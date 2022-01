Zahl der Apotheken in Sachsen sinkt weiter

Leipzig

Zum 31. Dezember 2021 wurden im Freistaat 939 öffentliche Apotheken betrieben – das sind 13 weniger als ein Jahr zuvor. Zwei Einrichtungen wurden neu eröffnet und 15 geschlossen. Damit halte der seit 2010 bestehende Negativtrend an, sagte Friedemann Schmidt, Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer, auf Anfrage der LVZ. In den drei früheren Regierungsbezirken ist die Tendenz ähnlich. Besonders betroffen sind ländliche Bereiche, vor allem die Regionen Görlitz und Bautzen sowie das Erzgebirge.

Vielfältige Ursachen

Die Ursachen für die andauernde Entwicklung seien vielfältig, so Schmidt. Zum einen würden viele Unternehmen altersbedingt geschlossen, weil ein Nachfolger fehlt. Nach dem Studium ziehe es Absolventen eher in die pharmazeutische Industrie oder in Krankenhausapotheken. Zudem würden junge Kollegen teilweise davor zurückschrecken, sich mit Übernahme eines Unternehmens für längere Zeit regional festzulegen, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen und zugleich Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. Es mangele aber nicht nur an unternehmerisch orientierten Jung-Apothekern, sondern auch an Fachkräften in den Assistenzberufen, sagt der Kammerpräsident.

„Kassen stehen anderer Entlohnung im Weg“

Weitere Gründe für den anhaltenden Rückgang an Apotheken seien Überbürokratisierung sowie eine unbefriedigende wirtschaftliche Lage. Die Vergütung sei an die Abgabe von Arzneimittelpackungen gekoppelt und seit vielen Jahren nicht signifikant angepasst worden. Schmidt fordert darüber hinaus eine gezielte Honorierung von pharmazeutischen Dienstleistungen: „Apotheken sind viel mehr als Abgabestellen für Arzneimittel.“ Vor allem komplizierte Arzneiformen, die per Spritze oder Inhalation verabreicht werden, würden ein hohes Fehlerpotenzial in der Anwendung bergen und bräuchten deshalb eine besonders intensive Beratung, betont Sachsens Apothekerchef. Das gelte ebenso für ältere Patienten, die sehr viele Medikamente einnehmen. Darüber hinaus könnten Apotheken in Präventionsfragen zu gesunder Lebensweise eine größere Rolle einnehmen, so Schmidt. Einer stärker an solchen Leistungen orientierte Entlohnung stünden derzeit noch die Krankenkassen im Weg.

Viele Apotheker sind erschöpft

Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen habe sich zwar 2021 durch zusätzliche Aufgaben wie Tests, Impfzertifikate oder Maskenverteilung verbessert. Dabei habe es sich jedoch um Einmaleffekte gehandelt, die zudem teuer erkauft worden seien: Viele Kollegen hätten bis weit über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet und seien total erschöpft. Schmidt hebt die außerordentlichen Leistungen des Klinikpersonals während der Pandemie hervor. Dass auch bei der medizinischen Versorgung durch Gesundheitsämter, in Arztpraxen und eben auch in den Apotheken Großes geleistet worden sei, gerate manchmal etwas aus dem Blick. So hätten zum Beispiel viel mehr Patienten beliefert werden müssen.

„Versandhandel kann nur Ergänzung sein“

Die Grundsatzdebatte über die Zulässigkeit von Online-Versandhändlern hält der Kammerchef, der selbst eine Apotheke in Leipzig-Knauthain betreibt, für abgeschlossen. Klar müsse aber sein, dass es nicht zu einem unfairen Preiswettbewerb komme. Und: „Die Regelversorgung muss in der Apotheke stattfinden – sie ist das Rückgrat, der reine Versandhandel ist eine Ergänzung, aber kein Ersatz dafür.“ Das müsse auch mit Blick auf die Einführung des elektronischen Rezeptes sichergestellt werden; die öffentlichen Apotheken dürften da nicht benachteiligt werden.

„Die Zitrone ist ausgepresst“

Nach 20 Jahren Wettbewerbseuphorie im gesamten Gesundheitswesen sei zu erkennen, dass mehr Wettbewerb unter dem Strich nicht immer zu besserer Qualität führe. „Die Zitrone ist ausgepresst“, konstatiert Friedemann Schmidt, „es muss umgesteuert werden.“ Die Pandemie habe gezeigt, dass stabile Strukturen im Gesundheitswesen nötig sind, dass es Reserven brauche. Mit Blick auf Aussagen im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung hat Sachsens Kammerchef die Hoffnung, dass die Politik das erkannt habe. Die Apotheken hätten die höheren Anforderungen in den letzten zwei Jahren nur durch die Rekrutierung von Pharmaziestudenten oder die Reaktivierung von Kollegen aus der Rente stemmen können, so der Kammerchef.

Von Björn Meine