Zeckenstiche mit Folgen: Dresden als FSME-Risikogebiet eingestuft

Dresden

Obwohl wenn es erst Ende Februar ist, sind Zecken schon wieder ein Thema: Das Robert-Koch-Institut hat Dresden und den Landkreis Meißen als FSME-Risikogebiet eingestuft, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Hinter der Abkürzung FSME verbirgt sich die Erkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Krankheit äußert sich durch grippeähnliche Symptome und kann auch Fieber, Hirnhautentzündungen und Lähmungen hervorrufen. Da Zecken bereits ab sieben Grad Celsius aktiv werden, besteht auch außerhalb der Saison zwischen Frühjahr und Spätherbst die Gefahr von Stichen.

Zu Risikogebieten werden Regionen dann erklärt, wenn ein Erkrankungsrisiko durch Zecken besteht und eine Impfung oder andere Schutzmaßnahmen empfohlen werden. Das Risiko wird aus den gemeldeten Fällen der Vorjahre errechnet. Dafür werden nicht nur die Zahlen der entsprechenden Stadt oder des Landkreises genutzt, sondern auch die der angrenzenden Kreise. Doch Gesundheitsministerin Petra Köpping gibt Entwarnung: „Die Infektionsgefahr mit FSME ist in Sachsen nach wie vor gering, auch wenn zwei weitere Kreise zu Risikogebieten erklärt wurden. Wir empfehlen vor allem denjenigen eine Impfung, die sich in FSME-Risikogebieten häufig in der freien Natur aufhalten.“ Außerdem werde entsprechende Kleidung und Schutzmittel für die Haut empfohlen.

Laut des Sozialministeriums haben die registrierten FSME-Erkrankungen in Sachsen in den letzten Jahren zugenommen. Auch die Zahl der hier Infizierten sei stark angestiegen. Dennoch schätzen Experten die Wahrscheinlichkeit, von einer FSME-Virusträger-Zecke gestochen zu werden, auf maximal fünf Prozent. Etwa jede hundertste Zecke trägt den Virus in sich. Von diesen möglichen Stichen kommt es nur bei zehn Prozent wirklich zur Infektion. In 80 bis 90 Prozent der Fälle verläuft eine Infektion anschließend ohne Symptome. 2019 wurden in Sachsen 27 FSME-Erkrankungen gemeldet. Davon haben sich 25 Menschen in Sachsen infiziert, die anderen beiden in Österreich und Tschechien. Betroffen waren elf Frauen und 15 Männer, im Alter zwischen 19 und 76 Jahren sowie ein zehnjährige Jungen. Bis auf einen Erkrankten war kein Betroffener gegen FSME geimpft.

Impfung im Risikogebiet übernimmt die Krankenkasse

Etwa eine Woche nach einem infizierenden Zeckenstich können zunächst grippeähnliche Symptome auftauchen. Nach weiteren ein bis drei Wochen ohne Beschwerden können in schweren Fällen Fieber, Entzündungen des Gehirns und seiner Häute sowie Lähmungen oder gar komatöse Zustände auftreten. Solch schwere Verläufe treten mit zunehmendem Lebensalter häufiger auf. Zehn bis 20 Prozent der Betroffenen haben mit Spätfolgen zu kämpfen, nur ein Prozent stirbt an der Erkrankung.

Im Falle der Krankheit können lediglich die Symptome behandelt werden. Deshalb empfiehlt das Sozialministerium neben herkömmlichen Schutzmitteln auch die Impfung. Für den vollständigen Schutz sind drei Injektionen nötig, von denen die ersten beiden im Abstand von ein bis drei Monaten verabreicht werden. Die dritte Injektion folgt nach neun bis zwölf Monaten. Ist die Grundimmunisierung abgeschlossen, schützt die Impfung für mindestens drei Jahre. Aufgefrischt werden sollte aller drei bis fünf Jahre. Wer in einem Risikogebiet wohnt, muss die Impfung nicht selbst bezahlen.

Von Lisa-Marie Leuteritz