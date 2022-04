Frankenheim/Langeneichstädt

Für Spargelfans hat das Warten ein Ende. Der erste frische Spargel von heimischen Feldern ist da. So früh wie selten haben die Spargelbauern in Mitteldeutschland mit der Ernte begonnen. Die LVZ schaute Bauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt über die Schulter.

„Die ersten Stände sind schon aufgebaut. Und im Hofladen wird auch schon verkauft“, erzählt Ingolf Tautz. Der Spargelbauer aus Frankenheim, einem Ortsteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig, bückt sich tief und sticht vorsichtig mit dem Spargelmesser in das lockere Erdreich. Kerzengerade und weiß ist die Spargelstange, die er in den Händen hält. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagt der Bauer. Auf frühlingshafte Temperaturen folgte Kälteeinbruch. Der bremste das Wachstum des Spargels. „Doch jetzt will er mit aller Kraft nach oben.“

Tautz nimmt in den nächsten Tagen weitere Verkaufsstände in und um Leipzig in Betrieb. Selbst über Ostern werde er im Hofladen und an zwei Ständen in der Messestadt bis Vormittag frisch gestochenen Spargel verkaufen.

In diesem Jahr klappt es problemlos mit Helfern

Das sah in den vergangenen Jahren noch ganz anders aus. Da hatte die Saison für die meisten ostdeutschen Spargelbauern erst nach Ostern begonnen. Grund dafür waren die deutlich niedrigeren Temperaturen. Überhaupt ist vieles anders in diesem Jahr.

„Seit Langem haben wir endlich ausreichend Erntehelfer“, sagt der Chef vom Erdbeer- & Landwirtschaftsbetrieb Tautz. Nur zu gut könne er sich an die fast ins Wasser gefallene Ernte 2020 erinnern. Wegen Corona waren die Grenzen dicht. Erst spät kam das Signal aus Berlin, dass nun doch Saisonkräfte aus Osteuropa nach Deutschland einreisen dürfen.

Im Vorjahr sah es nicht besser aus. Zwar konnten die Helfer aus Rumänien und Polen ungehindert einreisen. Weil die Behörden jedoch jeder Saisonkraft aus einem Risikogebiet eine vierzehntägige Quarantäne verordneten, mussten Ingo Tautz, seine Frau Karina und die Beschäftigten Extraschichten fahren. „Unsere Helfer aus Osteuropa mussten ja versorgt werden“, erinnert sich Tautz, als wäre es gestern. Weil die Polen und Rumänen nicht selbst einkaufen konnten, wurden lange Einkaufslisten geschrieben. Die Spargelbauern holten Kisten und Tüten voller Brot, Butter, Wurst, Eier, Käse und was man sonst noch zum Leben braucht, ein und brachten es zu den Wohncontainern und festen Unterkünften auf dem Hof.

Spargelbäuerin: „Es wird schon alles gut gehen“

Die Bauern vom Spargelhof Hindorf in Langeneichstädt (Sachsen-Anhalt) bezahlten vor zwei Jahren ihren Helfern aus Rumänien und Polen sogar die Flugtickets und holten sie mit dem Bus vom Flughafen ab, damit die Ernte auf den 60 Hektar eingebracht werden konnte. „Das ist zum Glück Geschichte“, sagt Antje Hindorf. Zur Zeit seien zwanzig Helfer auf den Feldern am Geiseltalsee.

Nach Ostern beginnt bei Antje und Ingo Hindorf auch die Erdbeerernte. Dann kommen weitere 40 Helfer dazu. „Noch haben wir keine Absagen“, sagt die Spargelbäuerin und klopft auf die Holzstiege neben ihr. Wegen des Kriegs in der Ukraine könnte durchaus der ein oder andere Helfer aus Polen und Rumänien noch abspringen. „Es wird schon alles gut gehen. Ich bin von Beruf Optimistin.“

Die Hindorfs bauen seit 2004 als einzige im Saalekreis das Edelgemüse an. Weil das so ist, zelebrierten sie am vergangenen Wochenende den Anstich und luden dazu adligen Besuch ein. Ein frostiger Wind wehte über die Felder. Doch Bange machen galt nicht. Die Geiseltaler Weinprinzessin Romy Richter und die Weinprinzessin von Reinsdorf/Nebra/Wangen, Jennifer Staake, standen frierend in ihren kurzen Kleidern auf dem Spargelfeld und holten den ersten Spargel aus dem Boden. „Wir sind dann schnell in unsere beheizte Hofschenke zum Verkosten“, berichtet Antje Hindorf.

Folien halten den Boden warm und schützen vor Verfärbung

Sorge vor weiteren frostigen Nächten haben die Spargelbauern in Mitteldeutschland nicht. Ingo Tautz hat seine Erdwälle in Frankenheim mit schwarzer Folie abgedeckt. Mitunter zweifach. In Langeneichstädt am Geiseltalsee sind es sogar bis zu drei Bahnen Folie. „So bleibt nicht nur die Wärme im Boden. Die Folien verhindern auch eine Verfärbung des Spargels“, erklärt Tautz. „Denn violette oder grüne Köpfe sind hierzulande weniger beliebt.“

Wie viele andere Spargelbauern beklagt Tautz die höheren Kosten bei Dünger, Energie und Diesel in diesem Jahr. Und auch der höhere Mindestlohn schlägt zu Buche: Er beträgt seit 1. Januar 9,82 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli steigt er planmäßig auf 10,45 Euro. Ein weiterer Anstieg auf 12 Euro pro Stunde ist ab 1. Oktober vorgesehen.

Der Frankenheimer rechnet mit etwa 30 Prozent Mehrkosten. Einen Teil davon werde er sicher auf den Endverbraucher umlegen müssen. Von einem Euro mehr pro Kilogramm spricht er. Spitzenqualität könne bei ihm über 16 Euro kosten.

Auch Antje Hindorf muss die Preise anheben. „Über 14,90 Euro pro Kilo werden wir aber nicht gehen.“ Angesichts der Mehrkosten müsste sie zwar, „aber der Kunde muss auch bereit sein, das zu zahlen, sonst kommt kein Genuss auf“.

