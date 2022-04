Leipzig

Ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine ist nicht in Sicht, Millionen sind weiter auf der Flucht. Etwa 8.000 bis 10.000 Betroffene haben den Weg bisher nach Leipzig gefunden, mehr als 90 Prozent sind privat untergekommen. Inzwischen sind die Wohnungsbörsen der Zivilgesellschaft aber ziemlich leer gefegt – obgleich weiterhin täglich 100 Menschen und mehr ankommen. Das erhöht den Druck auf die Stadt Leipzig, selbst Lösungen zu finden.

Wie viele Menschen aus der Ukraine bisher auf Vermittlung der Kommune eine Wohnung erhalten haben, ist unklar. Auf Nachfrage der LVZ hieß es am Freitag aus dem Neuen Rathaus, es lägen keine Statistiken vor. Eine Auswertung der Daten werde aber vorbereitet.

1900 Haushalte bereits wohnungssuchend

Klar ist: Freie und preiswerte Wohnung sind in Leipzig Mangelware, der Wohnungsmarkt ist angespannt. Abgesehen von den Geflüchteten gibt es etwa 1900 Haushalte, die schon vor dem Krieg als wohnungssuchend registriert waren. Neben Personen ohne eigene Unterkunft gehören dazu Haftentlassene, kinderreiche Familien oder Menschen in Verschuldungssituation. Sie alle bemühen sich beim kommunalen Sozialamt um eigenen Wohnraum.

In diese Reihe können sich nun auch die Geflüchteten aus der Ukraine stellen. Wie es dazu aus der Stadtverwaltung hieß, würden die Mietkosten übernommen, sofern sie im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes angemessen sind. Die Beträge sind jeweils abhängig von der Größe der Familie und der Wohnung. Erfahrungsgemäß ist es allerdings äußerst schwierig, überhaupt etwas zu finden, was den Regeln entspricht. Seit etwa zwei Wochen hätten alle Ankommenden vom Sozialamt zumindest ein Schreiben erhalten, in dem die Rahmenbedingungen erklärt werden, so die Verwaltung.

Drei Gemeinschaftsunterkünfte fast voll

Da kaum davon auszugehen ist, dass genug Wohnungen für alle gefunden werden, bereitet die Stadt auch Gemeinschaftsunterkünfte vor. Drei sind bisher in Betrieb – An den Tierkliniken, im Deiwitzweg und in der Zweenfurther Straße. Zusammen haben diese festen Herbergen eine Kapazität von etwa 300 Schlafplätzen, von denen bereits fast alle belegt sind. Eine vierte Gemeinschaftsunterkunft mit 200 Plätzen soll Mitte Mai in der Friederikenstraße eröffnen. Allerdings muss das Gebäude erst noch von der Kommune erworben werden – was aufgrund des hohen Kaufpreises umstritten ist.

Damit im Notfall trotzdem niemand auf Straße schlafen muss, steht auf dem Deutschen Platz inzwischen eine Zeltunterkunft für bis zu 336 Menschen. Ein Drittel der Plätze war dort zuletzt belegt. Dazu kommen 1600 Menschen aus der Ukraine, die in den Zeltlagern der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung ausharrten.

