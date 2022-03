Zahlen steigen, Regeln bleiben in Sachsen: Lässt uns Corona nie los?

Leipzig

Der „Freedom Day“ ist vorerst abgesagt. Zwar könnten die meisten Corona-Beschränkungen auf Grundlage des neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetzes nun fallen. Doch angesichts täglich neuer Rekord-Inzidenzen bleibt es in Sachsen und vielen weiteren Bundesländern beim Konjunktiv. Beim Einkaufen, im Schulflur, im Hallenkonzert, beim Friseur: Die FFP2-Masken bleiben nach jetziger Rechtslage bis 2. April im Gesicht. In der Gastronomie, im Fitness-Studio, im Hallenbad gilt weiterhin die 3G-Regel, in Bars und Clubs 2G plus.

In Leipzig wird am Wochenende jedoch vor allem durch einen Ort eine neue alte Freiheit wehen – und hoffentlich nicht allzu viele Viren durch die Ränge wirbeln. Wenn am Sonntag RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt antritt, darf das Stadion zum ersten Mal seit 6. November voll sein. Mit 3G, aber ohne Maskenpflicht: Der Mund-Nasen-Schutz wird lediglich empfohlen. Selbst wenn die Zahl unentdeckter Corona-Ansteckungen nur in etwa so groß ist wie die offizielle Infektionsrate – und Fachleute gehen derzeit von einer weit höheren Dunkelziffer aus – feuern bei 45.000 Fans und einer 2000er-Inzidenz rechnerisch 900 Corona-Infizierte ihre Mannschaft an. Ein Superspreading-Event mit Ansage?

Rekord-Inzidenzen in Sachsen: Die Omikron-Welle türmt sich weiterhin auf. Quelle: LVZ

„Grundsätzlich sind Großveranstaltungen unter freiem Himmel deutlich weniger problematisch als in Innenräumen“, sagt der Leipziger Infektiologe Christoph Lübbert, Chefarzt der entsprechenden Bereiche am Klinikum St. Georg und am Uniklinikum. Über konkrete Lockerungen lasse sich streiten, vom Verzicht auf die Maske hält der Mediziner momentan gar nichts. „Aber auch ich finde: Wir müssen mit sinnvollen Schritten zurück in die Normalität.“

„Wir nähern uns ganz langsam einer Phase, in der die Pandemie in eine Endemie übergeht“, erklärt er. Dann wird es zwar noch zu lokalen Ausbrüchen kommen, aber die Infektionsrate nicht mehr exponentiell wachsen, weil die Grundimmunität in der Bevölkerung hoch genug sein wird. Mit Lockerungen ist die endemische Situation vielleicht sogar schneller erreicht, jedoch zu Lasten der Menschen ohne Impfschutz. „Omikron ist zu 70 Prozent weniger gefährlich als Delta, aber eben nicht zu 100 Prozent“, seufzt Lübbert. „Wir sehen bei uns im Krankenhaus noch immer täglich Ungeimpfte, die lange Zeit Sauerstoff brauchen und über Wochen bleiben müssen.“ 

Dauerhafter Krisenmodus belastet die Seele

Die weitaus ansteckendere, aber auch mildere Corona-Variante Omikron-BA.2 entlastet zwar die Intensivstationen spürbar. Doch die Kliniken ächzen trotzdem unter der aktuellen Welle, bestätigt auch die Sächsische Krankenhausgesellschaft: Vor allem, weil sich viele Beschäftigte entweder selbst infizieren oder Kinder in Quarantäne betreuen. Reinhard Berner, Direktor der Dresdner Uni-Kinderklinik und einziger Sachse im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, verteidigt dennoch den eingeschlagenen Weg: „Heute kann es nicht mehr das Ziel sein, jede Infektion zu verhindern.“ Die Verordnungen jetzt noch danach auszurichten – „es wäre grotesk“, findet er.

Vielmehr sei es wichtig für die Menschen, betont der Psychologe Hannes Zacher von der Uni Leipzig, am Ende des Tunnels ein Licht zu erspähen. „Viele haben das Gefühl, von einer Krise in die nächste zu rutschen“ – von der Pandemie in Putins Krieg. Der dauerhafte Krisenmodus sei vor allem für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen gefährlich. „Wir brauchen positive Signale – und dafür gibt es in Bezug auf Corona ja mittlerweile eine gewisse Rechtfertigung.“

Geringe Impfquote könnte sich im Herbst rächen

Ist der „Freedom Day“ in Sachsen nur aufgeschoben auf den 3. April? Dann läuft die Übergangsregelung aus und der Landtag müsste für jeweilige Gebiete eine epidemische Lage ausrufen, um dort Beschränkungen aufrechtzuhalten. „Der Freedom Day ist ein Symbol“, sagt Zacher. „Und Symbole sind wichtig, um Hoffnung zu geben.“ In der Realität trudeln die Bestimmungen allerdings seit einiger Zeit aus, statt irgendwann alle auf einmal zu enden.

Infektiologe Lübbert hält den Begriff „Freedom Day“ hingegen für „vollkommen verfehlt“, auch angesichts des Kriegs in der Ukraine, bei dem es wirklich um ein Leben in Freiheit gehe. „Politik darf nicht zur Ideologie werden. Sie muss sich der Lage anpassen.“ Gerade in Sachsen sei wegen der geringen Impfquote von rund 65 Prozent längst nicht klar, ob die Pandemie rechtzeitig bis zum Herbst zur Endemie werde. „Erst nach mindestens drei Kontakten mit dem Virus oder dessen Oberflächenstruktur, die dem Körper mit der Impfung angeboten wird, ist die Grundimmunität offenbar robust genug.“ Man könne sich danach zwar noch anstecken, müsse aber keinen schweren Verlauf fürchten. Sogar die allermeisten Dreifach-Geimpften machten wohl früher oder später eine Infektion durch, über die sich zusätzlich zur zellulären Immunität auch ihre Schleimhäute mit Antikörpern wappneten, erläutert Lübbert. Für Ungeimpfte bedeute das aber: „Sie kriegen wahrscheinlich drei, vier Mal Corona, bevor richtig Ruhe einkehrt.“

Von Mathias Wöbking