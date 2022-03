Wer welche Verantwortung hat, wie Sachsen und Leipzig dastehen und was der Einzelne zu seinem Schutz tun kann – hier die wichtigsten Details zum Bedrohungsfall.

Zivilschutz in Sachsen: Wer ist zuständig, wie wird gewarnt, wo gibt es Schutz?

Putins Krieg gegen die Ukraine - Zivilschutz in Sachsen: Wer ist zuständig, wie wird gewarnt, wo gibt es Schutz?

Putins Krieg gegen die Ukraine - Zivilschutz in Sachsen: Wer ist zuständig, wie wird gewarnt, wo gibt es Schutz?