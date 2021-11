Leipzig/Dresden

Umgeben von Kleingärten und Industriehöfen liegt die Außenstelle des Dresdner Oberlandesgerichts im Hammerweg auf einem grünen Hügel im Norden der Stadt. Was heute ein Hochsicherheits-Gerichtssaal ist, sollte einmal die Kantine einer Asylunterkunft werden. Aber dann brauchte man Platz, um den Prozess gegen die rechtsextreme „Gruppe Freital“ zu führen. Und nun sind hier seit September vier Mitglieder einer mutmaßlich linksextremen Gruppe angeklagt. Journalistinnen und Ermittler nennen sie „Gruppe E.“, wobei E. der Anfangsbuchstabe des Nachnamens ihrer mutmaßlichen Anführerin ist: die Studentin Lina aus Leipzig, 26 Jahre alt.

Die Taten

Der Gruppe wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen – und sechs konkrete Gewalttaten. Die Ermittler glauben, dass es noch viel mehr sein könnten und untersuchen nach Informationen der Leipziger Volkszeitung eine mittlere zweistellige Zahl an Taten in Sachsen auf eine Verbindung zu der Gruppe. Bei den Taten, um die es jetzt vor Gericht geht, handelt es sich meist um gezielte Überfälle auf Angehörige der rechtsradikalen Szene. Manchmal sollen die Opfer zuvor ausgespäht worden sein. Bei den Überfällen selbst gingen die Angreifer schnell und effektiv vor: Oft brachen sie Knochen, immer verschwanden sie schnell. Jedenfalls schildern es so die Zeuginnen und Zeugen, die bei den Angriffen zugegen waren und bislang vor Gericht ausgesagt haben. Noch etwas wollen einige von ihnen gesehen haben: Eine Frau, die zwar nicht mitprügelte, aber etwa mit einer Flasche Reizgas auf die Opfer zielte oder Umstehende in Schach hielt.

- Anfang Oktober 2018 überfielen Vermummte in Leipzig den damaligen NPD-Stadtrat Enrico Böhm. Seine Kniescheibe brach.

- Ende desselben Monats wurde der Neonazi Cedric S. in Wurzen überfallen. Er erlitt Frakturen an der Lendwirbelsäule und musste mehrere Tage ins Krankenhaus.

- Im Januar 2019 wurde in Connewitz ein Kanalarbeiter zusammengeschlagen, der eine Mütze eines rechten Labels trug. Sein Jochbein musste mit einer Metallplatte fixiert werden, litt lange an Angststörungen.

- Im Oktober 2019 stürmten Vermummte eine Kneipe in Eisenach, die von einem bekannten Rechtsextremen betrieben wurde. In weniger als einer Minute zerschlugen die Angreifer Fenster und Gläser, verletzten den Chef und Gäste.

- Mitte Dezember 2019 wurde der Kneipen-Chef vor seiner Wohnung in Eisenach abermals angegriffen, unter anderem mit einem Hammer. Er und seine Freunde erlitten Platzwunden und Prellungen, ein Auto wurde demoliert.

- Im Februar 2020 wurden sechs Menschen am Wurzener Bahnhof überfallen, die eine Reichskriegsflagge dabei hatten und auf dem Rückweg vom sogenannten „Trauermarsch“ in Dresden waren. Sie erlitten Prellungen und Platzwunden.

Die Verhandlung

In den Dresdner Gerichtssaal gelangt man nur nach einer aufwändigen Sicherheitsprüfung. Wer rein will, muss auch die Schuhe ausziehen. Eine Justizbeamtin oder ein Beamter leuchtet dann mit der Taschenlampe hinein. Im Saal ist die Stimmung oft aufgeheizt, manchmal geht es chaotisch zu, immer rasant. Manchen zu rasant. „Das Verfahren wird aus unserer Sicht sehr engmaschig geführt“, sagt Erkan Zünbül, einer der Rechtsanwälte von Lina E. „Wir arbeiten oft an einem Tag das ab, was an anderen Gerichten ein paar Tage dauern würde.“ Er hoffe, dass sich das Gericht den Beweisen mit der erforderlichen Sorgfalt widmen werde.

