Nach dem tödlichen Autorennen von Dresden hat sich Innenminister Roland Wöller besorgt gezeigt. Die Zahl solcher Delikte in Sachsen steigt nämlich.

Ein Plüschtier und Blumen liegen an der Bushaltestelle in Dresden, wo ein sechsjähriger Junge am Wochenende gestorben ist. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa