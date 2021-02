Preise pro Quadratmeter - Wo Wohneigentum in Sachsen am teuersten ist – und am billigsten

Ein Start-Up hat den Wert fast aller Wohnungen in Sachsen ermittelt. In der Leipziger City sind das mitunter über eine Million Euro. Am teuersten bleibt aber Markkleeberg. Im Internet kann nun jeder gratis nachschauen, was zum Beispiel die eigene Wohnung ungefähr kosten würde.