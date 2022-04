Nordsachsen

Eine Sichtung in der Prellheide, eine weitere mitten in der Macherner Ortsmitte, tote Tiere im Wildgehege in Audenhain: Wo er auch auftaucht, sorgt der Wolf für Wirbel – und ist deshalb nicht nur in Nordsachsen längst zum Reizthema geworden. Immer wieder steht auch die Frage im Raum, ob die Rudel bejagt werden sollten. Aber ist es tatsächlich so, dass sich die Wolfspopulation stark vergrößert und auch Angriffe immer häufiger werden?

Wie viele Wölfe gibt es in Nordsachsen?

Offizielle Ansprechstelle zum Thema ist in Sachsen die Fachstelle Wolf, die unter anderem sämtliche Zahlen zu Vorkommen, Angriffen und Sichtungen sammelt. Dokumentiert werden die Meldungen dabei nicht nach Kalender- sondern nach „Monitoringjahren“, die sich an den biologischen Abläufen im Leben der Wölfe orientieren – von der Geburt der Welpen bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Das aktuelle Monitoringjahr läuft noch bis zum 30. April 2022, die Angaben gelten daher vorläufig. Bisher konnten im Zeitraum 2021 – 2022 im Landkreis Nordsachsen drei bekannte Wolfsterritorien erneut bestätigt werden. Hierzu gehört das Rudel Delitzsch mit zwei Elterntieren, die mindestens einen Welpen großziehen. Stärker vergrößert haben sich die Rudel im Authausener Wald und in der Dahlener Heide. Hier wurden neben dem Elternpaar vier beziehungsweise fünf Welpen im Sommer letzten Jahres nachgewiesen.

Wo wurde der Wolf gesichtet?

Andere Gebiete stehen derweil unter Beobachtung der Fachstelle. So ist im Bereich Prellheide und Löbnitz westlich von Bad Düben eine stärkere Aktivität von Wölfen auffällig. Zudem wurde am 16. September 2021 zwischen Reibitz und Wellaune ein Wolfswelpe ungeklärter Herkunft bei einem Verkehrsunfall getötet.

Aktuell werde versucht herauszufinden, ob sich in dem Bereich etwas Neues entwickelt hat. Laut Karin Bernhardt, Sprecherin der Fachstelle, ist allerdings auch außerhalb bestätigter Territorien mit der Sichtung der Tiere zu rechnen. Grund hierfür sei, dass Jungwölfe das elterliche Gebiet im Alter von ein bis zwei Jahren verlassen. „Sie wandern oft weite Strecken auf der Suche nach einem geeigneten Platz“, so Bernhardt. Im laufenden Monitoringjahr wurden allerdings erst 39 Sichtungen gemeldet. Zum Vergleich: 2018/19 wurden ganze 70 Wölfe erspäht, 2019/20 waren es 48 und 2020/21 insgesamt 54.

Wie hat sich die Zahl der Wolfsangriffe entwickelt?

Auch die Wolfsrisse haben sich laut den Zahlen der Fachstelle im vergangenen Jahr nicht drastisch erhöht. So sind im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 4. April dieses Jahres 23 Schadensmeldungen für den Landkreis Nordsachsen eingegangen, in 21 Fällen wurde der Wolf mit Sicherheit als Verursacher festgestellt. Bei den Übergriffen wurden 47 Tiere getötet und weitere sieben verletzt und zum Teil später notgeschlachtet – darunter Schafe, Ziegen, Rot- und Dammwild, aber auch ein Rind und ein Alpaka. 2019 waren 27 und 2020 32 Schadensfälle gemeldet worden.

