Zu teuer und zu bürgerfern – Bilanz der Behördenreform in Sachsen

Döbeln/Dresden

In der ehemaligen Kaserne an der Theodor-Kunzemann-Straße in Döbeln geht es auch an diesem Vormittag hörbar voran. Durch geöffnete Fenster dringt das Geräusch eines Akkuschraubers nach draußen, Schutt wird zusammengekehrt. Hinterm Haus gräbt ein Bagger ein Loch. Eine Baustelle, wie es sie vermutlich tausendfach in Deutschland gibt. Wobei, so ganz stimmt das nicht.

Die Kaserne, in der einst das elfte königlich-sächsische Infanterie-Regiment residierte, die der Nationalen Volksarmee ein Obdach war und in der die Bundeswehr im Juli 1991 den letzten Appell abhielt, ist zu einem Symbol geworden. Für Sinn und Unsinn von Strukturreformen, für das Beharrungsvermögen von Politik und für allzu viel Ehrgeiz. Ende 2022 soll der sächsische Landesrechnungshof in die Kaserne einziehen – mancher Landespolitiker ärgert sich noch heute maßlos darüber.

Sachsen drohte Bevölkerungsrückgang

Um zu verstehen, warum es so gekommen ist, muss man elf Jahre zurückgehen. Damals sah die Lage in Sachsen alles andere als rosig aus: Leipzig war nicht nur Armutshauptstadt Deutschlands, der Freistaat drohte auch zu schrumpfen. Die Rede war von einem Minus von bis zu 200.000 Einwohnern im Jahr 2020. Kommunen rissen leerstehende Häuser ab, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Es wurde mit riesigen Einnahmeverlusten gerechnet, da der Solidarpakt II auszulaufen drohte und die EU-Fördermittel merklich zurückgingen. Die schwarz-gelbe Landesregierung entschloss sich deswegen, die Verwaltungsstrukturen großflächig zusammenzulegen. So wollte sie unter anderem Kosten sparen. Bis 2021 über 841 Millionen Euro.

Sachsen war damit nicht allein, es war gewissermaßen der Weg, den ostdeutsche Bundesländer zu dieser Zeit gingen. Die Aufgaben sollten auf einzelne Standorte konzentriert werden, um sie überhaupt noch gewährleisten zu können. Der Freistaat selbst hatte bereits 2009 die Anzahl der Kreise drastisch verkleinert. Mecklenburg-Vorpommern machte es ähnlich, ebenso Sachsen-Anhalt. Sachsen wollte es dabei aber nicht belassen: CDU und FDP tüftelten das sogenannte Standortekonzept aus.

Aus 72 Polizeirevieren sollten 41 werden

Dahinter verbarg sich eine Vielzahl von Zusammenlegungen, Umzügen und die Neuausrichtung von Landesbehörden. Fast alle Bereiche der Regierung waren betroffen: Die Zahl der Polizeireviere sollte beispielsweise von 72 auf 41 schrumpfen, statt 27 Finanzämtern waren nur noch 16 vorgesehen. Gerichtsstandorte wurden ganz geschlossen. Das Autobahnamt und die Straßenbauämter wurden zu einem neuen Landesamt fusioniert.

Damit einzelne Regionen nicht zu sehr unter der Neuordnung litten, sollten sie durch Einzelmaßnahmen aufgewertet werden. Unter anderem darum wurde der Sitz des Landesrechnungshofes von Leipzig nach Döbeln verlegt. Der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) jubelte: „Der Staat wird schlanker und mobiler, bürger- und unternehmerfreundlicher.“ Nicht alle waren und sind Tillichs Meinung.

Grimmas OB: „Reformen bringen nichts“

Einer von ihnen ist Matthias Berger, parteiloser Oberbürgermeister von Grimma. Die Stadt zählte zu den Gewinnern des Standortekonzepts. Aus Wurzen zog das Amtsgericht in die Stadt, von Borna kam das Finanzamt. Berger könnte also zufrieden sein. Andere haben Verluste hinnehmen müssen, nicht Grimma. Doch der Oberbürgermeister ist nicht glücklich: „Die Reformen bringen in der Regel nichts – außer dass die Frustration der Bürger und auch die Bürokratie steigt.“

Berger ist mit seiner Meinung nicht allein. Michael Czupalla (CDU), ehemaliger Landrat von Nordsachsen, spricht von „größeren Defiziten“ bei der Bürgernähe. Der Landrat vom Erzgebirgskreis, Frank Vogel (CDU), sagt: „Damit der Staat in der Fläche überhaupt noch wahrgenommen wird, muss er in der Fläche präsent sein. Die Bürgernähe ist essenziell für eine Demokratie und auch für die Kommunen.“ Dieser Vorwurf begleitet die damalige Reform vom ersten Tag an: Die Wege aufs Amt oder zur Polizei sind vielerorts länger geworden, mit den Behörden zog auch ein sichtbares Zeichen des Staates weg. Und die Einwohner hatten das Gefühl, dass ihre Kommune abgewertet, vielleicht sogar aufgegeben wurde.

