Wo es für Sachsens Rentner am günstigsten ist

Leipzig

Wo man in Deutschland wohnt, kann ganz entscheidend sein, wenn es ums Thema Rente geht. Nach einer neuen Studie, die das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos für eine Initiative im Auftrag der Deutschen Versicherungswirtschaft erstellt hat, variiert die Kaufkraft regional um bis zu 52 Prozent. Die Abweichungen vom Durchschnitt sind dabei ganz erheblich.

Sachsen günstiger als Bundesdurchschnitt

In Sachsen ist das Leben für Rentner durchweg günstiger als im Bundesdurchschnitt. Selbst im teuersten Kreis – der Landeshauptstadt Dresden (Platz 125) – liegen die Preise noch geringfügig unter dem nationalen Mittel. Doch auch im Freistaat gibt es ein ausgeprägtes Gefälle. In der Stadt Leipzig (Platz 239) – der zweitteuersten Region – zahlen Rentner bereits fünf Prozentpunkte weniger. Dahinter folgen Meißen (Platz 280), der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Platz 313) und Chemnitrz (316)

Anzeige

Vogtland ist am günstigsten

Es geht aber noch preiswerter. In gleich fünf Landkreisen weicht das Preisniveau um mehr als zehn Prozent vom Bundesdurchschnitt nach unten ab. Dazu zählen Zwickau (Platz 372), Nordsachsen (Platz 373) und der Erzgebirgskreis (Platz 384). Im Landkreis Görlitz (Platz 386) mit dem gleichnamigen Verwaltungssitz, der sich auch bundesweit einen Ruf als „Rentner-Paradies“ erworben hat, liegt das Preisniveau beispielsweise um fast zwölf Prozent tiefer. Und im Vogtland (Platz 399) ist das Leben sogar um 13 Prozent billiger. 1000 Euro Rente haben dort eine Kaufkraft wie 1149 Euro. Damit liegt der Kreis auf dem dritten Platz der günstigsten Regionen Deutschlands.

Weitere LVZ+ Artikel

Teure Gegenden müssen nicht unattraktiv sein

„Der Wohnort hat großen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten und damit den Wohlstand im Alter“, sagt Studienautor Heiko Burret. Teurere Gegenden müssten jedoch nicht zwangsläufig unattraktiver sein, da die Löhne und somit auch die Renten dort tendenziell höher seien als in günstigeren Regionen. „Einbußen beim Lebensstandard drohen überall dort, wo die Alterseinkünfte im Verhältnis zum regionalen Preisniveau sehr niedrig ausfallen“, so Burret.

Landkreis Elbe-Elster am günstigsten

Bundesweit haben 1000 Euro für Rentner in München – dem teuersten Altersruhesitz – gerade mal noch eine Kaufkraft von 760 Euro. Im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster – dem bundesweit günstigsten Wohnort – liegt der reale Wert dagegen bei 1160 Euro.

Für die Auswertung hat Prognos die Lebenshaltungskosten der Rentner in 401 Kreisen und kreisfreien Städten verglichen. Eigens dafür passte das Institut die Gewichtung des allgemeinen Warenkorbs des Statistischen Bundesamtes an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen an. Gesundheitsausgaben und Mieten haben in dieser Altersgruppe beispielsweise ein höheres Gewicht. Kosten für Bildung spielen dagegen eine geringere Rolle.

Von Roland Herold