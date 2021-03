Leipzig/ Berlin

Das Artensterben hat längst historische Dimensionen erreicht. Als im Jahr 2020 die Rote Liste der gefährdeten Arten aktualisiert worden war, sprach die Umweltschutzorganisation WWF in Deutschland vom „größten Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier“. Allein in der Bundesrepublik sind 7000 Arten gefährdet oder vom Aussterben bedroht – so schätzt es der Naturschutzbund (Nabu).

Das ist eine Myriade – in dieser Größenordnung kann es schon mal unübersichtlich werden. Um das Phänomen des Artenrückgangs einordnen und bekämpfen zu können, soll Leipzig nun zum Zentrum für Artenschutz avancieren: Am Freitag hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) das Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität (NMZB) eröffnet.

Artensterben laut Ministerin Schulze „dramatisch“

Was zunächst abstrakt klingen mag, ist für die Umweltministerin mit vielerlei Ambitionen verbunden. In Leipzig sollen die Fäden aller Akteure zusammenlaufen, die sich mit der biologischen Vielfalt beschäftigen. Das Ziel: Die bessere Vernetzung von Vertretern aus Wissenschaft, Bundes- sowie Landesbehörden, Fachgesellschaften und Verbänden. Die Entwicklung beim Artensterben nennt die Ministerin selbst „dramatisch“.

In Leipzig befindet sich bereits eine Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), das neue Artenschutzzentrum wurde dazugehörig an der alten Messe angesiedelt. Die Einrichtung sei ein „festes Fundament“, wenn es darum gehe, Wissen zum Zustand der Arten und Lebensräume in Deutschland zusammenzufassen und zugänglich zu machen, so das Diktum der Umweltministerin.

Anschubfinanzierung von 73 Millionen Euro

Nicht nur die Nähe zum BfN war ausschlaggebend für die Ansiedlung in Leipzig: Wie ein Sprecher des Bundesumweltministeriums gegenüber der LVZ erklärte, sei die Region Leipzig-Halle mit ihren wissenschaftlichen Einrichtungen ein „wahres Exzellenz-Cluster“. Das Ministerium erwartet außerdem Impulse für die hiesige Wirtschaft – etwa durch „zahlreiche“ Tagungen und Konferenzen.

Die Finanzierung beläuft sich nach Angaben des Sprechers zunächst auf 73 Millionen Euro. Diese seien im Rahmen des „Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen“ beantragt worden – das im Sommer 2020 verabschiedete Gesetz soll den Kohleausstieg in betroffenen Regionen abfedern und neue Perspektiven eröffnen.

Lob von Bürgermeister, Kritik von Greenpeace

Der Leipziger Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) erkennt in der Eröffnung eine Stärkung des hiesigen Forschungsstandortes. „Leipzig als Hauptstadt der Biodiversität hat damit eine einmalige Chance, in diesem Kontext auch die eigenen Bemühungen einfließen zu lassen“, so Rosenthal zur LVZ.

Die Umweltorganisation Greenpeace in Leipzig begrüßt die Eröffnung des Zentrums grundsätzlich. „Solange der Artenschutz allerdings nicht in allen Politikfeldern ernst genommen wird, wird diese Agentur keine große Bedeutung haben“, so ein Sprecher. Es reiche nicht, nur zu dokumentieren, welche Arten sterben würden. „Die Arten müssen tatsächlich geschützt werden“.

Digitale Technologien genutzt

In einer zweijährigen Aufbauphase soll nach Angaben des Bundesumweltministeriums zunächst eine Onlineplattform konzipiert werden, die der Informationsbereitstellung und Vernetzung dient. Die Ministerin erhofft sich dabei Schlagkraft über die Bundesgrenzen hinaus, „um den europäischen und weltweiten Wissensstand zum Zustand der Natur zu verbessern“, so Schulze bei der Eröffnung.

Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, möchte mit der Dauer-Beobachtung „dringend benötigte inhaltliche Unterstützung“ bieten. Nach Angaben der „Sächsischen Zeitung“ sollen zunächst 20 Experten die Arbeit am Standort aufnehmen. Perspektivisch sollen 60 Personen vor Ort arbeiten, so verlautete es aus dem Berliner Ministerium gegenüber dieser Zeitung.

Wahlversprechen der GroKo

Mit der Eröffnung des NMZB wird ein Wahlversprechen der Großen Koalition aus Union und SPD eingelöst. Die Koalitionäre beschlossen 2018, ein „wissenschaftliches Monitoringzentrum zur Biodiversität“ eröffnen zu wollen. Das Zentrum wurde neben dem Umweltministerium ressortübergreifend vom Bundeslandwirtschafts- und dem Bundesforschungsministerium eingerichtet.

Von Florian Reinke