Wirtschaftskraft: Fünf sächsische Regionen sind deutschlandweit am schwächsten

Eigentlich sollen die Braunkohlekraftwerke in Deutschland noch bis 2035 laufen dürfen – doch eine Anlage in Sachsen-Anhalt könnte schon lange vorher vom Netz gehen. Betreiber Uniper will das Kraftwerk in Schkopau früher schließen – um trotz des Kohleausstiegs ein komplett neues Werk in Betrieb zu nehmen.