Wohnstätte im Kreis Leipzig in Quarantäne: Altenheime an Belastungsgrenze

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig wurde erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie für eine therapeutische Wohnstätte Quarantäne angeordnet. Wie der Landkreis am Dienstag auf Nachfrage der LVZ bekanntgab, sei in der betreffenden Einrichtung bei einer Beschäftigten eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. „Daraufhin wurden sämtliche Bewohner und die weiteren Mitarbeiter getestet“, erklärte Silke Schäpling, kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes. Auch sämtliche Kontaktpersonen seien ermittelt worden. „Im Ergebnis war einer der Bewohner positiv“, so Schäpling weiter. Dieser sei inzwischen separat untergebracht worden. Für alle anderen Bewohner der Einrichtung habe das Amt Quarantäne angeordnet. In der Einrichtung leben nach Angaben des Landkreises rund 20 Bewohner. Die Wohnstätte befinde sich auf dem Gebiet des früheren Muldentalkreises.

Gesundheitsamt: Weitere Einrichtungen könnten folgen

Dass die Corona-Krise noch mehr Anbieter der Alten- und Behindertenhilfe im Landkreis trifft, will derzeit niemand ausschließen. „Es zeichnet sich ab, dass weitere Einrichtungen folgen könnten“, deutete das Gesundheitsamt am Dienstag an, ohne konkreter zu werden.

Noch herrsche in den 47 Pflegeheimen des Landkreises kein Ausnahmezustand, versichern die Verantwortlichen. Zumindest nicht in Bezug auf die Infiziertenfälle. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Sachsen auch noch keinen generellen Aufnahmestopp für stationäre Altenpflegeeinrichtungen verhängt. Dennoch: Da besonders Ältere zur Hochrisikogruppe gehören und in der Pflege Abstand halten nahezu unmöglich ist, stehen die Seniorendomizile derzeit in besonderer Weise im Fokus.

Karina Keßler : Pflegeheime in Alarmbereitschaft

„Die schnelle Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, die schweren Krankheitsverläufe und die Zunahme der Todesfälle verdeutlichen uns andere Pflegeheime deutschlandweit. Dort konzentrieren sich hochbetagte und kranke Pflegeheimbewohner, diese Heime sind damit hochgradig gefährdet“, erklärt Kreis-Sozialamtsleiterin Karina Keßler. „Alle 47 Pflegeheime im Landkreis haben bereits vor Wochen das Besuchsverbot durchgesetzt, die Pandemiepläne auf die aktuelle Situation angepasst und sind täglich in Alarmbereitschaft.“ Ob noch Bewohner aufgenommen werden, würden die Einrichtungen in eigener Verantwortung entscheiden, unter anderem an Hand der Kapazitäten und des tatsächlich verfügbaren Personals. „Bei Verdachtsfällen“, so Keßler, „kam es bereits zu Aufnahmestopps.“ Alle Heime würden an der Belastungsgrenze arbeiten, so die Amtsleiterin, schließlich gebe es auch Corona-bedingte Ausfälle bei Mitarbeitern oder Engpässe durch Quarantänemaßnahmen.

Muldentalkliniken testen bei Übergang ins Pflegeheim

Ein wachsames Auge auf den Pflegesektor haben auch die Muldentalkliniken. „Wir können die Sorge der Heime nachvollziehen, dass besonders durch die Entlassung von Patienten aus Krankenhäusern das Virus eventuell eingeschleppt werden könnte“, erklärt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. Zur kreiseigenen GmbH gehören neben den Krankenhäusern auch drei Pflegeheime: Haus 1 und 2 des Altenpflegeheims Bergstraße in Brandis sowie das Altenpflegeheim Kleegasse in Wurzen. „Sollten sich andere Einrichtungen nicht mehr aufnahmefähig zeigen und die Angehörigen dies wünschen, können wir Patienten in unseren drei stationären Einrichtungen unterzubringen.“ Intern hat man sich auf folgende Vorgehensweise verständigt: „Bei jeder Entlassung aus der Klinik und einem Wechsel in eins der drei Heime machen wir ab sofort einen Abstrich, ob vielleicht ein verdeckter Corona-Infekt vorliegt.“ Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont Schuffenhauer. Eine einheitliche Vorgabe dazu gebe es noch nicht.

Muldentalkliniken testen gezielt Personal

Andere Heimträger, die Pflegebedürftige aus der Klinik übernehmen, könnten ebenso Tests vornehmen, meint Schuffenhauer. Ganz einfach, um unliebsame Kettenreaktionen zu vermeiden. Um den Ausbruch der Krankheit in einem der Heime in Brandis und Wurzen zu verhindern, seien in dieser Woche weitere Maßnahmen getroffen worden. „In der stationären Altenpflege ist bereits seit einiger Zeit Mundschutz Pflicht. Ab sofort werden wir außerdem alle Mitarbeiter testen. Wir wollen wissen, ob hier unentdeckte Gefahren lauern.“ Auch für den ambulanten Pflegedienst, der ebenfalls zum Unternehmen gehört, seien Abstriche geplant, kündigt der Geschäftsführer an. Beim Klinikpersonal will der Chef ebenfalls nichts dem Zufall überlassen: „Wir beginnen jetzt damit, die Mitarbeiter in den neuralgischen Bereichen zu testen. Dazu gehören Notfallambulanz, Intensiv- und Isolierstation.“

Von Simone Prenzel