Dresden

Die Wölfe breiten sich weiter aus in Sachsen. Im aktuellen Untersuchungsjahr seien im Vergleich zum vorigen fünf neue Rudel registriert worden, teilte die zuständige Behörde am Dienstag in Dresden mit. Da eine Gruppe von Wölfen, das sogenannte Nieskyer Rudel, verschwunden ist, sind es in der Summe aber nur vier mehr. Insgesamt leben nun im Freistaat 22 Rudel, vier Paare und ein Einzeltier.

Die Zunahme der Wölfe führt auch zu höheren Verlusten bei Nutztieren. Bis Ende Oktober wurden 342 Tiere getötet und 75 verletzt, 56 weitere gelten als vermisst - insgesamt waren also 473 Tiere betroffen. Im Jahr 2018 waren es noch 383. Meist handelt es sich um Schafe und Ziegen, aber auch Kälber und ein Strauß wurden angegriffen.

Sichtungen seit Jahresbeginn gehäuft

Im August waren vier Welpen in der Dresdner Heide durch Aufnahmen aus einer automatischen Wildtierkamera bestätigt worden. Seit Jahresbeginn hatten sich Wolfsichtungen gehäuft. Offenbar fänden die Tiere trotz vieler Menschen in Stadtnähe Rückzugsräume, genau wie Rehe oder Wildschweine. Die Anwesenheit von Wölfen bedeuteten keine wesentlichen Änderungen für Waldnutzer - nur die Hunde sollten an der Leine gehalten werden.

Nach dem vorherigen Monitoring 2017/2018 lebten 18 Wolfsrudel und vier -paare im Freistaat. Vor allem in der Lausitz habe sich etwas getan sowie in Nordsachsen. In der Dübener Heide gebe es entgegen der bisherigen Annahme kein grenzüberschreitendes, sondern ein Rudel im Authausener Wald in Sachsen und in Sachsen-Anhalt.

Von Winfried Mahr/jhz/dpa