Die deutsche Wirtschaft hat die Krise noch nicht überstanden. Wirtschaftsexperten in Sachsen warnen vor einem Rückschlag. Trotz positiver Erwartungen einiger Unternehmen glauben sie nicht an eine schnelle Erholung.

Corona hat der deutschen Wirtschaft den schwersten Einbruch in der Nachkriegsgeschichte beschert. Doch die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland erholt sich schneller als erwartet. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Juni auf 90,5 Punkte. Laut dem Forschungsinstitut ist das der dritte Anstieg in Folge seit Mai.

Ob im Handel, im Dienstleistungssektor oder auf dem Bau – eine vorsichtige Erholung zeige sich in allen Wirtschaftszweigen. Auch die Exporterwartungen legten leicht zu.

IWH warnt: Umfrage nur eine Momentaufnahme

Die ifo-Umfrage unter Unternehmen sei eine Momentaufnahme – angesichts steigender Ansteckungszahlen in Deutschland und Europa sei es wahrscheinlich, „dass neue Maßnahmen kommen werden, die die Wirtschaft belasten“, warnt Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

„Abgesehen davon steckt Amerika tief im Corona-Sumpf und wird auch nicht so schnell dort herauskommen können.“ Das treffe größere exportorientierte Unternehmen und ihre Zulieferer besonders. „Ich denke, das dicke Ende der Rezession kommt noch in Form eines rasanten Anstiegs der Pleiten im Herbst und Schwierigkeiten im Finanzsektor“, so der IWH-Chef besorgt. „Ich bin zur Zeit pessimistisch, was eine rasche Erholung angeht.“

Gropp glaubt nicht, dass sich der Osten von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln kann, „auch wenn die Ansteckung hier niedriger ist“.

Auch ifo-Institut rechnet mit Pleitewelle

Die Aufholjagd habe begonnen, sagt Joachim Ragnitz, Vize-Chef des ifo-Instituts in Dresden. Der erwartete weitere Einbruch des Geschäfts bleibt nun aus – wohl auch dank des Konjunkturpakets der Bundesregierung. Aber auch Ragnitz gibt zu bedenken: Sollten die Kommunen wegen einbrechender Gewerbesteuereinnahmen den Schalter auf Sparkurs legen, können sich die Aussichten insbesondere am Bau auch schnell wieder eintrüben. Das Vorkrisenniveau wird voraussichtlich erst Ende 2021 erreicht sein.

Auch Ragnitz rechnet in den kommenden Monaten mit einer Zunahme der Unternehmenspleiten und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ein Vorteil der ostdeutschen Wirtschaft sei allerdings, dass sie kleinteiliger und weniger geprägt von großen Industriebetrieben sei.

Sorgen bei Sachsens Arbeitgebern bleiben groß

Sachsens Arbeitgeber-Präsident Jörg Brückner hält die Lage für unverändert angespannt und extrem schwierig. Die Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie, dem wichtigsten Industriezweig im Freistaat, verzeichneten demnach im Mai ein Minus beim Auftragseingang von 33 Prozent. „Besonders dramatisch sind die Zahlen für die systemrelevante Automobilindustrie, die einen Einbruch von fast der Hälfte an Umsatz und Aufträgen habe. „Das bedeutet deutlich weniger Arbeit in den Betrieben, weniger Erlöse und weniger Steuern“, so Brückner. „Erstmals seit der Finanzkrise schrumpft die Stammbelegschaft.“ Vom Normalbetrieb sei man nach wie vor weit entfernt.

Neben fehlenden Aufträge kämpften die Firmen mit nachlassender Liquidität. „Das alles sehen wir mit großer Sorge. Schließlich geht es hier um den industriellen Kern unserer Wirtschaft. Unsere Schlüsselindustrie ist gefährdet und damit die Basis unseres Wohlstands“, so Brückner.

