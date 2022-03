Wünsche der Bürger: Leipziger Flughafen soll leiser und fairer werden

Leipzig

Bei Meinungsumfragen ist immer besonders wichtig, wer die Fragen formuliert hat. Das dürfte auch auf eine Erhebung zutreffen, die das renommierte Forsa-Institut vom 26. Januar bis zum 16. Februar 2022 im Auftrag der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) durchführen konnte. Die Ergebnisse zum Leipziger Airport fasste nun Peter Matuschek, Leiter der Politik- und Sozialforschung bei Forsa, zusammen. Sie seien ganz ähnlich ausgefallen wie bei früheren Befragungen an anderen deutschen Frachtflughäfen, sagte er.

1053 Bürger nehmen teil

Das Befragungsgebiet umfasste die Städte Leipzig und Halle, die Landkreise Nordsachsen, Leipzig sowie den Saalekreis. In diesem Gebiet hätten 1053 Bürger teilgenommen – und zwar proportional zu den jeweiligen Einwohnerzahlen, so Matuschek. Damit sei das Ergebnis repräsentativ. Bei der Auswahl und Formulierung der Fragen hätten Forsa und der Auftraggeber zusammen gearbeitet, Bürgerinitiativen wurden dabei nicht einbezogen. Nicht gefragt wurde nach der militärischen Nutzung des Flughafens, weil dies unter 0,1 Prozent der Flüge liege.

Mehrheit offen für Ausbau

Die aktuellen Ausbaupläne seien unter den Befragten sehr bekannt gewesen. Insgesamt hätten sich 58 Prozent der Befragten offen dazu gezeigt, nur 27 Prozent äußerten Bedenken, 15 Prozent hatten keine Meinung. Außerdem seien 61 Prozent der Bürger der Auffassung gewesen, dass Proteste gegen die Ausbaupläne eine Minderheitsmeinung vertreten, erläuterte Matuschek. Dass die Mehrheit in der Region gegen den Ausbau eingestellt ist, glaubten nur 17 Prozent.

Saalekreis besonders vom Lärm betroffen

Große Bemühungen der MFAG zur Verringerung des Fluglärms erkannten 30 Prozent der Befragten. 29 Prozent gaben an, die Bemühungen seien gering. Als „häufig“ persönlich betroffen vom Fluglärm ordneten sich neun Prozent ein, als „gelegentlich“ 19 Prozent, der Rest entschied sich für „selten“. Besonders hoch lag die Quote im Saalekreis, wo sich insgesamt 47 Prozent der Befragten gestört fühlten. In Nordsachsen traf dies auf 36 Prozent zu, im Leipziger Stadtgebiet auf 22 Prozent.

Bereicherung für die Region

Neun von zehn Teilnehmern attestierten dem Flughafen, er habe eine sehr hohe Bedeutung für Firmenansiedlungen und Jobs. 71 Prozent sahen ihn insgesamt als Bereicherung für die Region. Dennoch meinten ebenfalls 71 Prozent, er spiele auch eine große Rolle bei der Lärm- und Umweltbelastung. Nur 40 Prozent stimmten der Aussage zu, die MFAG kommuniziere „offen und ehrlich“. 37 Prozent stimmten den Aussagen zu, der Flughafen „handelt fair“ oder „verhält sich wie ein guter Nachbar“. Nur 33 Prozent meinten, der Flughafen „verhält sich umweltbewusst“. Gleichwohl hielten 58 Prozent den geplanten Ausbau mit zusätzlichen Standplätzen und Rollwegen für unbedenklich, nur 27 Prozent für bedenklich.

Neues Nachbarschaftsportal

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) interpretierte das Ergebnis als „klares Bekenntnis der Bevölkerung zur Bedeutung des Flughafens“. Dies sei ermutigend für das Ziel des Freistaats, bis 2030 Frankfurt/Main als größten Flachflughafen Europas abzulösen. MFAG-Geschäftsführer Götz Ahmelmann schlussfolgerte darüber hinaus, der Airport müsse sein Tun und Streben in der Region noch besser erklären und transparenter werden. „Dafür werden wir auch bis Ende April ein neues Online-Nachbarschaftsportal freischalten.“ Ebenso wichtig seien weitere Verbesserungen beim Umwelt- und Lärmschutz wie ein neues Tarifmodell bei den Start- und Landegebühren, welches ab Herbst den Einsatz lauter Maschinen in der Nacht deutlich verteuern soll.

Bürgerinitiativen mit Kritik

Ahmelmann widersprach einer Mitteilung von Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm. Diese hatten darauf hingewiesen, dass am 21. März eine sogenannte Online-Konsultation zum Planfeststellungsverfahren für den Flughafen-Ausbau bei der Landesdirektion Sachsen beginnt. „Das Ziel und Ergebnis dieser Auftragsumfrage dürfte damit bekannt sein“, kommentierten die Initiativen das Forsa-Zahlenwerk. Der Airport-Chef sagte dazu, er könne sich nicht vorstellen, dass sich eine Behörde wie die Landesdirektion durch Meinungsumfragen beeinflussen lässt. Zu den Kosten für die Forsa-Umfrage wollte die MFAG nichts sagen.

Von Jens Rometsch