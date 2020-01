Zahl verschuldeter Rentner in Sachsen steigt rasant an

Dresden

Immer mehr Ältere in Sachsen tappen in die Schuldenfalle. 2018 suchten 1643 Frauen und Männer im Alter von über 65 Jahren sowie 3119 zwischen 55 bis 65 Jahren die Schuldnerberatungsstellen in Sachsen auf. „Damit hat sich die Zahl der Menschen in beiden Altersgruppen im Vergleich zum Jahr davor mehr als verdreifacht“, sagt Susanne Schaper, sozialpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Sächsischen Landtag. Die Zahlen gehen aus einer Kleinen Anfrage an das Sozialministerium Sachsens hervor.

Die Schulden betragen bei den 55- bis 65-Jährigen im Schnitt 42.065 Euro und bei den über 65-Jährigen 46.543 Euro. Die Zahlen sind nur ein Ausschnitt. Wie das Ministerium mitteilt, haben nur 53 der sachsenweit 86 Beratungsstellen Zahlen geliefert. Zudem gibt die Statistik nur Auskunft über die Personen, die freiwillig der Weitergabe ihrer Daten zugestimmt haben.

Überschuldung bei Rentner unterm Durchschnitt

Laut Schuldenatlas der Wirtschaftskanzlei Creditreform ist etwa jeder zehnte Erwachsene in Sachsen so überschuldet, dass Kreditraten auf längere Sicht nicht mehr beglichen werden können. Schuldnerhochburg im Freistaat ist Leipzig. Die Überschuldungsquote bei den Rentnern liegt nach Angaben der Verbraucherschutzzentrale Sachsen trotz Zuwächsen mit rund drei Prozent noch immer erheblich unter den Durchschnittswerten anderer Altersgruppen.

Die Senioren, die zur Schuldenberatung gingen, seien nur die Spitze des Eisbergs, sagt Schaper. „Denn viele scheuen diesen Gang. Sie glauben, aus eigener Kraft der Überschuldung entkommen zu können. Gewinner sind die Banken, die bei schwacher Bonität die Zinsen weiter in die Höhe schrauben, Dispo-Kredite als Lösung verkaufen und so die Lage der Betroffenen weiter verschärfen.“ Was schon während der Erwerbstätigkeit schwer zu tilgen gewesen sei, werde nach dem Renteneintritt zum großen Problem, so die Politikerin weiter.

Schaper sieht einen Zusammenhang zwischen sinkenden Renten bei Neurentnern, Altersarmut und wachsender Verschuldung. „Erhielten die Rentnerinnen und Rentner in Sachsen zum 31.12.2018 im Bestand noch eine Altersrente von durchschnittlich 1075,80 Euro, bekommen die Neurentnerinnen und Rentner von 2018 nur noch 1012,38 Euro.

Wenig Chancen, der Spirale zu entkommen

Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Sachsen rechnet man ebenfalls mit einer hohen Dunkelziffer. „Viele Ältere gehen aus Scham nicht zur Schuldnerberatung“, sagt Verbandssprecher Thomas Neumann. Zumeist würden sie versuchen, die ausstehenden Rechnungen irgendwie zu begleichen. Aber ältere Menschen hätten zumeist weniger Chancen als jüngere Menschen, der Spirale zu entkommen. Neumann rechnet damit, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Als Grund nennt er die vielen unterbrochenen Erwerbsbiografien seit der Wende und dass viele im Niedriglohnbereich tätig waren.

Generell sei in Deutschland die Armut von Rentnern in den letzten zehn Jahren um 33 Prozent und damit so stark wie bei keiner anderen Gruppe angestiegen. Von den erwachsenen Armen seien 29 Prozent in Rente und 32 Prozent erwerbstätig, heißt es im aktuellen Armutsbericht des Verbandes.

Landtagsabgeordnete Schaper sieht die Landesregierung in der Pflicht. „Zwar kann die Staatsregierung die Rentenhöhe nicht selbst festlegen, doch sie kann auf der Bundesebene dafür streiten, dass die Renten ein vernünftiges Niveau haben. Alle Einkommensempfänger sollten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, ohne Beitragsbemessungsgrenzen.“ Auch sollte die Landesregierung einen Lebenslagenreport erarbeiten, „damit sie die Probleme analysieren und danach handeln kann“, so Schaper.

