Das sächsische Innenministerium hat seit dem Amtsantritt von Roland Wöller (50, CDU) mehr als 90.000 Euro für ein positiveres Bild in der Öffentlichkeit ausgegeben. Um die Kommunikation zu verbessern, wurde die Wolffberg Management Communication GmbH aus Leipzig – vormals Westend Communication GmbH – drei Mal engagiert, teilt das Innenministerium auf LVZ-Anfrage mit. Die bekannte Agentur, die auch ihre Kontakte bis in die Bundespolitik hervorhebt, wirbt auf ihrer Internetseite: „Wolffberg begleitet das sächsische Innenministerium bei der Kommunikation in Zeiten der Krise.“

Erste Krisenberatung nach „Hutbürger“-Vorfall

Dazu stellt das Innenministerium klar: „Die Bewältigung von Krisen ist im Geschäftsbereich der Pressestelle des sächsischen Staatsministerium des Innern tägliches Geschäft, ganz unabhängig davon, was als Krise wahrgenommen wird.“ Tatsächlich hat Wolffberg – damals noch unter dem Namen Westend – am 22. August 2018 den ersten Auftrag aus dem Wöller-Ministerium erhalten. Der Schwerpunkt des mit 22.080 Euro dotierten Beratervertrages, der ohne Ausschreibung vergeben werden durfte, lautete: „Beratung zur Medienkommunikation der Sicherheitsbehörden des Freistaates Sachsen im Hinblick auf aktuelle Sachverhalte insbesondere außergewöhnliche Lagen.“

Sechs Tage zuvor, am 16. August 2018, hatte es am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden erhebliche Eingriffe in die Pressefreiheit gegeben: Der Vorfall machte unter den Schlagworten „Hutbürger“ und „Pegizei“ bundesweit Schlagzeilen. Auch danach zog keine Ruhe ein: Ende August war es in Chemnitz zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen gekommen. In diesem Fall wurde ebenfalls das Krisenmanagement des Wöller-Ressorts öffentlich kritisiert.

Kommunikationsschulungen auch 2019 und 2020

Darüberhinaus schloss das Innenministerium für den Jahresanfang 2019 einen weiteren, drei Monate laufenden Beratervertrag ab. Für insgesamt 40.000 Euro ging es unter anderem darum, ein Konzept für die Medienarbeit des Ministeriums sowie einen Fragenkatalog zu erstellen und Interviews zu initialisieren. Die Agentur sei durch „eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb“ engagiert worden, so das Ministerium. In den Zeitraum fällt beispielsweise eine PR-Aktion von Wöller, der 2019 zum Jahr der Kriminalprävention ausgerufen hatte.

Außerdem ist die Wolffberg Management Communication GmbH ab März 2020 für mehr als vier Monate verpflichtet worden. Laut Innenministerium ging es bei dem Beratervertrag über 28.725,24 Euro etwa um Schulungen zur Medienkommunikation der Sicherheitsbehörden, vorrangig der Polizei, abermals „bei außergewöhnlichen Lagen“. In dieser Zeit hatte Wöller erneut für Schlagzeilen gesorgt: Unter anderem kamen der Leipziger Fahrradskandal und die Löschaffäre beim Landesamt für Verfassungsschutz ans Licht – beides wirft bis heute Fragen auf. Die Agentur sei aber nicht verpflichtet worden, um das Image des Hausherren aufzupolieren, heißt es. „Eine private Beratung des Herrn Staatsminister Wöller durch die Firma Wolffberg Management Communication GmbH hat es nicht gegeben“, betont das Innenministerium.

Innenministerium : Externe Beraterverträge völlig normal

Zugleich erklärt das Innenministerium, dass die Staatsregierung regelmäßig externe Berater unter Vertrag nehme, „wenn die Erledigung von Aufgaben nicht durch interne Ressourcen aufgrund des nötigen, jedoch nur selten erforderlichen Spezialwissens möglich ist“. Es wäre unwirtschaftlich, für solche Aufgaben „dauerhaft ministeriumseigenes Personal vorzuhalten“, wird weiter ausgeführt. Zudem gehe es um „neutrale, von einer Innensicht freie Beratung und Bewertung“. Zum konkreten Fall Wolffberg beziehungsweise Westend heißt es: „Die Zusammenarbeit folgt den Erfordernissen entsprechend telefonisch, schriftlich oder auch persönlich.“ Derzeit gebe es keinen projektbezogenen Vertrag oder Rahmenvertrag mit der Firma, fügt das Innenministerium hinzu.

Wöllers Amtsvorgänger Markus Ulbig (56, CDU) hatte auf derartige Beraterdienste im Kommunikationsbereich verzichtet. Das geht es einer Aufstellung des Finanzministeriums hervor, die bis ins Jahr 2010 zurückreicht und der LVZ vorliegt.

