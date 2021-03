Wo Köpping ist, ist Krise: Ein Tag mit der sächsischen Gesundheitsministerin

Dresden

Was macht sie denn schon wieder? Es ist Dienstagmittag und Petra Köpping hat im Presseraum der sächsischen Staatskanzlei Platz genommen, um die erst vor wenigen Stunden entworfenen Eckpunkte der neuen sächsischen Corona-Verordnung zu verkünden. Eine Verordnung, die es noch nicht gibt. Über Ostern machen alle Läden dicht, die keine Lebensmittel verkaufen. Kitas und Schule schließen ab einer Inzidenz von 100. Die Gastro bleibt zu, verkündet die Ministerin. Auf Facebook toben sie schon. Was macht die Köpping da?

Es gibt niemanden zwischen Zittau und Leipzig, dem der Frust der Menschen über die Pandemie so direkt entgegenschlägt, wie die sächsischen Gesundheitsministerin. Der Infektionsschutz liegt in ihrer Verantwortung, ihr Name steht unter jeder Verordnung. Köpping mache Sachsen dicht, heißt es dann. Sie koordiniert die Impfungen. Viel zu langsam, sagen viele. Wie hält sie das aus? Und macht sie wirklich so viel falsch?

Einige Stunden zuvor ist Petra Köpping, 62 Jahre, an einer roten Ampel in Dresden-Neustadt zum Stehen gekommen. Auf der weißen Lederrückbank ihrer Limousine hat die SPD-Frau neben ihrer Louis-Vuitton-Tasche Platz genommen. Ziel: ihr Ministerium. Petra Köpping redet hoffnungsvoll auf ihr Telefon ein. „Wir bekommen nächste Woche viel Impfstoff“, sagt sie den drei sächsischen Klinikchefs. Jedenfalls glaubt sie das. „Hallo? Frau Staatsministerin?“ Köpping hat ihr Mikrofon auf stumm. „Ach“, entfährt es ihr. Stumm deaktiviert, noch mal von vorn.

Wo die Krise ist, ist Köpping

Der Job als sächsische Krisenmanagerin ist mühsam. Petra Köpping hat ihn sich nicht ausgesucht. Als sie 2019 das neue Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt übernahm, wusste noch niemand, was Corona ist. Aber vielleicht hätte sie ahnen können, dass es so kommen wird. Dass, wo sie ist, immer Krise ist.

1989 wurde Köpping Bürgermeisterin in Großpösna bei Leipzig, dann kam die Wende. 2001 wurde sie dort Landrätin im Leipziger Land, dann kam das Hochwasser. 2014 wurde sie Ministerin für Integration, dann kam 2015. „Wo ich hinkomme, gibt es eine Ausnahmesituation“, sagt sie.

Die Köpping-Krisen haben gemeinsam, dass niemand so richtig etwas für sie kann. Wer ist für Wendewirren, Flut, Asylkrise oder Viruspandemie verantwortlich? Am Ende waren sich häufig trotzdem alle einig: die Köpping ist schuld. Um das zu beweisen, muss sie nur ihr Handy entsperren. Ein Görlitzer CDU-Politiker beschwert sich auf Facebook bei der Ministerin, dass es zu wenige Impfpraxen gebe. Köpping scrollt. „Klasse Stephan! Nah am Bürger!“, kommentiert jemand. Wann hat ihr das zum letzten Mal jemand gesagt? Die Staatsministerin hat eine E-Mail bekommen. Eine Bürgerin schreibt: „Frau Köpping, Sie sollten sich was schämen!“

Also, was ist mit den Praxen? Die Kritik an Köppings Impfstrategie kommt nicht nur aus Görlitz. Sachsen impfe zu behäbig, heißt es. Köpping kann nichts dafür, dass es so wenig Impfstoff gibt. Aber viele kritisieren, dass sich auf der sächsischen Website, die am ersten Tag zusammenstürzte, nur Mitglieder der Impfgruppe registrieren könnten, die gerade an der Reihe ist. Dass man bei der Termin-Hotline nicht durchkomme. Dass Sachsen bei der Impfquote deutschlandweit den letzten Platz belege. Für Köpping steckt hinter dem scheinbaren Versagen ein System: Anstatt alle verfügbaren Dosen auf einmal zu verimpfen, hält sie Impfstoff für die Zweitimpfungen zurück. Manche sagen: Sie riskiert zu wenig. Die Köpping macht auf Nummer sicher. Aber sie hält daran fest, will so auch möglichen Lieferengpässen entgegenwirken. Sie sagt: „Bei den Zweitimpfungen sind wir deutschlandweit ganz vorne.“

