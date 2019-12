Nach Leukämie: Lennert (13) darf Balljunge bei RB Leipzig sein

Leipzig

Ein großer Wunsch erfüllte sich Ende November für Lennert Schäfer (13) aus Bad Dürrenberg: Er durfte Balljunge bei seinem Lieblingsverein RB Leipzig sein, beim Spiel gegen den 1. FC Köln. Ermöglicht hat das die José-Carreras-Leukämie-Stiftung. Denn: Lennert hatte vor fünf Jahren Leukämie.

Im Sommerurlaub erste Anzeichen

Die Erkrankung trat im Sommerurlaub 2014 auf. „Im Nachhinein sind uns viele Dinge aufgefallen, die auf Leukämie hingedeutet haben“, erzählt Mutter Anja Schäfer (41). „Er hatte wenig Appetit, nachts leicht erhöhte Temperatur und einen unruhigen Schlaf, war sehr still, fror schnell im Wasser und hatte Bauchschmerzen.“ Wenige Tage nach der Rückkehr, die Familie ist mit der Planung der Einschulung von Lennerts kleinem Bruder Bjarne beschäftigt, geht es Lennert morgens schlecht – und er hat auf der Schulter viele kleine blaue Punkte. „Ab dem Moment war mir klar, was das ist“, erinnert sich Mutter Anja.

Harte, schlimme Monate

Dann geht alles ganz schnell: Mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Halle, Kinderkrebsstation, erste Untersuchungen, erste Blutgaben. Am 3. September nachmittags die Diagnose mit Behandlungsplan und Chancen. „Gute Chancen, aber, so der Professor, wenn er einen Rückfall erleidet, egal wann, hat er ganz schlechte Karten.

Das bekomme ich nie ganz aus meinem Kopf, auch heute nicht – fünf Jahre danach“, erzählt Anja. Es folgen die harten, schlimmen Wochen und Monate der Chemotherapie. Anfang 2015 gab es die „letzte Chemo deines Lebens“, wie Dr. Caspar Kühnöl seinem Patienten sagte. Lennerts Mutter: „Die ganze Zeit waren wir wie im Taumel. Aber immer an unserer Seite und jederzeit ein offenes Ohr hatte unsere Psychologin Frau Hentschel. Ganz, ganz große Klasse! Ich wüsste nicht, wie wir da ohne sie durch gekommen wären.“

Geschwisterkinder nicht vergessen

Zweimal, 2017 und 2019, fuhren Lennert und sein Bruder Bjarne mit der José-Carreras-Leukämie-Stiftung ins Philipp-Lahm-Sommercamp nach Bayern. Eine tolle Erfahrung für die beiden Jungs, und für die Eltern ein Stück Loslassen und Freiraum geben. Die Betreuer sind zahlreich und geschult im Umgang mit ehemals schwer erkrankten Kindern und deren Geschwistern oder Freunden. Denn bei all dem Fokus auf die kranken Kinder dürfen die Geschwisterkinder nicht vergessen werden.

„Ein ganz tolles Erlebnis“

Auch wenn Lennert die fünf Jahre nach Abschluss der Behandlung im nächsten Jahr geschafft hat, kümmert sich die José-Carreras-Stiftung weiter um ihn. Im November erfüllte sie ihm den Wunsch, Balljunge bei RB Leipzig zu sein. „Das war ein ganz tolles Erlebnis für mich! Vielen Dank“, strahlt Lennert. Und Mutter Anja Schäfer ergänzt: „Ein richtig schöner Abend war das! Wir haben Lennert zugesehen und jeden Einsatz von ihm als Balljunge bejubelt. Es war so schön. Alle freuen sich, dass es ihm so gut geht. Am 7. Januar 2020 geht es zum jährlichen großen Check. Hoffentlich bleibt alles gut!“

Von Kerstin Decker