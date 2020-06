Berlin

Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hat eine Gruppe von Autoschiebern zerschlagen, die sich auf den Handel mit gepanzerten Luxusfahrzeugen spezialisiert hat. Bei Razzien in mehr als 20 Objekten stellten die eingesetzten 200 Beamten der Zollfahndungsämter Berlin-Brandenburg, Hamburg, Dresden, Frankfurt/Main, des Hauptzollamtes Potsdam, der Polizei Berlin und der Bundespolizei 25 meist gepanzerte Autos sicher.

Zwei Haftbefehle wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vollstreckt, gegen zwölf Personen wird nach Angaben der Behörde ermittelt. Es handelt sich um deutsche Staatsbürger. Die Fahnder durchstöberten am Mittwoch Objekte in Berlin, Brandenburg, Rostock und Erfurt sowie in Sachsen, wie die Behörde am Donnerstag bekannt gab. In der Mark waren Liegenschaften in Forst ( Spree-Neiße) und Schildow ( Oberhavel) Ziel der Ermittler.

Gefälschte Zulassungspapiere

Die Behörde geht aber davon aus, dass die Gruppe in den vergangenen fünf Jahren mindestens 200 solcher Fahrzeuge verkauft hat. Was ist illegal daran? Die Autos, die ursprünglich für den russischen Markt gebaut und in Russland gepanzert wurden, sollten mutmaßlich infolge der Rubelschwäche in Westeuropa verkauft werden. Bei der Einfuhr umging die Bande den Zoll – geschätzter Steuerschaden: drei Millionen Euro. Außerdem stellten die Täter für die BMWs, Mercedes-Limousinen, Maybachs und Porsches gefälschte deutsche Papiere aus.

Die Autos haben also keine gültige Betriebsgenehmigung – nicht banal bei Fahrzeugen, die bis zu fünf Tonnen wiegen und zum Beispiel stärkere Bremsen benötigen als herkömmliche Limousinen. Bei Unfällen mit solchen Panzerfahrzeugen haben normale Personenautos keine Chance.

Um den Steuerschaden aufzuwiegen, beschlagnahmten die Zollfahnder Gegenstände im Wert von 900.000 Euro, unter anderem einen Ferrari, Luxusuhren und ein hochwertiges Motorboot, das auf einem Anhänger vor dem Haus eines Verdächtigen stand. Ein Bargeld-Spürhund des Hauptzollamts Potsdam war im Einsatz.

Ein Teil der sichergestellten Panzerfahrzeuge stand bei einem Autohändler im Norden Berlins, einige andere in einer Tiefgarage in Erfurt.

Die Behörde geht davon aus, dass auch die Käufer der Autos wussten, dass die Papiere nicht in Ordnung waren. Schließlich kauft man ein so extrem schweres und teures Fahrzeug nicht im Glauben, ein nicht einmal halb so schweres reguläres Modell vor sich zu haben. Die Luxuskarossen sollen auf Touren nach Deutschland gebracht worden sein, die als normaler Reiseverkehr getarnt waren.