Landesregierung zweifelt an Reform

Selbst die Wissenschaft sieht die Entwicklungen Anfang des Jahrtausends kritisch. Sie bemängelt den damaligen Trend zu Großkreisen und zentralisierten Standorten. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat in einer Studie vor drei Jahren festgestellt, dass die positiven Effekte der Kreiszusammenlegung nicht nachweisbar seien. Stattdessen hätten sich die Bürger von der regionalen Politik abgewandt. Grimmas OB Berger kann sich bestätigt fühlen, wenn er sagt: „Man sollte nicht ständig versuchen, irgendetwas neu zu machen, immer in der wahnhaften Annahme, unbedingt effektiver werden und Geld sparen zu müssen. Denn das Gegenteil ist der Fall. Letztlich gehen solche Sinnlos-Reformen zu Lasten der Menschen, die beispielsweise längere Wege in Kauf nehmen müssen.“

Auch in der Landesregierung sind die Zweifel mittlerweile gewachsen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass an der aktuellen Koalition auch Grüne und SPD beteiligt sind, die das Konzept von jeher kritisch sahen. Euphorisch äußert sich in der Regierung niemand. Über die Jahre haben die Ministerien mehr oder weniger stillschweigend von der ein oder anderen Ideen des Konzepts Abstand genommen. Manche Pläne waren einfach nicht wirtschaftlich, wie sich nach einiger Zeit herausstellte: Ein Finanzamt für Sonderaufgaben wird es in Schwarzenberg im Erzgebirge nicht geben, die Landesstiftung für Natur und Umwelt zieht nicht nach Grillenburg. Ein internes Papier, das die Staatskanzlei erstellt hat, listet all diese – mal kleinen, mal großen –Abweichungen von den Ursprungsplänen auf. Wer hier den Überblick behalten kann, braucht sehr viel Übersicht.

Fehlende Kostenbilanz

Die Regierung tut sich dennoch damit schwer, eine ehrliche Bilanz der Reform zu ziehen. Bis heute gibt es keine Gesamtübersicht, wie viel Geld durch die Umstrukturierung wirklich eingespart wurde oder wird. Die Grünen rechneten noch zu Oppositionszeiten im Jahr 2017 vor, dass die Baukosten viele Millionen Euro teurer würden und der Rahmen für die Baukosten des Projekts in Höhe von 300 Millionen Euro nicht zu halten wäre. Allein für den Umzug des Rechnungshofs von Leipzig nach Döbeln wird der Freistaat nach jetzigem Stand nicht 15 Millionen Euro, sondern 20 Millionen Euro zahlen. Ex-Landrat Czupalla stellt heute lapidar fest, dass ein Versprechen des Konzepts nicht eingehalten wurde: „Es ist nicht billiger geworden. Manche Kompromisse, um die lange gerungen wurde, sind sehr teuer erkauft worden.“

Andere Bundesländer stärken Regionen

Die Entwicklung geht sowieso längst in eine andere Richtung. Brandenburg hat seine Verwaltungsstrukturreform nach erbittertem Widerstand aus der Bevölkerung 2017 abgeblasen. In Thüringen stellte die Landesregierung 2015 eine Gebietsreform vor, die Landkreise und Verwaltungsstrukturen vergrößert hätte, um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Zwei Jahre später gab die Regierung auf, die Kritik war einfach zu groß.

Bayern stärkt mittlerweile Regionen, indem der Freistaat dort Behörden ansiedelt. Das 2006 aufgelöste Bayerische Oberste Landgericht wurde 2018 wieder eingesetzt. Es sitzt nun in München und hat Außensenate in Bamberg und Nürnberg. Selbst das Gesundheitsministerium ist von München nach Nürnberg umgezogen – als Signal an den fränkischen Landesteil. In Sachsen muss die drittgrößte Stadt Chemnitz dagegen seit Jahren darum kämpfen, dass es eine Anbindung an den überregionalen Bahnverkehr bekommt und nicht zu sehr hinter Leipzig und Dresden zurücksteht.

Sachsen will Konzept diskutieren

Die Diskussion über Sinn und Unsinn des sächsischen Standortekonzepts dürfte deswegen weiter gehen. Im Sommer will sich das Kabinett noch einmal mit dem Thema befassen. Die Rede ist von einer „vorausschauenden Steuerung“ des Konzepts, die man auf den Weg bringen will – was auch immer das konkret bedeutet.

Eines ist jedenfalls sicher: In der ehemaligen Kaserne in Döbeln kann weiter gearbeitet werden. Der Rechnungshof wird definitiv dort einziehen, selbst Kritiker des Konzepts zweifeln nicht daran. Das dürfte den künftigen neuen Chef des Rechnungshofes freuen. Der wohnt nämlich in der Sächsischen Schweiz. Von dort aus ist der Weg nach Döbeln wesentlich kürzer als der Weg nach Leipzig.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski