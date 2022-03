Leipzig

Kriege waren für uns bislang weit weg. Sie tobten in Syrien, im Irak oder in Afghanistan. Doch jetzt ist die Gefahr so nah wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Keine Tagesfahrt mit dem Auto von hier entfernt fallen in der Ukraine russische Bomben auf Städte, sterben Menschen im Kugelhagel. Dieser Krieg an der Grenze der Europäischen Union wirft auch die Frage nach den militärischen Fähigkeiten Deutschlands auf. Die Bundesregierung will in Anbetracht der neuen Sicherheitslage nun massiv in die Verteidigung investieren.

Sie kündigte ein 100 Milliarden Euro schweres Programm für die Bundeswehr an, nachdem der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, seiner Truppe bescheinigen musste, sie „steht mehr oder weniger blank da“. Das Geld wird in neue Technik, in Waffen und Ausrüstung fließen. Doch wie ist es um die zivilen Fähigkeiten, um den Bevölkerungsschutz hierzulande bestellt?

Wöller: An neue Herausforderungen anpassen

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) redet nicht lange drum herum. „In Anbetracht des Krieges in der Ukraine muss auch das Zivilschutzkonzept des Bundes den neuen Herausforderungen angepasst werden“, erklärt er gegenüber der LVZ. „Denn der Schutz der Bevölkerung ist eine ganz wesentliche Aufgabe und muss immer auf dem aktuellen Stand sein.“ Man habe sich in Deutschland nach dem Kalten Krieg an eine friedliche Welt gewöhnt und dabei auch ein Stück weit das Gefahrenbewusstsein verloren, räumt sein Amtskollege, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD), ein. „Wir müssen wieder in einen Modus, in eine Praxis zurück, wie wir sie leider bis 1990 immer aus anderen Gründen gebraucht haben, und wie wir sie augenscheinlich jetzt wieder in ähnlicher Form brauchen werden.“

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU): „In Anbetracht des Krieges in der Ukraine muss auch das Zivilschutzkonzept des Bundes den neuen Herausforderungen angepasst werden.“ Quelle: André Kempner

Sachsen habe aus den Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe 2002 und der Terroranschläge in New York am 11. September 2001 gerade in den zurückliegenden zehn Jahren „erhebliche Mittel“ in die Ausstattung der landeseigenen Katastrophenschutzeinheiten gesteckt. „Grundsätzlich sind wir in Sachsen diesbezüglich gut aufgestellt“, betont Wöller. Mit mehr Geldern und einer eigenen Abteilung Bevölkerungsschutz/Krisenmanagement, die noch vor der Corona-Krise 2019 eingeführt wurde, sei der Freistaat gut unterwegs. „Ich erwarte von der Bundesebene allerdings“, so Wöller, „dass mögliche Defizite analysiert und entsprechende Förderprogramme schnell aufgelegt werden. Wir sind in Sachsen in der Lage, solche Programme zügig umzusetzen.“

Akuter Handlungsbedarf beim Frühwarnsystem

„Akuten Anpassungsbedarf“ sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund etwa im Hinblick auf sichere Kommunikationssysteme, die Nutzung von Onlinediensten und Frühwarnsystemen im Katastrophenfall. Schon die Flut im Ahrtal im vergangenen Jahr, so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg gegenüber der LVZ, sei dahingehend ein Weckruf gewesen, „Katastrophenszenarien politisch, organisatorisch und auch finanziell besser vorzubereiten, um den Schutz der Menschen dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten“. Das setze zunächst voraus, dass die Kommunen eine exakte Risikoanalyse und darauf aufbauend eine Resilienzstrategie entwickeln.

Militärische Bedrohungslagen erforderten darüber hinaus jedoch zusätzliche Anstrengungen. Dies gelte beispielsweise für die Vorhaltung von Depots mit lebensnotwendigen Gegenständen wie Notstromaggregaten, Zelten, Decken, Medizinprodukten und Hygieneartikeln, die im Ernstfall an die Betroffenen schnell und unbürokratisch verteilt werden können.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: „In den letzten Jahren haben wir diese Aspekte des zivilen Katastrophenschutzes zu sehr vernachlässigt.“ Quelle: Britta Pedersen/dpa

„Ziviler Katastrophenschutz wurde zu sehr vernachlässigt“

„Wichtig ist, dass wir die Menschen vor Ort dabei mitnehmen, sie für die Bedrohungslagen sensibilisieren und für die notwendigen Schritte der Eigenvorsorge werben. Das beinhaltet auch, dass gewisse Übungen für den Ernstfall mit verschiedenen Partnern vor Ort regelmäßig durchgeführt werden müssen“, so Hauptgeschäftsführer Landsberg. „In den letzten Jahren haben wir diese Aspekte des zivilen Katastrophenschutzes zu sehr vernachlässigt“, räumte er ein. Spürbare Verbesserungen könnten allerdings nur „in einem gemeinsamen Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen“ erreicht werden.

Von Klaus Staeubert