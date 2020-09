Wurzen öffnet an Tagen der Industriekultur die Industriemagistrale

Wurzen

Sachsen feiert in diesem Jahr 500 Jahre Industriegeschichte und -kultur. Vor diesem Hintergrund hat die Standortinitiative Wurzen (SIW) ein ganz besonderes Programm für den Wurzener Part der 8. Tage der Industriekultur Leipzig vom 3. bis 6. September zusammengestellt.

„Uns ist wichtig zu zeigen, dass es nicht nur die Ballungsgebiete um Dresden oder Chemnitz gibt, sondern zur sächsischen Industrie auch kleinere Gebiete, dafür mit einer breit strukturierten Industrie, gehören“, sagt SIW-Vorstandsmitglied Ulrich Heß und verweist auf Wurzen als Standort für Nahrungsmittelindustrie und Bauwirtschaft, Maschinenbau, Chemie, Lüftungstechnik. „Einige der Unternehmen wie Filzfabrik, Cryotek und Liftket sind am Weltmarkt aktiv, womit der Slogan aus dem 1920er-Jahren ,Wurzener Industrie in aller Welt’ noch immer gilt.“

Anzeige

Blick hinter die Kulissen: Am „offenen Werkstor" anlässlich der Tage der Industriekultur beteiligt sich auch wieder die Firma Neuman & Esser in der Dresdener Straße. Quelle: Ulrich Heß/LVZ-Archiv

Weitere LVZ+ Artikel

Beteiligung von Unternehmen so groß wie noch nie

Insgesamt 24 produzierende Unternehmen reihen sich, angefangen von der Filzfabrik bis zu Neuman & Esser allein an der Dresdener Straße (B6) aneinander, die damit zu Recht als Industriemagistrale bezeichnet werden kann. Elf von ihnen bringen sich diesmal in die Tage der Industriekultur ein und machen damit Wurzen zum Standort mit der größten Beteiligung in der Metropolregion Leipzig. „Sonst waren es drei bis fünf“, verdeutlicht Heß die Dimension. „Allerdings wird es das so in den nächsten Jahren sicher nicht wieder geben können“, lässt er ahnen, welch organisatorischer Kraftakt für den Verein dahintersteckt.

Lebendige Industriekultur statt Erinnerung an „Lost places“

Bereits am 4. September kann man die in der Wutra gefertigten Produkte – hier eine Förderschnecke – bestaunen. Quelle: LVZ-Archiv

„Das ist das Besondere an Eurer Variante der Industriekultur: Während bei uns die abgelebten Zeugnisse erhalten und bespielt werden, habt Ihr die Gegenwart (und die Zukunft) am Wickel. Das ist eine lebendige Alternative“, lobt Ulrich Borsdorf, ehemaliger Direktor des Ruhrlandmuseums Essen und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates 500 Jahre Industriekultur in Sachsen. „Es ist wichtig, dass die Leute begreifen, dass die Gesellschaft ohne Industrie nicht funktioniert. 20 bis 25 Prozent des Bruttoinlandproduktes werden von der Industrie erwirtschaftet“, begründet Heß den SIW-Ansatz, lebendige Industriekultur in den Mittelpunkt zu stellen. „Das unterstützt Unternehmen auch bei der Fachkräftegewinnung.“ So genannte „Lost places“ gebe es, zumindest in Wurzen, sowieso bald keine mehr – in der Teppichfabrik beginnt gerade der Umbau zu Lofts.

