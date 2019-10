Wurzener Pfarrer will Seehofer-Flüchtling aus polnischem Abschiebeknast holen

Wurzen/Białystok

Die Polen nennen die riesige, zum Teil vergitterte Kaserne hinter Stacheldraht nicht Gefängnis. Schlüsselcamp, das klingt humaner. Und tatsächlich sitzen in der Trutzburg von Białystok, jener Stadt unweit der weißrussischen Grenze, keine Schwerverbrecher ein. Es sind illegal eingereiste Flüchtlinge, die dort auf ihre Anhörungen warten. Und auf die Abschiebungen. Einer, der genau dagegen – wenn auch immer müder – ankämpft, ist Sardar Wali Sadozai aus Wurzen.

Der Mittdreißiger ist einer der 69 Afghanen, die Innenminister Horst Seehofer an seinem 69. Geburtstag per Sammelflug abschieben ließ. Am Morgen des 2. Juli 2018 kam Sadozai aus der Spätschicht heim, schwärmte von seinem ersten Arbeitstag bei Aldi, als es an der Tür klingelte. Die Polizei wies ihn an, seine Sachen zu packen, er werde abgeschoben. Wenig später meldete sich der Freund per Handy aus Afghanistan und setzte einen Hilferuf ab. Für Partnerin Ute Haage brach eine Welt zusammen.

Wurzenerin kämpft um ihren Partner

Die 59-jährige Wurzenerin, die den Afghanen im Januar 2017 über die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit kennen lernte, glaubt an eine Verwechslung. Ihr Freund habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Dies beweise das polizeiliche Führungszeugnis, sagt die Frau. Unlängst traf sie sich mit Sadozai in Athen. Während die Frührentnerin sämtliche Ersparnisse für Flug und Pension zusammen kratzte, schlug sich der Afghane aus seiner Heimat und über die Türkei dorthin durch.

Evangelischer Pfarrer in Wurzen: Alexander Wieckowski. Quelle: Haig Latchinian

Jetzt bekam er Besuch aus Wurzen. Seine Partnerin, ein befreundetes Ehepaar und Pfarrer Alexander Wieckowski fuhren fast 24 Stunden lang gen Osten, um ihn zu sehen. „Mein Sardar konnte es gar nicht fassen, dass so viele Menschen eine derart weite Reise auf sich nahmen – nur seinetwegen“, steht Ute Haage noch ganz unter dem Eindruck des Abenteuers. Ihr Freund habe schlecht ausgesehen: „Er wirkte gebrochen, ohne Selbstvertrauen, er sagte immer nur Danke, danke, danke.“

Eine Dreiviertelstunde durfte man miteinander sprechen, sagt die Gruppe. In dem Besucherraum seien etliche Kameras gewesen. Pfarrer Wieckowski überbrachte seinem Gemeindeglied die Grüße aus Wurzen. Einige würden sich noch gern an dessen Taufe erinnern, so der Geistliche. Wie berichtet, konvertierte der Afghane im September 2017 zum Christentum. „Zur Feier des Tages sang er in der Wenceslaikirche das Halleluja auf Persisch“, verrät der Pfarrer.

Wieckowski will einen statt spalten. Daher gab er auch Kritikern der Flüchtlingspolitik die Gelegenheit, sich in seiner Kirche zu präsentieren. Das brachte ihm nicht nur Zustimmung ein. Zustimmung erwartet er auch diesmal nicht, wenn er sich für den Afghanen einsetzt. Er weiß, die ganze Welt könne nicht nach Deutschland kommen. Bei Herrn Sadozai sei das anders – der war schon da und integriert: Der Afghane ging arbeiten, kam für Miete, Versicherung und Telefon selber auf. Er sei beliebt gewesen und habe sich wohl gefühlt in Wurzen.

Freundin: Abschiebung lebensgefährlich

„Er durfte auf keinen Fall zurück nach Afghanistan. Als Christ hätte er umgebracht werden können“, ergänzt seine Freundin. Die Taliban hatten ihn schwer misshandelt. Die Gotteskrieger zwangen ihn, für sie zu arbeiten. Weigere er sich, müsse er sterben. 2015 nutzte der traumatisierte Mann die Chance zur Flucht. Im Abschiebeknast von Białystok ist er derzeit allein im Vierbettzimmer. Er bekommt regelmäßig zu essen. Er kann seine Wäsche waschen, Sport treiben und täglich für eine Stunde ins Internet gehen.

Ute Haage zeigt ein Foto, auf dem ihr Partner wesentlich jünger als heute aussieht. Quelle: Haig Latchinian

Auch ein polnischer Seelsorger setzt sich für den Flüchtling ein. Pastor Daniel, so nennt er sich, wohnt in Wałrzych nahe Breslau. Alle 14 Tage nimmt er die 600 Kilometer bis ins Lager an der weißrussischen Grenze in Kauf, um mit den Insassen zu beten. „ Sardar hat bisher keinen einzigen Gottesdienst verpasst“, sagt seine deutsche Freundin. Von Pastor Daniel hat sie erfahren, dass Sadozai immer wieder den Kontakt zu ihm suche. Beide redeten viel miteinander.

Pfarrer schickt Hilfeersuchen an polnische Kirche

Auf der Rückfahrt nach Wurzen machte die kleine Gruppe in eben diesem Wałrzych halt. Dort suchte sie den evangelischen Prediger auf, der sie im Kreise seiner Familie empfing. Pastor Daniel berichtete, dass er in Warschau bereits die polnischen Bischöfe eingeschaltet habe. Seinen Muldentaler Amtsbruder ermunterte er, möglichst rasch einen offiziellen Brief an die lutheranischen Würdenträger in Polens Hauptstadt aufzusetzen. Am Tage seiner Rückkehr verfasste Pfarrer Wieckowski ein entsprechendes Hilfeersuchen.

Ute Haage erwartet keine schnelle Rückkehr ihres Freundes nach Deutschland: „Darum geht es uns auch nicht. Ich wäre schon froh, wenn wir Sardar zunächst aus dem Gefängnis bekämen und er in Polen bei Privatleuten wohnen dürfe.“ Was er jetzt brauche, sei Ruhe. Das ständige Hin und Her mache ihn mürbe, sagt seine Freundin, die im Besucherzimmer der Anstalt zumindest einen Moment ganz allein mit ihm sein durfte: „Wir haben uns ganz fest gedrückt. Dann musste ich durch die eine Tür und Sardar durch die andere.“

Von Haig Latchinian