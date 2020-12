Leipzig

Die Maske ist inzwischen ständiger Begleiter und damit zu einem festen Bestandteil des Straßenbildes geworden. Nach der Ankündigung einer neuen Verordnung, die ab dem 14. Dezember greifen soll, ist klar: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum wird ausgeweitet.

Im Entwurf des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS), der der LVZ vorliegt, heißt es, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske an Orten besteht, „an denen sich Menschen begegnen“.

Diese Formulierung wird im Ministeriumspapier vorerst nicht konkretisiert. In der Pressekonferenz der Landesregierug am Dienstag machte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) jedoch deutlich, dass sich diese Orte „auf den gesamten öffentlichen Verkehrsraum“ beziehen. Ausgenommen, so Dulig weiter, seien „sportliche Aktivitäten oder wenn man im Wald spazieren geht". Das hieße konkret: Auf Plätzen, Straßen, in Vierteln und Wohngebieten muss die Maske auf.

Alle weiteren Regelungen zur Maskenpflicht bleiben laut Verordnung weiter bestehen. Nach wie vor gilt diese...

in allen öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive Taxis, Reisebussen und regelmäßigen Fahrdiensten

in Eingangs- und Parkbereichen von Groß- und Einzelhandel

in Gesundheitseinrichtungen oder beim Besuch derselbigen

am Arbeitsplatz, sofern kein Abstand von 1,5 Metern zum Arbeitsort des Kollegen gewährleistet werden kann

in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten mit regelmäßigem Publikumsverkehr, wie zum Beispiel Einkaufszentren, Banken, Kirchen oder Gastronomie (Abholservice)

vor Schulen und Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung

beim Aufenthalt in Schulgebäuden, auf dem Gelände von Schulen sowie bei schulischen Veranstaltungen (da für Sachsens Schüler ab dem 14. Dezember bis einschließlich 10. Januar die Schulen geschlossen bleiben, ist dieser Punkt im Maßnahmenkatalog des Sozialministeriums jedoch weitestgehend überholt)

an Haltestellen, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, auf Sport- und Spielflächen (ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres) zwischen 6 und 24 Uhr

auf Wochenmärkten und an Außenverkaufsständen zwischen 6 und 24 Uhr

Von Lisa Schliep