Wohnungskontrollen und Corona: Gibt es eine rechtliche Grundlage? 

Leipzig/Halle

Dürfen Polizei oder Ordnungsamt in Wohnungen die Einhaltung der Corona-Reglen kontrollieren? Seit Mittwoch herrscht Unsicherheit wegen der Äußerung des SPD-Politikers Karl Lauterbach, im Zuge der steigenden Corona-Infektionen dürfe die Unverletzbarkeit der Wohnung kein Argument gegen Kontrollen sein. Deutschland befindet sich derzeit in einer Ausnahmesituation. Fest steht aber auch, selbst in dieser Ausnahmesituation gelten Gesetze. Allen voran: das deutsche Grundgesetz. Und das sieht in Artikel 13 vor, dass die eigene Wohnung unverletzlich ist. Durchsuchungen dürfen nur durch Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

Das bestätigt auch Professor Winfried Kluth von der Martin-Luther-Universität Halle. Er war 2000 bis 2014 Richter des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt. „Diese Eingriffe sind streng formalisiert. Artikel 13 ist eines der die Privatsphäre am stärksten schützenden Grundrechte“. Das gelte vor allem für den Richtervorbehalt, der aber nur bei Durchsuchungen und Abhörmaßnahmen greift. In seinem Absatz 7 sieht das Grundrecht aber ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass die zuständigen Behörden eine Wohnung auch zum Zweck der Bekämpfung einer Seuche betreten dürfen. Darauf beruhe auch eine entsprechende Regelung im Infektionsschutzgesetz, erklärt Kluth. Dieses gilt in Deutschland seit 2001. Es dient unter anderem dazu, Krankheiten und infektiöse Erreger schnell zu erkennen und beim Menschen vorzubeugen sowie auch die Weiterverbreitung von Infektionen innerhalb der Bevölkerung zu verhindern – und spielt daher auch in der Corona-Pandemie eine Rolle.

Unverletzlichkeit der Wohnung kann eingeschränkt werden

In Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes ist vorgesehen, dass im Zuge notwendiger Schutzmaßnahmen und zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten die zuständigen Behörden Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten kann – und damit auch die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt wird. Ganz unproblematisch ist die Anwendung des Gesetzes jedoch nicht, erklärt Kluth: „Reicht es aus, dass sich mehr Menschen als erlaubt in einer Wohnung angesammelt haben, um von einer Maßnahme der Bekämpfung einer Seuchengefahr zu sprechen, oder sind konkrete Anhaltspunkte dafür erforderlich, dass eine der anwesenden Person infiziert ist und andere ansteckt?“ Die bisherige Praxis spricht wohl für die engere Sichtweise, aber der Wortlaut ermöglicht durchaus ein weiteres Verständnis, so Kluth.

Einfach so steht die Polizei nicht vor der Tür

Nachfrage bei der Polizei. Müssen Bürger im Zuge der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen auch mit Hausdurchsuchungen rechnen? Die Antwort ist deutlich. „Einfach so stehen wir nicht vor der Tür“, erklärt eine Sprecherin der Leipziger Polizei. Zudem müsste es erst Hinweise oder Beschwerden geben, die in der Regel durch Bürger kommen, die sich an die Behörden gewandt haben. Mit verantwortlich ist das Ordnungsamt der Stadt. Das sorgte im Frühjahr bereits für die Einhaltung der Regelungen. Ansonsten, so die Sprecherin, warte man nun erstmal ab, was die Regierung mit der neuen sächsischen Corona-Verordnung beschließt. Das soll am Freitag der Fall sein. Was die Polizei in Leipzig in der nächsten Zeit jedoch wieder vermehrt durchführen wird, sind Kontrollen im öffentlichen Bereich. „Ab der kommenden Woche werden wir in der Innenstadt verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen“, so die Sprecherin.

Von Vanessa Gregor