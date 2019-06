Leipzig/Köthen

Rund sechs Monate lang fahren am Bahnhof Köthen fast keine Züge mehr. Die Sperrung für die umfangreichen Bauarbeiten an dem wichtigen Eisenbahnknoten sei wie geplant seit dem frühen Dienstagmorgen in Kraft, sagte ein Bahnsprecher in Leipzig.

Die Kreisstadt von Anhalt-Bitterfeld wird nun von fast allen Zügen umfahren. Nur die Wege von und nach Dessau können weiter per Bahn zurückgelegt werden. Reisende sollten sich online oder an den Aushängen vor Ort über Änderungen informieren, hieß es.

Strecke Leipzig-Halle-Magdeburg betroffen

Betroffen ist von der Sperrung auch die wichtige Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Leipzig via Halle. Die stündlich fahrenden Intercity-Züge werden den Angaben zufolge über Dessau und Bitterfeld umgeleitet. Nur jeder zweite IC hält auch in Halle. Dann brauchen die Züge etwa 30 Minuten länger.

Die Sperrung soll bis einschließlich 14. Dezember bestehen. In dieser Zeit will die Bahn an der Strecke die Technik erneuern, zwei Brücken modernisieren und am Bahnhof elektronische Stellwerkstechnik einbauen. Dafür sollen 120 Millionen Euro ausgegeben werden.

Von LVZ