Für Außenstehende blieb die Sachlage bislang recht diffus. Wenn Zeugen der Angriffe ihre Erinnerungen schildern, dann waren es stets Vermummte, die die Angriffe ausführten. Und ja, manchmal soll auch eine Frau dabei gewesen sein.

Aber nicht nur Augenzeugen sollen die Gruppe belasten, sondern etwa auch DNA-Spuren. Jene, die an einem Axtstiel, einer mutmaßliche Tatwaffe beim zweiten Angriff auf den rechtsextremen Kneipenbetreiber, gefunden und laut den Ermittlungen dem Angeklagten Lennart A. zugerechnet werden konnte. Auch an einer Tüte, die ein Beamter der Spurensicherung nach dem Angriff auf den ehemaligen NPD-Stadtrat Enrico Böhm in Leipzig am Tatort entdeckte, wurde DNA gefunden. Es handele sich um eine sogenannte Mischspur, die zu Lina E. passt. Wie hoch deren Beweiswert ist, wird aber noch zu klären sein.

Schlange am ersten Prozesstag: Neben Pressevertretern wollen stets viele Unterstützer aus der linken Szene den Prozess in Dresden verfolgen. Quelle: Anja Schneider

Viel gestritten wurde über ein weiteres Beweismittel: Im Februar 2020 verwanzten Polizisten das Auto des Angeklagten Jonathan M., sie hörten Gespräche im Innenraum mit. Inwieweit die Aufzeichnungen ausgewertet werden dürfen, ist aber umstritten. Und auch, wie das, was darauf zu hören ist, zu deuten ist. Ein Beispiel: Einige Zeit nach dem Angriff auf den Kanalarbeiter in Connewitz fällt in dem Auto der Satz: „Das waren wir.“ Für die Anklage ein klares Schuldeingeständnis. Die Verteidiger argumentierten, so würde man eben reden im Viertel: Das waren wir, die Connewitzer, aber nicht wir persönlich.

Ein großes Thema, das erst in den nächsten Wochen auf den Verhandlungstisch kommen wird, betrifft die Ereignisse um die Dezembernacht 2019, in der eine Gruppe den rechtsextremen Kneipenbetreiber in Eisenach zum zweiten Mal überfiel. Damals, kurz nach der Attacke, fasste die Polizei Lina E. und einen weiteren Angeklagte auf der Flucht im Auto. Ein dritter der Angeklagten war damals zwar nachweislich in Berlin - aber in dessen Auto raste ein weiterer mutmaßlicher Mittäter in eine Radarkontrolle nahe des Tatorts.

Die Angeklagten

Über Lina E. ist vieles bekannt. Besonders eingeprägt hat sich das Bild, auf dem E. in Karlsruhe aus einem Polizeihubschrauber steigt, bevor sie dort einem Haftrichter vorgeführt wird. Ihr rechnen die Ermittler innerhalb der Gruppe eine „herausgehobene Stellung“ zu. E. ist in Kassel geboren, lebte zuletzt in einer WG im Leipziger Stadtteil Connewitz, studierte in Halle Erziehungswissenschaften. Strafrechtlich war sie bislang noch nicht aufgefallen.

Im rechtsradikalen Magazin „Compact“ tauchten vor dem Prozess und zu dessen Beginn private Fotos und Details aus dem Leben von Lina E. auf. Ihre Verteidiger glauben, dass diese von Ermittlern dorthin weitergeleitet wurden, was „den Grundsatz eines fairen Verfahren“ belaste, so Erkan Zünbül. „Es zeugt von einer tendenziöser Ermittlungsarbeit, die jetzt aber vor Gericht verwertet werden soll.“ Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt in der Sache wegen Geheimnisverrats gegen unbekannt.

Vor Gericht macht Lina E. einen gelassenen Eindruck. Im Zuschauerraum sitzen meistens ein Dutzend junger Leute, die sie und die anderen Angeklagten unterstützen; ihnen gar zujubeln. Auch die Mutter von Lina E. ist immer da. Wenn Lina E. von Justizbeamten aus dem Saal geführt wird, wirft sie oft Luftküsse in den Zuschauerraum, lächelt und winkt.

Die drei mit Lina E. angeklagten Männern treten eher verhalten auf, zeigen kaum eine Regung. Auch Jonathan M. nicht, ein durchtrainierter Typ, der vor Gericht regelmäßig aufgefordert wird, seine Basecap abzunehmen. M. ist fast 27 Jahre alt und gilt in der linksextremen Szene als Held, seit er im Juni 2017 bei Krawallen um das besetzte Haus in der Rigaer Straße in Berlin den Piloten eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer blendete. M. wurde dafür zu anderthalb Jahren Haft verurteilt, die er bis auf den letzten Tag absaß. Im September 2020 stand er wieder vor Gericht, weil er in der Justizvollzugsanstalt Pyrotechnik gezündet haben soll. Für die „Gruppe E.“ soll M., Szenename „Nero“, den Ermittlern zufolge besonders wertvoll gewesen sein, da er regelmäßig Kampfsport trainiere und nicht vor schweren Gewalttaten zurückschrecke.

Zum Prozessbeginn gegen die „Gruppe E.“ Anfang September kommen die drei männlichen Angeklagten in den Saal. Quelle: Sebastian Kahnert

Trotzdem ist Lina E. die einzige der Angeklagten, die in Untersuchungshaft sitzt. Der Generalbundesanwalt begründet das mit der hohen Strafe, die sie zu erwarten habe. Und damit, dass Fluchtgefahr bestehe. Das sei bei den anderen Angeklagten anders. Alle drei kämen schließlich auch regelmäßig zu den Prozessterminen nach Dresden.

Die „Gruppe E.“

Zwar läuft der Prozess gegen Lina E. und die drei anderen seit mehreren Wochen. Die Ermittler glauben aber, dass die Gruppe noch immer existiert und Taten verübt. Es „war und ist“, heißt es in der Anklage, „das Ziel der Gruppe, tatsächliche oder mutmaßliche Angehörige der rechten Szene anzugreifen.“ Sowohl in linken als auch in rechten Kreisen wird die Gruppe auch „Hammerbande“ genannt - unter anderem, weil Lina E. kurz vor einer der mutmaßlichen Taten beim Diebstahl von zwei Hämmern in einem Baumarkt erwischt worden war. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt noch gegen weitere mutmaßliche Gruppen-Mitglieder, denen teilweise auch ein Mittun an den aktuell zu verhandelnden Taten vorgeworfen wird. Inhaftiert ist niemand von ihnen.

Demonstration gegen die Inhaftierung von Lina E. vor dem Oberlandesgericht in Dresden im September. Quelle: Arvid Müller via www.imago-images.de

Einer, der zusammen mit Lina E. der Kopf der Gruppe gewesen sein soll, ist untergetaucht und wird gesucht: Johann G., in Halle geboren, in Leipzig und Bayern aufgewachsen. Seit Sommer 2020 wissen die Ermittler nicht mehr, wo er ist. G. ist, nach allem, was man weiß, der Verlobte von Lina E. Er hat, so heißt es in einem internen Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz, „langjährige Erfahrung in der gewaltbereiten linksextremistischen Szene“ und soll maßgeblich zur Radikalisierung von E. beigetragen haben. Schon in seiner Jugend in Bayern sei G. in der autonomen Szene aktiv gewesen sein und habe als noch Minderjähriger erste Straftaten begangen. In Leipzig war er mindestens an einem Übergriff auf Legida-Demonstranten und an Gewalt am Rande einer linken Demo beteiligt. Dafür wurde G. zu mehr als einem Jahr Haft verurteilt.

Im März 2021 klingeln morgens halb sechs Polizisten an der Tür eines Mehrfamilienhauses in Eilenburg. Paul Rzehaczek öffnet ihnen. Der damals 30-Jährige ist der Bundesvorsitzende der Jungen Nationalen, der Jugendorganisation der NPD. Die Personen vor seiner Tür tragen gelbe Westen mit der Aufschrift „Polizei“, sie sind vermummt. Dann greifen sie Rzehaczek an. Es sind keine Polizisten. Der Generalbundesanwalt glaubt bislang auch nicht, dass es sich um Mitglieder der „Gruppe E.“ handelt. Um wen dann? Mit einem Hammer schlagen sie gezielt auf die Fußgelenke des Rechtsextremisten ein. Dann verschwinden sie im Morgengrauen.

Von Josa Mania-Schlegel und Denise Peikert