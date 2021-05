Dresden

Die Dresdner Hooligan-Randale hat ein politisches Nachspiel: Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) verlangt von der SG Dynamo Dresden, endlich hart durchzugreifen. „Wenn Fan-Aktivitäten derart eskalieren, erwarte ich von Fußballvereinen, dass sie Konsequenzen ziehen, um die vielen friedlichen Fans klar von gewaltbereiten Hooligans zu trennen“, fordert Wöller. So dürften personalisierte Tickets und Stadionverbote „kein Tabu“ mehr sein. Als Innen- und Sportminister sei er „gern mit von der Partie“, um gemeinsam Lösungen zu finden.

1100 Einsatzkräfte sollten Aufstiegsspiel absichern

Nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden in die 2. Fußball-Bundesliga hatte es am Sonntagnachmittag rund um das Stadion heftige Auseinandersetzungen zwischen Hooligans und der Polizei gegeben. Insgesamt 1100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um Menschenansammlungen – inbesondere unter Corona-Bedingungen – zu verhindern. Laut Dresdens Polizeipräsident Jörg Kubiessa wurden die Beamten von etwa 500 Gewaltbereiten „unvermittelt und massiv mit Pyrotechnik, Flaschen sowie Steinen“ attackiert.

Traurige Bilanz: 230 Verletzte, darunter 185 Polizisten

Sachsens Innenminister erklärt: „Die Polizei hat auf Deeskalation und Kommunikation gesetzt und wurde dennoch immer wieder gezielt und massiv angegriffen.“ Auch Medienvertreter, darunter eine Fotografin der Dresdner Neuesten Nachrichten, waren bei der Straßenschlacht geschlagen und getreten worden. Insgesamt mussten rund 230 Menschen medizinisch versorgt werden. Allein die Polizei registrierte 185 verletzte Beamte, von denen 30 bis auf Weiteres dienstunfähig sind. Die Gewaltausbrüche hätten Dynamos Aufstieg „völlig ins Abseits gestellt“, so Wöller.

Landespolitiker machen Druck auf Dynamo Dresden

Deshalb wird aus der Landespolitik der Druck auf den Verein massiv erhöht. Justizministerin Katja Meier (Grüne) macht klar: „Die Angriffe auf Polizei und Journalisten sind durch nichts zu rechtfertigen und bedürfen einer Aufarbeitung durch Dynamo.“ Auch der SPD-Innenexperte Albrecht Pallas aus Dresden verlangt von Dynamo „umgehend eine klare Positionierung für das Gemeinwesen und gegen Gewalt“.

So sieht es auch der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Valentin Lippmann: „Es hat sich eine vollkommene Enthemmung gezeigt. Von Dynamo erwarte ich eine klare und unmissverständliche Positionierung.“ Die Linke-Innenpolitikerin Kerstin Köditz spricht von einem „womöglich geplanten Gewaltexzess“, den die Polizei lange nicht unter Kontrolle bekommen habe. „Einmal mehr frage ich mich, ob bei der Vorbereitung des Einsatzes geschludert wurde“, sagt die Extremismus-Expertin.

Fan-Kreise kritisieren Polizeieinsatz als zu hart

Der Verein spricht hingegen von „Vorkommnissen“ rund um das Stadion. „Hier gibt es sehr viel aufzuarbeiten, wenn der Polizeieinsatz abgeschlossen sein wird. Es ist sehr schade, dass dieser Tag so schwer beschädigt wurde“, wurde am Sonntagabend auf Twitter mitgeteilt. Man wünsche „allen Verletzten da draußen“ gute Besserung. Bis Montagabend gab es keine weitere Stellungnahme zu den Ausschreitungen oder eine Kritik an den eigenen Fans über die Vereinsseite im Internet. In Fan-Kreisen wurde der Polizeieinsatz als überhart kritisiert.

Sorge in Leipzig vor Sachsenpokal-Spiel gegen Dresden

In Leipzig wächst unterdessen die Sorge vor einer möglichen Fortsetzung: Am Mittwochnachmittag findet das Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Lok und Dynamo Dresden statt. Zwar sind abermals keine Zuschauer zugelassen – doch aufgrund der teilweise gewaltbereiten Fan-Lager ist die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. „Wir haben es im Blick und werden entsprechende Vorkehrungen treffen“, heißt aus von der Leipziger Polizei. Am Dienstag soll ein Lagebild und der genaue Einsatzplan erstellt werden. Möglicherweise werden auch noch Spezialkräfte aus anderen Bundesländern zur Absicherung des Pokalspiels angefordert.

Von Andreas Debski