Wöller zur Fahrrad-Affäre der Leipziger Polizei: „Ich darf Sie nicht unterrichten“

Dresden

Pressegespräche von sächsischen Ministerien am Freitagnachmittag sind in der Landeshauptstadt eher die Ausnahme. Dass sich Innenminister Roland Wöller ( CDU), Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar und Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze dennoch hinter die Mikrophone im Innenministerium setzen, zeugt davon, dass der öffentliche Druck um die vielen Ungereimtheiten in der Leipziger Fahrrad-Affäre offenbar eine gewisse kritische Masse überschritten hat. Zu diesen Ungereimheiten zählen auch zwei zunächst zu- und danach wieder abgesagte Pressetermine von Schultze mit der „ Leipziger Volkszeitung“.

Kaum Neues im Fall

Die Fallhöhe beim „Pressegespräch zur Veräußerung von asservierten Fahrrädern bei der Polizeidirektion Leipzig“ – so die offizielle Bezeichnung in der Einladung an die Medienvertreter – ist demzufolge hoch. Und umso größer die Enttäuschung: Wöller, Kretzschmar und Schultze können und wollen kaum Neues zum Fall beitragen. Die Staatsanwaltschaft sei nun „Herrin des Verfahrens“, der Kreis der Tatverdächtigen stehe noch nicht fest, jetzt sei „die Stunde der Ermittler“. Dazu werde die Innenrevision der Polizei die PD Leipzig unter die Lupe nehmen. Alle anderen Fragen werden mehr oder weniger abgebügelt. „Ich darf Sie nicht und ich kann Sie nicht unterrichten“, sagt der Innenminister. „Die Entscheidung trifft ganz allein die Staatsanwaltschaft.“

„Umfassender Täterkreis“

Zumindest lässt Wöller durchblicken, dass der „Täterkreis so umfassend ist, dass er bis heute nicht ausermittelt ist“. Die Vorgänge bei der PD Leipzig seien demnach „gravierend“. Um wie viele „asservierte Fahrräder“ und welche Schadenshöhe es wirklich geht, beziehungsweise seit wann das Geschäft mit den beschlagnahmten Fahrrädern läuft, bleibt unklar.

Kretzschmar will derartige Fragen mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht beantworten. Warum er Wöller so spät in Kenntnis gesetzt habe? „Weil ich das zu diesem Zeitpunkt als angemessen empfunden habe“, lautet die trotzige Antwort. Und warum nicht die Öffentlichkeit? „Weil wir die internen Ermittlungen gestört hätten.“ Er habe wissen wollen, wer beteiligt ist und wie tief die Verstrickungen seien.

„Gewaltiger Vertrauensverlust“

Schultze räumt zerknirscht ein, dass er „zutiefst enttäuscht sei, über die Vorgänge, die sich in meiner Dienststelle abgespielt haben“. Der Vertrauensverlust in die Polizei sei gewaltig. Er selbst kenne die Zahl der Tatverantwortlichen nicht. Nach Bekanntwerden der Vorfälle seien zumindest 13 Beamte im Januar umgesetzt worden. Wenig später rudert er zurück und spricht davon, dass die 13 nicht unbedingt unter Verdacht stünden. Kretzschmar wirft bissig dazwischen: „Wer die Medienwelt kennt, weiß, wie mit Zahlen umgegangen wird.“

„Kein Generalverdacht“

Auch das Argument, dass jeder kleine Einbruchsdiebstahl in einer größeren Polizeimeldung veröffentlicht wird, zieht nicht. Wöller sagt, er könne sich bei weiteren Informationen „möglicherweise“ strafbar machen. Abschließend verspricht der Innenminister, dass die PD Leipzig künftig so aufgestellt sein soll, „dass sie eine Arbeit leistet, die verantwortungsbewusst ist“. Einen Generalverdacht gebe es aber nicht. So schießen nun weiter die Spekulationen ins Kraut.

Die offizielle Lesart

Die offizielle Lesart ist diese: Erste punktuelle Ermittlungen wegen der Fahrräder wurden seit 2016 geführt. Die PD Leipzig erstattete dann am 5. Juli vergangenen Jahres Anzeige gegen eine Leipziger Polizeibeamtin, die als Verantwortliche der Asservatenkammer, beschlagnahmte Fahrräder aus Diebstählen zu günstigsten Konditionen weiterverkauft hatte – unter anderem auch an Polizisten. Landespolizeipräsident Kretzschmar wurde am 5. Juli 2019 von Schultze informiert, drei Tage später übernahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Seit 9. Juli 2019 ermittelte die Leipziger Staatsanwaltschaft.

Die PD Leipzig informierte dann am 27. Dezember 2019 den Landespolizeipräsidenten über die konkreten Vorwürfe gegen die Beamten, die eingeleiteten Maßnahmen und den Stand der Ermittlungen. Kretschmar setzte daraufhin seinerseits Wöller Anfang Januar mündlich über den „zugrundeliegenden Sachverhalt“ in Kenntnis. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden das Verfahren an sich gezogen und sich mit Verweis auf das laufende Verfahren und „aus ermittlungstaktischen Gründen“ – wie vorher auch die Staatsanwaltschaft Leipzig in Schweigen gehüllt. Ziel: künftig „systemische Strukturen“ auszuschließen.

Von Roland Herold