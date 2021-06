Dresden

Seit Freitag ist es offiziell: Die generelle Schrumpfkur der sächsischen Hochschulen ist vorbei. Nach monatelangen Verhandlungen haben Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), die Rektorinnen und Rektoren der 14 Hochschulen sowie die Dekane der Medizinischen Fakultäten von Leipzig und Dresden ihre Unterschriften unter eine neue Zielvereinbarung gesetzt. „Sachsens Hochschulen gehen den nächsten Schritt in ihrer Weiterentwicklung“, beschrieb Gemkow das Ergebnis. In Qualität von Studium, Lehre und Forschung sowie in mehr Wettbewerbsfähigkeit wolle man investieren und Planungssicherheit schaffen. Ein wesentlicher Punkt dabei: Das gegenwärtige Niveau von rund 100.000 Studierenden im Freistaat soll erhalten bleiben.

Vor fünf Jahren sah das noch anders aus. „Spätestens ab dem Jahr 2021“, hieß es 2016 in einer mit Ministerin Eva-Maria Stange (SPD) geschlossenen Vereinbarung für die Jahre 2017 bis 2024, sollten die Hochschulen „Steuerungsmaßnahmen ergreifen“, um die Zahl von seinerzeit etwa 105.000 Studierenden bis 2024 auf 95.000 zu senken. Die Universität Leipzig sollte besonders bluten: von 30.000 auf 23.000.

Uni Leipzig fing einfach nicht an zu schrumpfen

Im neuen Vertrag taucht jedoch die Zielzahl 28.000 auf – und es erweist sich als Glück, dass die Uni nie wirklich anfing, die Reduzierung einzuleiten. „Zu einer wachsenden Stadt passt keine schrumpfende Universität“, hatte Rektorin Beate Schücking in mehreren LVZ-Interviews trotzig betont. Diesen Freitag begrüßte sie die „nötige Flexibilität“ der neuen Abmachung. Ein Punktesystem regelt, wie viel Geld jede Hochschule am Ende tatsächlich bekommt. Und das hängt davon ab, in welchem Umfang sie die vereinbarten Ziele erreicht. „Die Punktevergabe bewegt sich im Korridor 25.200 bis 30.800 Studierende“, so Schücking.

Nach der Vertragsunterzeichnung in Dresden: Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow mit Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig. Quelle: Matthias Rietschel/SMWK

Die Uni Leipzig muss also nicht unbedingt kleiner werden, einige Fachbereiche hingegen wohl schon, um in der Rechnung Kapazität für die Juristenfakultät und die Gesundheitswissenschaften zu schaffen, die beide wachsen sollen. Zudem für die Lehramtsstudiengänge: Bereits im kommenden Wintersemester halten fünf sächsische Hochschulen zusammen 2700 statt bisher 2400 Studienplätze bereit – mehr als die Hälfte davon in Leipzig.

Zukunftsvertrag statt Hochschulpakt

Die Abkehr von der Sparpolitik hängt mit einer bundespolitischen Weichenstellung zusammen. Anfang 2021 löste der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ zwischen Bund und Ländern den „Hochschulpakt 2020“ ab. Während das Ziel zuvor ein Stück weit darin lag, dass nicht alle Abiturienten an die Unis strömten, erhalten die Länder jetzt einen Anreiz, Erstsemester anzulocken: Je mehr Menschen sich entschließen, in Sachsen zu studieren, desto mehr Geld bekommt der Freistaat aus Berlin.

Nach der Vertragsunterzeichnung in Dresden: Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow mit Mark Mietzner, Rektor der HTWK. Quelle: Matthias Rietschel/SMWK

Von den 490 Millionen Euro, die das Sächsische Wissenschaftsministerium den Hochschulen bis Ende 2024 zusichert, reicht es 309 Millionen Euro vom Bund weiter. Das Geld soll beispielsweise 800 zusätzliche Stellen in der Lehre finanzieren. Mit der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) ist vereinbart, dass sie wie die Uni insbesondere die Informatik stärkt. Die Leipziger Hochschule für Musik und Theater (HMT) erhält ein größeres Budget für Konzerte, die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) mehr Mittel für Ausstellungen.

Während aktuell in Halle (Sachsen-Anhalt) Studierende und Lehrende gegen Pläne des Uni-Rektorats Sturm laufen, ganze Studiengänge wegzusparen, sind HTWK, HGB und HMT bis auf Weiteres ebenso wenig von einer Schrumpfkur betroffen wie die Uni Leipzig. Statt der 6100 Studierenden, auf die sich die HTWK ursprünglich bis 2024 beschränken sollte, dürfen es 6400 sein, an der HMT 1150 statt 900, und an der HGB bleibt es bei einer Zielvereinbarung von 500 Studierenden.

Von Mathias Wöbking