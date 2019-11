Zastrow rechnet mit der FDP ab: „Wir sind an uns selbst gescheitert“

Neukieritzsch

Es hatte sich angedeutet. Wer Holger Zastrow in den vergangenen Monaten erlebt hat, konnte den fortschreitenden Gärungsprozess spüren. Am Sonnabend ist beim FDP-Landesparteitag in Neukieritzsch (Kreis Leipzig) schließlich der Tag der Generalabrechnung gekommen: Deutschlands dienstältester Landesvorsitzender, der fast auf den Tag genau 20 Jahre lang im Amt gewesen ist, macht in einer äußerst emotionalen Abschiedsrede reinen Tisch.

„Letztendlich sind wir an uns selbst gescheitert. Wir waren kein Team, nicht mal ansatzweise. So viele Eitelkeiten in der Partei hätte ich nicht für möglich gehalten“, redet Zastrow den 250 Delegierten ins liberale Gewissen - was folgt, ist allenfalls sporadischer Beifall.

Zastrow war 20 Jahre Parteichef

Zastrow hatte die Partei 1999 mit gerade einmal 30 Jahren nach einem Landtagswahlergebnis übernommen, das kaum düsterer hätte sein können: Mit 1,1 Prozent lag die FDP am Boden. „Ich wollte das nie machen“, sagt der Dresdner heute. Binnen zwei Jahrzehnten folgten politische Erfolge - wie etwa die Regierungsbeteiligung zwischen 2009 und 2014 - wie auch krachende Niederlagen.

Die letzte Pleite gab es am 1. September 2019: Mit 4,5 Prozent verfehlten die sächsischen Liberalen abermals den Einzug in den Landtag, obwohl sie ein Plus von 36.000 Stimmen verbuchen konnten. Am Tag danach zog Zastrow die Konsequenzen und kündigte seinen Rückzug an.

Liberale haben Zulauf trotz Rückschlägen

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer latenten Auseinandersetzung, die die Sachsen-FDP seit Jahren beschäftigte. Zastrow war nie unumstritten, das hatten auch seine internen Wahlergebnisse demonstriert. Vor zwei Jahren hatte sich der Parteichef nur knapp gegen seinen Herausforderer Robert Malorny durchgesetzt.

In diesem Frühjahr brachte es Zastrow bei seiner Wiederwahl nicht einmal auf zwei Drittel der Delegiertenstimmen. Nichtsdestotrotz haben die sächsischen Liberalen Zulauf: Allein in diesem Jahr sind 200 der aktuell 2120 Mitglieder neu eingetreten, davon 41 nach der Landtagswahl.

Scheidender Landesvorsitzender: Unterstützung hat gefehlt

„So wenig Unterstützung, wie ich bei diesem Wahlkampf hatte, gab es noch nie. Ich wurde als Spitzenkandidat allein gelassen. So kann das nichts werden - das ist keine Partei. Der Wahlkampf hat mir die Augen geöffnet“, zieht Zastrow auf dem Landesparteitag in Neukieritzsch ein zusehends verbittertes Fazit.

Für ihn sei nicht zuletzt dieser Wahlkampf „eine Offenbarung über den Zustand und den Charakter unserer Partei“ gewesen: „Ich ertrage das Geschwätz nicht mehr, diese Selbstverliebtheit und die Irrelevanz vieler Themen.“

Ex-Generalsekretär: Es sind „nicht einfache Zeiten“

Es ist eine Rede, die ihre Wirkung nicht verfehlt - doch anders als von Zastrow angelegt. Nur ein Teil der Delegierten erhebt sich, nachdem Zastrow geendet hat, um zu applaudieren. Und als er zum Abschied einen Gingkobaum von Landesvize Anja Jonas überreicht bekommt, fällt der Zuspruch nicht wesentlich besser aus. Beobachter beschleicht durchaus das Gefühl, dass Zastrow nach 20 Jahren „vom Hof gejagt“ wird.

Der scheidende Generalsekretär Torsten Herbst, der wie Zastrow seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte, spricht von einer „unheimlichen Leere“ und einem „frustrierenden Gefühl“ nach der Wahlpleite. Es seien keine einfache Zeiten, die die Partei durchstehen müsse, fügt Herbst hinzu.

Müller-Rosentritt soll Neuanfang schaffen

Als Retter in der Not gilt Frank Müller-Rosentritt (37), der vom Parteitag mit einem Ergebnis zum neuen Vorsitzenden gewählt wird, von dem Zastrow zuletzt nur hätte träumen können: Der Bundestagsabgeordnete und dreifach Vater aus Chemnitz, der seine Wurzeln im Erzgebirge hat und bislang Landesvize gewesen ist, erreicht ohne Gegenkandidaten 75,6 Prozent.

Frank Müller-Rosentritt ist Nachfolger des bisherigen FDP-Landesvorsitzenden Zastrow. Quelle: Peter Endig/dpa

„Auch bei mir sitzt der Schock über das Ergebnis zur Landtagswahl tief“, gesteht der neue Mann an der sächsischen FDP-Spitze und kündigt an: „Wir brauchen eine progressive Stimme der Freiheit“ - die Partei müsse sich „wie jedes biologische System“ erneuern.

Weniger poltern

Die FDP will sich unter Müller-Rosentritt wieder als Rechtsstaats-, Wirtschafts- und Freiheitspartei profilieren, stärker um das Thema Zuwanderung und deren Kontrolle kümmern - und weit weniger poltern. „Wir brauchen ein liberales Bollwerk gegen Extremisten von Rechts und Links“, macht Müller-Rosentritt klar, wenn Rechtsradikale bei Wahlen solch gute Ergebnisse erhielten, könne „später niemand behaupten, er habe es nicht gewusst“.

Indirekt teilt der neue Parteichef auch noch gegen seinen Vorgänger aus: Er wünsche sich, dass Meinungsvielfalt in der Partei wieder als Chance begriffen werde. Kernaufgabe sei die innere Einigung und Einbindung der jungen Liberalen, deren Einfluss im neu formierten Landesvorstands wächst.

Zastrow zieht sich für „landespolitische Pause“ zurück

Zastrow, der sich vorerst als Stadtrat in Dresden auf die Kommunalpolitik und als Unternehmer auf sein Ausflugslokal in der Dresdner Heide konzentrieren will, gibt seiner Partei zum Abschied noch einen Rat für die Zukunft. „Es gibt ein strategisches Problem: Wir haben die Wahl ab den 60-Jährigen verloren - in der größten Wählergruppe. Es muss wieder mehr darum gehen, ältere Menschen mit ihren Sorgen und Nöten abzuholen. Hip sein allein reicht nicht“, benennt er ein programmatisches Manko.

Seine letzten Worte mögen nicht für Wenige im Saal wie eine Drohung klingen: „Ich lege jetzt erstmal eine landespolitische Pause ein“ - mit 50 Jahren sei er schließlich noch zu jung für die Politikerrente.

Von Andreas Debski