An der türkisch-griechischen Grenze harren Tausende Menschen aus, die zuvor vor allem aus den Kriegsgebieten in Syrien geflüchtet sind. Die humanitäre Situation an der EU-Außengrenze verschärft sich stündlich. Leipzigs OBM und diverse Stadträte wollen nun Familien und Kinder in die Messestadt holen.