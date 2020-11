Glashütte

In Glashütte dreht sich alles um Zeit. Oder wie es auf dem Ortseingangsschild heißt: „... hier lebt die Zeit“. „Unsere Stadt steht seit jeher für feinste Uhrmacherkunst“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler. 1800 Männer und Frauen würde heute Zeitmesser von renommierten Herstellern wie Lange & Söhne, Glashütte Original, Union, Mühle, Nomos, Tutima, Wempe, Grossmann und Bruno Söhnle fertigen. Dreßler hält kurz inne, zählt nach und ist zufrieden. Und dann wären da noch die Firmen und ihre Mitarbeiter, die Uhrenteile herstellen. Um die Beschäftigtenzahl einordnen zu können, nennt er als Vergleich die 1600 Einwohner in Glashütte (ohne die 15 Ortsteile).

Bürgermeister sieht die Initiative kurz vor dem Ziel

Entlang der Altenberger Straße, wo sich der Großteil der Manufakturen angesiedelt hat, ginge es heute sicher weit weniger lebendig zu, würden sich die Firmen nicht gegenseitig ein wenig auf die Finger sehen. Nicht, um Neuheiten auszuspionieren. Sondern um sicherzustellen, dass da, wo Glashütte drauf steht, auch Glashütte drin ist.

Dreßler, seit 2008 Bürgermeister in der Uhrenstadt im Müglitztal, setzt sich von Anbeginn für einen besseren Schutz der heimischen Feinuhrmacherei ein und sieht sich jetzt kurz vor den Ziel. Vor einem Jahr hatte der Bundesrat einen Vorschlag Sachsens gebilligt, „Made in Glashütte“ mit einer Verordnung schützen zu wollen. Das Bundesjustizministerium will nun eine generelle Verordnung zum Schutz der geografischen Herkunftsbezeichnung erarbeiten. Die entsprechende Vorlage für den Bundesrat hatte die sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Dombois initiiert, die dabei im engen Kontakt mit Stadt und den Manufakturen stand.

Uhren dürfen nur noch vor Ort in Gang gesetzt werden

„Inhaltlich baut der Verordnungsentwurf auf den bekannten und gelebten Vorgaben auf“, so Dreßler. Demnach dürfen nur solche Uhren die Herkunftsangabe „ Glashütte“ tragen, bei denen in allen wesentlichen Herstellungsstufen zusammen mehr als 50 Prozent der Wertschöpfung vor Ort erfolgt sind. Neu festgelegt werden soll, dass nur noch vor Ort Uhrwerke mit Gehäuse versehen (die Fachwelt spricht von einschalen) und in Gang gesetzt werden dürfen.

Uwe Ahrendt, gebürtiger Glashütter und Geschäftsführer der renommierten Uhrenmanufaktur Nomos, ist ebenfalls ein Verfechter hoher Wertschöpfung vor Ort und unterstützt die Initiative. Bereits 1904 gab es den ersten öffentlichen Streit um die „ Glashütte Regel“, erinnert er. Nach der Wende, als sich immer mehr Firmen in der Stadt ansiedelten und Uhren mit dem Namen Glashütte auf den Markt brachten, zwangen die etablierten Firmen die Neuen ebenfalls – oft auf gerichtlichem Weg – dazu, dass sie die Uhren und ihre Teile bitte schön auch in Glashütte zu produzieren haben. „ Glashütte gilt als weltweites Qualitätsmerkmal. Damit darf man sich nur rühmen, wenn die Wertschöpfung am Uhrwerk zu mindestens 50 Prozent vor Ort erfolgt“, so Ahrendt.

Schweizer Hersteller Müller scheiterte an Uhrenbaronen

Nomos hatte anfangs selbst Schwierigkeiten, auf den Wert zu kommen. Gründer Roland Schwertner hauchte der Marke nach der Wende neues Leben ein, wohnte die ersten Jahre unter einfachsten Bedingungen vor Ort, hatte kaum Geld zum Investieren. Und wurde verklagt. Man glaubte, der gebürtige Düsseldorfer macht es dem Schweizer Guido Müller gleich, der Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal Uhren unter dem Namen Nomos im Müglitztal baute. Müller war nach nur fünf Jahren am Widerstand der sächsischen Uhrenbarone gescheitert, weil er sämtliche Teile aus der Schweiz bezog, aber seine Uhren dennoch unter dem Gütesiegel Glashütte verkaufte.

Schwertner hielt durch. Nomos erhöhte Schritt für Schritt die Fertigungstiefe, investierte in Maschinen, Mitarbeiter, Ausbildung und Entwicklung. Die Marke ist heute weltbekannt für ihre klassisch schönen Zeitmesser mit selbst entwickelten und in Glashütte gebauten Uhrwerken.

Ausstellung zu 175 Jahren Uhrenfertigung in Glashütte

Das örtliche Uhrenmuseum gibt in einer Sonderschau einen guten Einblick in 175 Jahre Bau komplizierter Uhren und Messinstrumente in Glashütte. Wirtschaftliches Wohlergehen der Region und Beharren auf Wertschöpfung vor Ort stehen im engen Zusammenhang, sagt Museums Ulf Molzahn. Unter diesen Bedingungen seien „Innovationen entstanden und Glashütter Besonderheiten ausgebildet“ worden.

In der aktuellen Initiative sieht Bürgermeister Dreßler eine „historische Chance für unsere Stadt“, weil das Arbeitsplätze sichert und Neu-Investoren die Richtung vorgibt. Dabei nennt er als Vorbild bewusst Solingen. Seit mehreren Jahrzehnten würde es die Solingenverordnung geben. Ein Alleinstellungsmerkmal, das von Firmen der Klingenstadt (so darf sich Solingen seit 2012 offiziell nennen) angeregt wurde, um die hohe Qualität heimischer Schneidwaren gegen weltweit agierende Fälscher zu verteidigen. Ein Messer, das den Aufdruck „Made in Solingen“ tragen darf, muss in Solingen geschmiedet oder gestanzt, geschliffen, poliert und ausgemacht (Griff und Klinge sind übergangslos) sein. Über 500 Unternehmen stellen heute in Solingen Metallerzeugnisse her, hauptsächlich Messer.

Von Andreas Dunte