Wolfskarte Nordsachsen: Die Köpfe stehen für bestätigte Rudel, die Spuren weisen auf vermehrte Beobachtungen in einem Gebiet hin. Quelle: Grafik: Limmer/ Gerwig

Hauptsächlich ernährt der Wolf sich allerdings von wildlebenden Huftieren, Rehen, Rothirschen, Wildschweinen und Damhirschen. „Diese Hauptbeutetiere kommen heute reichlich vor und verursachen in der Land- und Forstwirtschaft bisweilen hohe Schäden“, teilt Karin Bernhardt mit. Wölfe könnten bei der Regulation der Bestände eine unterstützende Rolle spielen, ohne den Mensch in der Rolle des Jägers zu ersetzen. „Wolfsterritorien sind um ein vielfaches größer als die ihrer Beutetiere, deshalb haben sie nur einen begrenzten Einfluss.“

Die Jägerin: „Den Tieren sind keine Grenzen gesetzt“

Cynthia Breiting würde dem Wolf eher keinen positiven Einfluss auf seine Umwelt bescheinigen. Die 32-Jährige ist Jägerin und Büchsenmacherin bei Mörtitz, einem Ortsteil der Gemeinde Doberschütz. Seitdem auch der Wolf dort aktiv ist, hat sich das Verhalten der anderen Waldbewohner deutlich verändert. „Wir können beobachten, wie das Wild immer heimlicher wird“, sagt Breiting. Das Reh etwa sei im Normalfall dämmerungsaktiv und zeige sich oft in den Stunden um Sonnenauf- und Sonnenuntergang. „Mittlerweile ist es aber viel vorsichtiger und auch aufmerksamer geworden“, so die junge Jägerin. „Und eigentlich nur noch bei vollständiger Dunkelheit unterwegs.“ Ein ähnlicher Effekt zeige sich bei den Wildschweinen, die durch die Dominanz des Wolfes im Wald zunehmend auf die Felder ausweichen. „Dort kommt es dann vermehrt zu Schäden, denn die Tiere bilden zugleich größere Rotten, um sich und ihren Nachwuchs besser zu schützen.“

Cynthia Breiting ist meistens in der Dämmerung auf der Jagd. Quelle: Wolfgang Sens

Laut Breiting ist das ein Zeichen dafür, dass es bereits mehr Wölfe in der Region gibt, als für den Wildbestand in den Wäldern gut ist. „Meiner Meinung nach ist eine Sättigung längst erreicht. Ein Wolf frisst zwei bis drei Kilo Fleisch am Tag – und das jeden Tag. Gleichzeitig vergrößert sich die Population jedes Jahr.“ Sie spricht sich deshalb dafür aus, den Wolf ins Jagdrecht zu überführen. „Es braucht eine gesunde Bejagung, um den Wildbestand zu sichern. Denn gerade steht der Wolf an der Spitze der Nahrungskette und wird sich immer weiter ausbreiten. Dadurch, dass wir jeden Wolf schützen, sind den Tieren keine Grenzen gesetzt.“

Der Naturschützer: Der Wolf gehört zum deutschen Ökosystem

Peter Solluntsch, Vorstandsvorsitzender der NABU-Ortsgruppe Eilenburg-Torgau sieht das gänzlich anders. „Meiner Meinung nach ist es vor dem Hintergrund des globalen Artensterbens zwingend geboten, dass wir auch in Deutschland etwas für eine möglichst intakte Umwelt tun“, sagt er. Und der Wolf gehöre nun mal zum deutschen Ökosystem dazu. Zudem weist er darauf hin, dass es bereits jetzt erlaubt sei, einzelne Wölfe abzuschießen – etwa wenn diese sich gegenüber Menschen als gefährlich zeigen oder in enger Zeitabfolge einen bestimmten Schutz überwinden. In der Praxis sei das allerdings schwierig, gibt er zu. Denn es müsse genau dieser eine „Problemwolf“ auch erwischt werden. Pauschale Wolfsabschüsse hält er trotzdem für Aktionismus. „Zu glauben, eine allgemeine Scheu des Wolfes würde sich einstellen, sobald er generell in Kontingenten bejagt würde, vermenschlicht den Wolf. Es würde ihm unterstellen, er würde wissen, warum seine Artgenossen getötet wurden und sein Verhalten anpassen“, erklärt Solluntsch. Das sei aber keinesfalls belegt.

