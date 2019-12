Wo gibt es die meisten Stiftungen in Mitteldeutschland?

Leipzig

Die selbstlose Förderung der Allgemeinheit ist das Ziel fast aller Stiftungen in der Bundesrepublik. Die Motive einer Gründung sind dabei durchaus unterschiedlich – ebenso wie die Rechtsformen (privat, sozial, öffentlich, politisch, kirchlich). Allein 4000 der über 21 000 deutschen Stiftungen schütten jährlich etwa vier Milliarden Euro für das Gemeinwohl aus.

90 Prozent in der DDR aufgelöst

Ein Blick nach Mitteldeutschland zeigt, dass weder die Anzahl der Stiftungen noch deren Dichte mit westlichen Bundesländern mithalten kann. Dies ist historisch bedingt, wurden doch in der DDR zwischen 1952 und 1956 rund 90 Prozent aller zu diesem Zeitpunkt bestehenden weltlichen Stiftungen aufgelöst. Hinzu kommt die Vermögensverteilung. Die einfache Formel lautet: Das wesentlich geringere Vermögen in den neuen Ländern bedeutet zugleich weniger Geld zum Stiften.

Die Anzahl der Stiftungen in Mitteldeutschland sowie die Städte mit den meisten Stiftungen pro Kopf. Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen/Patrick Moye

In der Gründungsdynamik hat der Osten zwar die Nase vorn, doch in Sachen Stiftungsdichte liegen die drei besten mit Thüringen (16 Stiftungen auf 100 000 Einwohner), Sachsen und Sachsen-Anhalt (je 14) aber deutlich unter dem Bundesschnitt von 28.

Besondere Stiftungen im Osten

Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen haben im Osten eine besondere Bedeutung. „Statt durch Erträge aus dem Stiftungsvermögen stemmen viele ihre Arbeit durch bürgerschaftliches Engagement und Fundraising, zum Beispiel über Spenden“, wie beim Bundesverband Deutscher Stiftungen zu erfahren ist. Kapitalstarke Einzelstifter spielen hingegen eine geringere Rolle als im Westen.

Doch wer kann in Mitteldeutschland den Titel „Stifterhauptstadt“ für sich verbuchen? Zumindest für Laien erstaunlich sein dürfte, dass sich Jena mit 29 Stiftungen pro 100 000 Einwohner auf Platz 1 wiederfindet, gefolgt von Dresden (27) und Erfurt (22). Primus im Osten ist hingegen Potsdam, wo 31 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts pro 100 000 Einwohner zu Hause sind. Berlin bringt es auf 26. Bundesweit steht nach wie vor Würzburg mit 96 auf Platz 1.

Von der Anzahl her liegt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen natürlich Dresden mit 150 Stiftungen vorn, Leipzig (79) und Erfurt (46) folgen. Bundesweit reicht es für Mitteldeutschland beim Städteranking des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen nur für hintere Plätze. Jena als Stifterhauptstadt kommt pro Kopf lediglich auf Rang 46, gefolgt von Dresden (51) und Erfurt (55). Leipzig rangiert als 67. noch hinter Halle und Magdeburg (beide Platz 63) und nur kurz vor Chemnitz (72). Die Stadt mit den meisten Stiftungen ist weiterhin Hamburg mit 1430, es folgen München (1038) und Berlin (955). Die Hansestadt erreicht zudem mit 78 Stiftungen auf 100 000 Einwohner den Spitzenwert als Bundesland.

Die Stiftungsdichte in Deutschland. Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Unter den 30 größten privaten gemeinwohlorientierten Stiftungen Deutschlands befindet sich – Berlin ausgenommen – keine mit ausschließlichem Sitz in den fünf neuen Bundesländern. Die fünftgrößte private und unternehmensverbundene Stiftung, die Carl-Zeiss-Stiftung, ist in Heidenheim a. d. Brenz und in Jena angesiedelt. Die Leitung obliegt den Wissenschaftsministern der Länder Thüringen und Baden-Württemberg. Die Stiftung hält sämtliche Aktien der Carl Zeiss AG und der Schott AG und darf diese – wie im Statut festgeschrieben – nicht verkaufen.

Kaum bundesweite Großstiftungen im Osten

Bei den größten Stiftungen öffentlichen Rechts rangiert das GeoForschungsZentrum Potsdam auf Rang 9, bei den politischen Stiftungen hat die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung als einzige ihren Sitz im Osten Deutschlands ( Potsdam).

Im kommenden Jahr ist die Stadt Leipzig übrigens vom 16. bis 19. Juni schon zum zweiten Mal Gastgeber des Stiftungstages des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Europas größter Stiftungskongress findet im Congress Center Leipzig auf der Neuen Messe statt. Im Vorfeld wird es bereits am 15. Juni in der Villa Ida, Poetenweg 28, eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion geben. Anfang Juni 2022 ist dann die sächsische Landeshauptstadt Dresden als Gastgeber an der Reihe.

Die ältesten noch bestehenden Stiftungen Sachsen die Kurfürst Moritz fromme Stiftung zu Glashütte (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Errichtungsjahr 1543) die Hospitalstiftung zu Leuben (1594) die Johann Christoph Weniger’s milde Stiftung zu Glashütte (1680) die Stadtwaisenhausstiftung Dresden (1685). Sachsen-Anhalt St. Katharinen-Hospital zu Derenburg (1151) St. Georgenhof zu Blankenburg zu Blankenburg (1246) Stift St. Spiritus, Sangerhausen (1274) Geistliches Stift zu St. Bartholomäi in Zerbst/Anhalt (1300) Hospital Zum Heiligen Kreuz in Zörbig (1315) Thüringen Evangelisches Waisenhaus zu Erfurt (1669) Evangelisch-Lutherisches Magdalenenstift zu Altenburg (1705) Kinder- und Jugendheim „ St. Josef“ in Heilbad Heiligenstadt (1706) von Wiese-Stiftung zu Gera (1817) von Wangenheim-Winterstein’sche Familienstiftung zu Gotha (1841)

Von Martin Pelzl