Wissenschaftler im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. „Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird.“

Auch im Sommer in Innenräumen weiter Maske tragen

Drosten verweist auf das Beispiel Südafrika: Dort sei die Omikron-Welle mitten im Hochsommer steil gestiegen. Er gehe für Deutschland zwar nicht davon aus, dass man eine „ungebändigte“ Welle sehen werde, aber „man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können“. Deshalb sei es auch im Sommer ratsam, weiter in Innenräumen Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht „die effizienteste Maßnahme überhaupt“, betont Drosten.

Von RND/she/dpa