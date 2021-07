Wohin in Sachsen mit den Milliarden nach der Braunkohle?

Leipzig

Sie wärmte in langen, eisigen Wintern und gab Tausenden eine sichere Arbeit. Aber sie raubte auch viele Dörfer. Nun ist ihr Ende besiegelt: Die Zeit der Braunkohle läuft endgültig ab. Der Bund hat sich mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen über zu finanzierenden Maßnahmen nach dem Braunkohleausstieg verständigt. Denn Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Für die Reviere bedeutet das einen tiefgreifenden Einschnitt, im Osten ist es für die betroffenen Landstriche der zweite große Umbruch seit 1990. Milliarden vom Bund sollen helfen, den Strukturwandel zu bewältigen. Aber werden die insgesamt 40 Milliarden Euro für den Kohleausstieg auch richtig eingesetzt, um neue Jobs zu schaffen und Menschen am Wegzug zu hindern?

Zwei Großforschungszentren für Sachsen

In Sachsen sollen zwei Großforschungszentren im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz entstehen, außerdem eine Schnellbahnstrecke zwischen Berlin-Cottbus-Weißwasser-Görlitz. Bundesbehörden werden kommen, S-Bahn-Linien von Leipzig nach Gera oder auch Merseburg verwirklicht. Moderne Verkehrsinfrastruktur, Ansiedlung von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen werden dem Freistaat zweifellos einen Schub geben. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Sie monieren, dass Projekte, die jetzt verwirklicht werden, bereits im Bundesverkehrswegeplan abgesichert waren. Deutlichstes Beispiel: Das letzte Teilstück der A 72 von der A 38 bis Rötha. Das sollte schon zur Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland fertig sein. Ein Eigentor?

A-4-Ausbau bis Polen bleibt unerfüllt

Hinzu kommt die lange Wunschliste: Für die 6,5 Milliarden Euro Mittel vom Bund wurden in Sachsen für 15,7 Milliarden Euro Projekte eingereicht. Da gibt es logischerweise auch viel Enttäuschung und Katerstimmung in der Kohleregion. Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind da vorsichtiger vorgegangen und besitzen noch ein finanzielles Polster für künftige Vorhaben.

Der Ausbau der A 4 bis zur polnischen Grenze, der nun vorerst nicht kommt, ist einer dieser unerfüllten Wünsche. Leipzig hofft noch, dass wenigstens der Umbau der B 2 in Markkleeberg samt Agra-Tunnel Wirklichkeit wird. Doch die Chancen dafpür schwinden, Leipzigs OBM Burkhard Jung spricht bereits von einem „herben Rückschlag, der schmerzt.“

Kretschmer will genau so viele Jobs

Die regionalen Begleitausschüsse haben bei dem Geld, das das Land verteilen darf, teilweise gegengesteuert. Kitas werden ausgebaut, Freizeitmöglichkeiten geschaffen und touristische Strukturen gestärkt. Doch was ist beispielsweise mit den rund 2000 Jobs im Leipziger Südraum, die wegfallen werden, wenn 2035 der Tagebau Vereinigtes Schleenhain und das Kraftwerk Lippendorf die Segel streichen? Warum bekommen die Großstädte Leipzig und Dresden Großinvestitionen, während im regionalen Bereich das Geld eher spärlich fließt?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält entgegen, dank der Bundes-Milliarden könnte in den nächsten 18 Jahren viele erfolgsversprechende Projekte verwirklicht werden. Zugleich legt Kretschmer aber auch die Messlatte hoch, wenn er sagt, Ziel der Investitionen sei es, „das nach Ende der Braunkohleverstromung genau so viele oder bessere Arbeitsplätze vorhanden sind als zuvor.“

Zweifel von Bautzner Landrat

Daran hat unter anderem der Bautzener Landrat Michael Harig Zweifel. Harig beklagt, sein Kreis sei bei Verkehrsprojekten vernachlässigt worden. Und sagt bissig in Richtung Dresden: „Ich kann nur hoffen, dass sich die hohen Erwartungen der Menschen an einen erfolgreichen Strukturwandel erfüllen lassen.“

Joachim Ragnitz, der Vize-chef des Dresdner ifo-Institutts, kann mit diesem Wehklagen indes wenig anfangen. Er sagt: „Offensichtlich haben die Kommunen nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Mit Strukturwandelgeldern sollte man beispielsweise Gewerbegebiete ausweisen und mit Verkehrswegen erschließen.“ Keiner zöge beispielsweise allein wegen eines ausgebauten Tierparks nach Görlitz.

Ifo-Chef Ragnitz: Kein adäquater Job-Ersatz

Kritik übt aber auch Ragnitz: Das Strukturstärkungsgesetz habe sträflich die Neuansiedlung von Unternehmen außer Acht gelassen.„Die Braunkohlekumpel, die ihre Arbeitsplätze verlieren, werden auf diese Weise in der Region keinen adäquaten Ersatz finden.“

Der Strukturwandel in Mitteldeutschland und in der Lausitz – er hat gerade erst begonnen. Ob es ein Fiasko oder doch eine Erfolgsgeschichte wird – das wird die spannende Frage der nächsten Jahre bleiben.

What the future? Der LVZ-Newsletter für Azubis Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an und erhalte alle wichtigen News rund um die Ausbildungswelt und DAS Erlebnisevent in Leipzig am 25. März 2022. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Roland Herold