Wurzen

Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind – Klopapier zum Beispiel. Dass gerade jenes Hygiene-Utensil für Jan Jentzsch einmal die Rolle schlechthin spielen würde, hätte sich der 39-Jährige nie träumen lassen. Doch auf die Idee, den ersten „Klopapier Super Store“ in Wurzen zu eröffnen, kam der gebeutelte Ladeninhaber nach schlaflosen Nächten und weil er partout nicht will, dass ihm die Corona-bedingte Schließung seiner Modeboutique die Existenz raubt.

Daher entschloss sich Jentzsch zu einem außergewöhnlichen Schritt und rüstete das YaY Fashion & Shoes am Jacobsplatz im Nullkommanichts um. „Wir sind jetzt systemrelevant. Klopapier sei Dank!“ Gut 5000 Papierrollen stapeln sich nunmehr auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern, wovon sich Kunden zur Geschäftseröffnung am 19. April gern überzeugen können, erzählt Jentzsch. „Ob schwarz oder weiß, orange, blau und pink. Ob softweich oder feucht – wir bieten alles, was das Herz für den Toilettengang begehrt. Selbst mit Happy-Birthday-Aufdruck“.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jan Jentzsch: Die Politik lässt uns im Stich

Eigentlich ist dem Wurzener Unternehmer nicht nach Scherzen zumute. Aber anstatt die Arme in den Schoss zu legen und Trübsal zu blasen, will Jentzsch kämpfen. „Das können Sie ruhig schreiben: Was die Politik in der Corona-Krise mit uns Händlern veranstaltet, geht auf keine Kuhhaut. Wir fühlen uns im Stich gelassen und haben nach wochenlangem Schließen unserer Läden die Nase gestrichen voll.“ Vor allem, so Jentzsch, blicke angesichts des Test- und Impfchaos‘ sowie des Hickhacks von Bund und Ländern bei der Strategie zur Eindämmung der Pandemie niemand mehr durch. „Ich bin weder ein Corona-Leugner noch ein Querdenker. Ich möchte einfach nur arbeiten. Schließlich habe ich meinen Lieferanten und Angestellten gegenüber eine Verantwortung.“

Jan Jentzsch eröffnet den ersten „Klopapier Super Store“ in Wurzen im Kampf gegen drohenden Ruin. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Arbeiten darf Jentzsch übrigens wieder ab Montag zu den gewohnten Öffnungszeiten im ersten „Klopapier Super Store“. Denn aus dem Modegeschäft zauberten er und seine Mitarbeiterin Angela einen Mischwarenladen. Der Gedanke dazu kam dem 39-Jährigen am vorletzten Wochenende während einer schlaflosen Nacht. Am Montag orderte er gleich die ersten XXL-Klopapierpakete und drei Tage später meldete Jentzsch sogar das Gewerbe um.

Die Aktion begeistert bereits im sozialen Netzwerk

Mittlerweile lagern im Jacobs­platz 6 turmhoch die Zellulose-Artikel neben weiteren Produkten, wie Oliven, Öl, Seifen, Duschbädern und Getränken. Somit verfügt Jentzsch nunmehr über ein gemischtes Warensortiment des täglichen Bedarfs von über 50 Prozent und darf nach aktueller Corona-Regelung für den Einzelhandel sein Geschäft öffnen. „Shoppen ohne Test und Termin: Wer möchte, erhält bei mir Corona-Schnelltests zum Kauf und ganz nebenbei aktuelle Mode.“

Die Aktion von Jan Jentzsch stößt zumindest im Netz auf Zustimmung. Nachdem er seinen „Klopapier Super Store“ im sozialen Netzwerk vorab ankündigte, gibt es schon die ersten Beifallsbekundungen: „Man muss ‘ne Lücke finden und diese nutzen. Viel Erfolg!“ oder „Am Ende will es das System so. Warum dann nicht mit eigenen Waffen schlagen.“

Auch andere haben bereits einen Weg gefunden, aus der Not eine Tugend zu machen. Zum Beispiel Michael Spitzbarth, Gründer des Modelabels „Bleed Clothing“ im niederbayerischen Freyung. Allerdings war seinem Tante-Emma-Konzept, das er als „kreativen Protest“ bezeichnete, keine allzu lange Dauer beschieden. Das Landratsamt schaltete sich ein und forderte eine schriftliche Stellungnahme, weil es sich nach Ansicht der Behörde nicht um eine ernsthafte Sortimentsumstellung handelte.

Der Wurzener Jan Jentzsch hingegen bleibt zuversichtlich. Kapitulieren sei für ihn keine Option. „Jetzt erst recht nicht!“

Lesen Sie dazu auch:

Wie Wurzener Einzelhändler um ihre Existenz kämpfen

Von Kai_Uwe Brandt