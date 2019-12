Wo in Sachsen die meisten Bomben gefunden werden

Leipzig/Dresden

Sachsen zählt zu den am meisten von Kampfmitteln belasteten Regionen Deutschlands. Weil hier gegen Ende des Zweiten Weltkrieges erbitterte Bodenkämpfe stattfanden und große Industrieanlagen immer wieder zum Ziel von Bombergeschwadern wurden, muss auch fast 75 Jahre nach Kriegsende noch mit dem Fund von Blindgängern wie jetzt im Leipziger Nordengerechnet werden.

„Das Gefahrenpotenzial ist jedoch territorial ganz unterschiedlich“, sagt Jürgen Scherf, Sprecher des sächsischen Polizeiverwaltungsamtes, zu dessen Aufgaben auch die Kampfmittelbeseitigung zählt. Als besonders belastet gelten wegen der damaligen Kampfhandlungen zwischen Wehrmacht und Alliierten Ostsachsen das Osterzgebirge. „Große Fliegerbombenfunde haben wir vor allem in Großstädten wie Leipzig, Dresden und Chemnitz zu erwarten“, sagt der Behördensprecher aus Erfahrung. Aber auch Plauen, Böhlen und Espenhain waren mehrfach Ziel heftiger alliierter Luftangriffe. „In diesen Ballungsgebieten sollten Bauherren schon mal bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung Erkundigungen einholen“, rät der Polizeibeamte.

Kataster gibt Auskunft über Risiken

In einem speziellen Kampfmittelkataster sind etliche Verdachtsflächen verzeichnet, die von Grundstückseigentümern in den jeweiligen Rathäusern eingesehen werden können. Neben einstigen Munitionsfabriken und vermuteten Vergrabestellen, die noch nicht beseitigt sind, werden dort auch bisherige oder noch zu erwartende Bombenfunde eingetragen. Zudem geben die Kataster Auskunft über ehemalige Fliegerabwehrstellungen oder Bunker.

„Größere Fliegerbomben sind wegen ihrer potenziellen Sprengkraft und den damit verbundenen Evakuierungen spektakulär“, räumt Scherf ein. Er dankte in diesem Zusammenhang allen Leipzigern, die am Dienstag allen Unannehmlichkeiten zum Trotz den Anweisungen der Polizei zur Evakuierung zügig nachgekommen waren. „Das spart Zeit und sorgt für Sicherheit.“ So große Bomben würden eher selten gefunden. Den Alltag der acht sächsischen Kampfmittelbeseitigungsteams bestimmen Artilleriegranaten, Patronen, Minen oder Wurfgranaten in ehemaligen Stellungen und Grabensystemen. „Die tauchen dann meist auf Feldern oder beim Umgraben im Garten wieder auf.“ Allein im vergangenen Jahr waren die 27 Kampfmittelbeseitiger fast 800 Mal im Einsatz. Dabei wurden über 200 Tonnen Kampfmittel sichergestellt und unschädlich gemacht.

Kampfmittelbeseitigung ist kostenlos

Truppenübungsplätze und Kasernen, die von der Reichswehr über die Wehrmacht bis hin zur Sowjetarmee genutzt wurden, gelten als besonders gefährlich. Hier mischen sich Kampfmittel beider Weltkriege mit Blindgängern, Imitationsmitteln, Exerziermunition und ungenutzter Munition des Kalten Krieges.“

Wer Kampfmittel findet, sollte sofort die Polizei verständigen. „Die Gefahrenabwehr sowie die fach- und umweltgerechte Vernichtung von Kampfmitteln ist in Sachsen kostenlos“, betont Scherf. Das gelte auch bei Einsätzen wegen unbegründetem Verdacht. Diese sächsische Regelung, die sich von anderen Bundesländern abhebt, solle vermeiden, dass gefundene Waffen oder Munition klammheimlich wieder vergraben werden.

Im Freistaat Sachsen stehen jährlich rund sechs Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln für die fach- und umweltgerechte Vernichtung von Kampfmitteln zur Verfügung.

Von Winfried Mahr