Peter Solluntsch, Vorstandsvorsitzender des NABU Eilenburg-Torgau. Quelle: privat

Stattdessen plädiert er dafür, Nutztierhalter in Sachsen weiter zu unterstützen und die Förderung für Zäune und Hunde fortzuführen sowie auf Ställe auszuweiten. Denn letztere seien der beste Schutz gegen einen Wolfsangriff. „Wo das nicht möglich ist, etwa bei Berufsschäfern, sollte nicht nur die Anschaffung, sondern auch der Unterhalt von Herdenschutzhunden gefördert werden“, so der Naturschützer. Gleichzeitig setzt er auf Bildungsprogramme, die junge Menschen möglichst früh auch über den Wolf und seine Zugehörigkeit zur deutschen Fauna aufklären. Eine Übersättigung in der Region sieht er nicht. Wölfe seien territorial, was bedeute, dass sie eine bestimmte Fläche beanspruchen, um ausreichend Beute für sich und ihre Familie zu machen. Auf eine bestimmte Fläche könne also – auch abhängig von der Nahrungssituation – nur eine bestimmte Anzahl an Rudeln kommen. „Es besteht nicht die Gefahr, dass der Wolfsbestand in Nordsachsen in den Himmel wächst“, so Solluntsch. Die Tiere würden dann nicht satt werden.

Der Tierhalter: „Es ist gar nicht so einfach, einen Wolf zu töten“

Dass Wildtierbauer Kuno Pötzsch aus Audenhain kein Freund des Wolfes ist, ist kein Geheimnis. Schon mehrfach haben die Raubtiere sein großes Gehege in Audenhain angegriffen und Tiere gerissen. Zuletzt in der vergangenen Woche, Ende März. „Diesmal habe ich die Behörden gar nicht erst angerufen. Die finden doch sonst wieder eine Ausrede, zum Beispiel dass mein Gatter nicht gut genug ist“, grämt er sich. 75 Tiere habe er insgesamt beim letzten Wolfsangriff verloren, gibt Pötsch an. Auch finanziell ein hoher Verlust. Mittlerweile sei die Fachstelle Wolf auch ohne sein Zutun vor Ort gewesen, die Untersuchungen laufen noch. „Ich soll jetzt nochmal einen Antrag für den Zaun stellen“, sagt Pötzsch, der sich zusätzlich über die Bürokratie ärgert.

Wildbauer Kuno Pötzsch verlor in nur wenigen Tagen zahlreiche Tiere an den Wolf. Quelle: Christian Wendt

Der Inhaber des größten Wildtiergeheges in Sachsen versuchte schon selbst, tätig zu werden und baute eine, wie er es formuliert, „große Lebendfalle“. „Da kam dann das Landratsamt mit Polizei und hat mir verboten, meine Tiere zu beschützen“, sagt er und fährt empört fort: „Ich darf den Wolf nicht kabbeln, nicht ärgern, nicht scheuchen. Ich darf gar nichts.“ Dabei ist Pötzsch überzeugt davon, hungrige Rudel so von seinem Wild fernhalten zu können. „Der Wolf ist ja im Grunde auch nur wie ein Hund. Wenn der irgendwo mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kommt er da auch nicht wieder hin.“

Er selbst spricht sich dafür aus, den Wolfsbestand zu begrenzen – zur Not auch durch Abschuss. Für einfach hält er das nicht, denn Wölfe seien clever. „Ich habe jetzt in meiner Laufbahn als Landwirt und Wildhalter und Jäger erst dreimal einen Wolf gesehen. So leicht ist das nicht, einen zu töten, die zeigen sich ja kaum.“ Ausrotten will auch er die Tiere nicht. „Aber es sind in Sachsen einfach zu viele.“

Von Hanna Gerwig