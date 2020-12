Kamenz

In Sachsen ist im Vorjahr die Zahl der Erwerbstätigen um 11 600 angestiegen - und zwar vor allem in den großen Städten: Fast 75 Prozent dieser Zuwächse wurden in den kreisfreien Städten Leipzig und Dresden erreicht, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte.

Den höchsten Rückgang verzeichnete demnach der Landkreis Zwickau mit 0,6 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen ging landesweit um 2,4 Prozent zurück.

Von dpa