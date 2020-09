Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) ist bei einer Kleinen Anfrage der Linken ins Schwimmen gekommen. Die mittelsächsische Abgeordnete der Linksfraktion, Marika Tändler-Walenta, wollte angesichts von bisher insgesamt elf Badetoten im Freistaat wissen, in welchen Landkreisen im vergangenen Schuljahr der Schwimmunterricht ausfallen musste, weil in den vorhandenen Hallen die Kapazitäten dafür nicht ausreichten.

„Kein statistisches Erhebungskriterium“

Piwarz musste passen: Schwimmen sei kein Lernbereich innerhalb des Lehrplans Sport, ließ er in seiner Antwort wissen. „Nicht erteilte Stunden in den einzelnen Lernbereichen sind kein statistisches Erhebungskriterium“, so der Kultusminister weiter. „Die erfragten Angaben zu ausgefallenen Unterrichtsstunden im Lernbereich Schwimmen liegen deshalb nicht vor.“

Marika Tändler-Walenta (Linke). Quelle: Thomas Kläber

Auch wie viel Prozent der Schüler nach Klassenstufe 2 als Schwimmer gelten, konnte jenseits einer „allgemeinen Berichts- oder statistischen Erfassungspflicht“ nicht aufgelöst werden. Immerhin aber erfassten die Schulschwimmzentren Daten dazu auf freiwilliger Basis. Danach, so das Kultusministerium, waren in den vergangenen Jahren zwischen zehn und fünfzehn Prozent der Schüler am Ende der Klassenstufe 2 noch immer Nichtschwimmer. Allerdings sei Schwimmen nicht nur Bestandteil des Lehrplans Sport an der Grundschule, sondern könne auch in weiterführenden Schulen vermittelt werden.

Linke: Baden muss sicherer werden

Tändler-Walenta forderte, das Baden in Sachsen müsse sicherer werden. Der Staatsregierung obliege, den Schwimmunterricht, der Teil des Sportunterrichts ist, flächendeckend abzusichern. „Das wird diese Regierung allerdings kaum schaffen, denn sie weiß schlichtweg nicht, wo wie viel Unterricht ausfällt und schiebt die Verantwortung auf die Kommunen ab“, mahnte die Linke.

Schwimmunterricht erfordere nun einmal Schwimmhallen. „Da sieht es in Sachsen teilweise düster aus: Im Landkreis Leipzig gibt es nur vier Hallen für knapp 260 000 Einwohnerinnen und Einwohner, in Nordsachsen fünf Hallen für knapp 200 000 Einwohnerinnen und Einwohner.“ Auch in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz bestehe Ausbaubedarf, so Tändler-Walenta. Laut Ministerium gibt es in Sachsen insgesamt 84 Schwimmzentren, davon elf in Leipzig.

Tändler-Walenta kündigt neue Anfrage an

Die Linken-Abgeordnete kündigte an, als Nächstes anzufragen, welche Badestellen im kommenden Jahr mit Rettungsschwimmern abgesichert werden sollen. Außerdem wolle sie wissen, wie die Staatsregierung deren Trainingsmöglichkeiten verbessern und die Kommunen bei der Finanzierung unterstützen will.

Bundesweit können nach einer Erhebung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) 59 Prozent der Zehnjährigen nicht schwimmen, eine dramatische Entwicklung. Vor diesem Hintergrund macht sich neben der DLRG auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) für den Schwimmunterricht stark. Der Schwimmunterricht sei gesetzlich fest in den länderspezifischen Lehrplänen verankert, werde aber flächendeckend nicht umgesetzt, so die Wasserwacht.

Von Roland Herold