Heute schöpft Köpping Hoffnung. Über Ostern soll Sachsen 90.000 Dosen zusätzlichen Impfstoff erhalten. Köpping will sie in die Grenzregionen verteilen, wo das Virus besonders stark wütet. Erstmals sollen auch Hausärzten verimpfen. „Ich brauche eine Liste von Praxen, die anfangen könnten“, diktiert Köpping ihrer Assistentin ins Telefon. Die Ärzte müssen überredet werden, über Ostern zu arbeiten, irgendwie. Klappt das? Oder gehen bald wieder alle auf Köpping los? Im Vogtland, Sachsens Corona-Hotspot, läuft es schon. 110 Hausärzte können nun dort impfen. Im Vogtland, wo Kitas und Schule zu sind. Wenn Köpping liefert, dann dort, wo es ohnehin längst brennt. „Klasse, Frau Köpping, im Vogtland läuft es!“, schreibt niemand.

Das Tempo hinterlässt Spuren bei den Mitarbeitern

Noch mal Hoffnung. PK hat eine Idee. Sie will, dass sächsische Kneipen und Restaurants öffnen können – für Gäste mit negativem Corona-Test. In Oberwiesenthal und Augustusburg kennt Köpping die Bürgermeister, die sollen es ausprobieren. Aber jetzt wackelt das Projekt. Denn der sächsische Inzidenzwert ist wieder gestiegen, auf über 150, der deutschlandweit zweithöchste Wert. Ist das die richtige Zeit für Experimente? Ist Sachsen der richtige Ort? „Die Leute brauchen Zuversicht“, sagt die Ministerin. Sie meint damit auch sich selbst.

Aus der Limousine geht es ins Ministerium, dritter Stock. Auf dem Schreibtisch liegen Tageszeitungen, Köpping wühlt sich durch. „Manchmal lese ich die Zeitungen nicht, weil ich denke: Das gibt es doch nicht, das habe ich doch hundertmal erklärt“, sagt sie. Zwei Minuten später kommt eine Mitarbeiterin herein. Auf die Zeitungen segeln drei Zettel: Inzidenzwerte, Intensivbetten, Impfquoten. „Geht es Ihnen wieder besser?“, fragt die 62-Jährige. „Sie haben jetzt nichts gefunden. Aber ich soll vorsichtig sein.“ – „Ja, Sie sind zu jung für so was. Sie lernen jetzt, auch mal Nee zu sagen.“ Die Mitarbeiterin schreibt manchmal noch spätnachts an den sächsischen Verordnungen. Jetzt musste sie in eine Nervenklinik. Ein anderer Kollege hatte einen Herzinfarkt. Ein Staatssekretär liegt seit Wochen im Krankenhaus. Was ihre Leute leisten, sei irre, sagt Köpping. „Ein Hauruck-Tempo.“ Manchmal, wenn die Nacht wieder lang war, blicke sie morgens in aschgraue Gesichter. Dann, sagt sie, müsse sie ihren Leuten Kraft geben. „Und manchmal frage ich mich: Wie geht das jetzt weiter?“

Jetzt geht es erstmal hier weiter, das Gespräch mit dem Kabinett ist vorbei. Es arbeitet in Petra Köpping. In zwanzig Minuten muss sie das Besprochene vorstellen, drüben in der Staatskanzlei, auf der Pressekonferenz, die live ins Internet gestreamt wird. Sie wird Schließungen verkünden, die noch nicht beschlossen sind. Journalisten werden Fragen stellen, auf die sie häufig antworten wird: „Das entscheiden wir morgen.“ Oder: „Dass können wir nicht garantieren.“ Pläne kommunizieren, die gerade erst entstanden sind, die man gerade erst gelesen (und verstanden?) hat – das ist Köpping-Alltag. „Das führt dazu, dass man die Getriebene ist“, sagt sie.