Eröffnung bei Cryotec

Eröffnet werden die Industriekulturtage am 5. September bei Cryotec. Der Anlagenbauer für technische Gase feiert 2020 sein 25-jähriges Bestehen als GmbH. Allerdings habe Barbara Klepsch, Staatsministerien für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, ihr angekündigtes Kommen abgesagt, bedauert Heß. Der Freistaat feiert am selben Tag in Aue-Bad Schlema den 30. Jahrestag seiner Wiedergründung. Freuen dürfen sich die Gäste aber auf eine Performance mit Atonor und der Musikschule Muldental unter Leitung von Roland Krause und Klangkünstler Erwin Stache. Außerdem wird hier die inzwischen zwölfte Tafel für den Stadtwanderweg Industriekultur eingeweiht. „Jedes Jahr kommen ein bis zwei Tafeln hinzu, und irgendwann wollen wir auch Führungen anbieten“, stellt Heß in Aussicht.

Musik und Vorträge ergänzen Betriebsführungen

Mit dem Polymobil befasst sich ein Vortrag beim Verein „Freunde des Zündmagneten“. Quelle: Haig Latchinian/LVZ-Archiv

Cryotec ist nicht das einzige Unternehmen, wo Industrie auf Kultur trifft. In der Gießerei und bei Neuman & Esser erklingen Sopransaxophon und Stahlcello, in der ASchulz GmbH Weltmusik auf dem Akkordeon, in der Physiotherapie Anne Bock in der Klinkhardt-Villa spielt ein Streichquartett, in der Filzfabrik, die zu den mehr als 100-jährigen ostdeutschen Familienunternehmen gehört, stellt Rainer Karlsch sein diesem gewidmetes Buch vor. Für Kinder ist bei M&D Autoteile Pfendt, die das erste Mal teilnehmen, eine Formel-I-Playstation aufgebaut. „Man muss Informationen und Erlebnisse anbieten, wenn man Interesse wecken und ein möglichst breites Publikum ansprechen will“, sagt Heß. Schon jetzt spürt er eine große Neugierde am Programm, das erfahrungsgemäß auch Besucher aus Leipzig und der Region anzieht. Beispielsweise auf den Vortrag zur Restaurierung des Polymobils und Führung durch die Oldtimerausstellung, zu dem der Verein „Freunde des Zündmagneten“ einlädt. „Hier ist auf Initiative von Matthias Hühn ein hochwertiges Museum entstanden.“

Ausstellung bei der SIW zur Geschichte der MAFA

Zusätzlich zu den Führungen in den Betrieben zeigt die Standortinitiative Wurzen eine Ausstellung zur Geschichte der Firmen G.A. Schütz, später als Maschinenfabrik und Eisengießerei Wurzen ( MAFA) bekannt. „An der kommt man in der Dresdener Straße nicht vorbei“, erklärt Heß. „Sie war der Motor der Industrie. Sieben Unternehmen sind aus ihr hervorgegangen beziehungsweise haben sich auf dem Gelände der MAFA angesiedelt – Cryotec, Neuman & Esser, Tegas, die Gießerei, Heinsch Metall- und Anlagenbau, Milde Hydraulik und M&D Autoteile Thomas Pfendt.“ Heß rechnet mit großem Interesse an der Schau „weil viele Wurzener bei der MAFA gearbeitet haben“. Deshalb auch kann sie über die Tage der Industriekultur hinaus bis zum 17. Dezember besichtigt werden.

Geopark als Kooperationspartner

Den Blick über die Wurzener Industriemagistrale hinaus weiten die Zusammenarbeit mit dem Geopark Porphyrland und die Besichtigung der Wutra. Zu den insgesamt fünf Angeboten gehört auch die immer wieder gefragte und bereits ausgebuchte Führung durch den Steinbruch Lüptitz (3. September). Hier wie auch für einige der anderen Veranstaltungen ist aufgrund begrenzter Kapazitäten eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Meistens schnell ausgebucht: Führungen durch den Steinbruch Lüptitz. Quelle: LVZ-Archiv

Insgesamt zählte die SIW in der Vergangenheit jeweils 500 bis 600 Besuchern zu den Tagen der Industriekultur. „Das ist eine positive Werbung für Wurzen“, sagt Heß, und hofft auch in diesem Jahr auf reges Interesse.

Lesen Sie auch:

Von Ines Alekowa