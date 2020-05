Workshop in Düben: Digitale Schnitzeljagd für Familien

Bad Düben

Die Arbeiterwohlfahrt in Leipzig sucht in Kooperation mit dem Verein Dübener Heide Familien für einen zweitägigen Workshop unter dem Motto „Medien-Pur, dem Biber auf der Spur, wir entwickeln eine Natur-Digital-Tour“. Dieser findet am 14. und 21. Juni jeweils von 10 bis 16 Uhr im Naturparkhaus der Dübener Heide in Bad Düben statt und ist kostenfrei. Dabei geht es um die Gestaltung einer Natur-Digital-Tour, wie die Awo-Akademie in Leipzig mitteilte.

Digitale Schnitzeljagd soll entstehen

„Wir entwickeln unter medienpädagogischer Anleitung und mittels Smartphone eine Actionbound-Tour. Actionbound ist eine Digitale Schnitzeljagd“, erklärt Projektleiterin Isabel Galindo das Vorhaben. „Erfahrene Naturpädagogen werden uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und spannende Inhalte zum Naturraum Dübener Heide näherbringen. Gemeinsam werden wir eine kleine Tour um das Naturparkhaus machen, die Ausstellung zum Naturpark besuchen, Medienmaterial für die App sammeln und uns mit dem in der Dübener Heide heimischen Biber beschäftigen.“

Tour soll kostenfrei nutzbar sein

Actionbound ist eine App, die es ermöglicht, mittels Handy und QR eine Digitale Schnitzeljagd zu spielen. Von einem Ausgangspunkt aus wird der Spieler über Aufgaben und Hinweise auf der App auf die nächste Station hingewiesen. Diese Tour kann mit vielfältigen Inhalten gefüllt werden und es besteht die Möglichkeit, verschiedene medienpädagogische Elemente wie Foto, Film, Quiz und Audio in die App und somit in die Aufgabenstellung einzubauen. Nach der Fertigstellung der Tour wird diese online veröffentlicht und steht allen Nutzern kostenfrei zur Verfügung. Das Projekt wird von der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.

Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung bis zum 31. Mai erforderlich bei Isabel Galindo, Telefon 0341 35527617, E-Mail: I.Galindo@spi-ost.de