Was heute angekündigt wird, könnte morgen gekippt werden

Ein paar Hundert Meter mit dem Auto, die Zeit drängt, durchs Autofenster erspäht Köpping Michael Kretschmer. Er steht da mit einigen Eltern, die ihm und Köpping Unterschriften übergeben wollen. Inmitten steigernder Fallzahlen fordern sie Schulöffnungen. Köpping stellt sich mit dazu. Sie hört zu. „Die wollen ihr Leben wieder, ich verstehe es ja“, sagt sie danach, „aber was soll ich machen?“ Immerhin: Sie kann den beiden Bürgermeistern grünes Licht geben. Die zwei Männer verkünden in ihren Städten, dass ihre Gastronomie testweise öffnet. Köpping verkündet in ihrer Pressekonferenz vor allem Schließungen. Der Mitschnitt wird auf Facebook gepostet. „Lachnummer.“ „Impfen, impfen, impfen, Frau Köpping.“ „Völliges Chaos.“ „Völliger Unsinn.“ Was macht die Köpping da nur wieder?

Die Ministerin spielt an ihrem Ehering. Manches, was sie am einen Tag ankündigt, wird am nächsten wieder gekippt. Nicht von ihr, sondern von der Berliner Runde, wo alle anderen Bundesländer mitreden. Laschet, Söder und Co. Regeln, auf die man sich in Berlin einigt, muss Köpping auf Sachsen zuschneiden und unterschreiben. Und: Sie muss sie ihren Menschen hier überbringen, erklären, rechtfertigen. „Wir hatten Entscheidungen aus Berlin“, sagt Köpping, „da dachte ich: Gottohgottohgott, wie sollen wir das jetzt wieder kommunizieren?“

Petra Köpping vor den aktuellen Zahlen zu Inzidenzen, Impfungen und Klinikbelegungen – jeden Tag gibt es neue Fakten. Quelle: Anja Schneider

Manche sagen: Petra Köpping kommuniziert nicht gut. Man könne sich nicht auf die Zahlen verlassen, die sie in der Pressekonferenz vorträgt. Es steckten Fehler drin. Mittlerweile geht sie auf keine Pressekonferenz mehr alleine. Sie hat, seit dem Sommer, eine neue Sprecherin, die ihr manchmal die korrekten Zahlen und Stichwörter zuruft. „Man muss unheimlich aufpassen, welche Zahlen man rausgibt“, sagt Köpping.

In der Staatskanzlei richtet ein Kameramann einen Lichtkegel auf Petra Köpping. Ein letztes Mal schaltet sie sich heute live dorthin, wo die Wut am spürbarsten ist: auf Facebook. Eine Stunde lang beantwortet sie Fragen. Eine Moderatorin sortiert die Beleidigungen aus. Am Abend steigt Petra Köpping in den Dienstwagen. Mit über 200 km/h geht es zurück Richtung Grimma. Auf ihren Hof, dessen Mauern sie selbst verputzt hat. Vielleicht hätte sie morgen mit ihrer Nachbarin die ersten Krokusse bestaunt? Petra Köpping schaut aus dem Fenster, wo Sachsen an ihr vorbeizieht. Sie verstehe die Wut ja. „Die Leute sind dünnhäutig geworden, empfindlich“, sagt sie. „Manche stehen vor dem Ende ihrer Existenzen, die sie sich jahrzehntelang aufgebaut haben.“ Manchmal erinnere das sie an Wendezeiten.

Die Pandemie ist Köppings vierte große Krise

Aber jeder Lockdown beschwört neue Wut hervor, jetzt wieder. Kosmetikerinnen, Gastronomen, Bürgermeister gehen auf Köpping los. Was macht das mit ihr? „Ich denke dann an die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr“, sagt sie. Sie erzählt von Chefärzten, die am Telefon in Tränen ausbrachen. An überfüllte Intensivstationen. An all die Toten. „Wer weiß, was das Virus anrichtet, kann nichts gegen den Lockdown haben“, sagt sie.

Die Pandemie ist Petra Köppings vierte Krise. Sie hat gelernt, dass sie nicht schuld ist. Dass sie ihren Job machen muss. Und dann weiter. Nach der Pandemie wolle sie anpacken, sagt sie. Sachsen ist das am wenigsten verschuldete Bundesland Deutschlands. Von hier aus könnte ein Aufwind ausgehen. Wird man dann sagen, dass es Köppings Verdienst war?

Von Josa Mania-Schlegel