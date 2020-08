Delitzsch

Das Veilchenblau ist ermattet und an manchen Stellen blättert der Lack. Der „Fliegende Leipziger“ ist betagt. Doch er war einst mit 160 Kilometern pro Stunde unterwegs, machte seinerzeit sogar mit einem Geschwindigkeitsrekord von 205 Stundenkilometern von sich reden. Heute hat der SVT 137 234 der Bauart „ Leipzig“ immerhin 85 Jahre auf der Achse. Und als letzter Vertreter seiner Art bezog er vor einigen Jahren Quartier auf einem Gleis im Delitzscher RailMaint-Werk.

Schienen-Oldtimer

Der Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen ( SVT), eine Gruppe von Eisenbahn-Enthusiasten aus ganz Sachsen und darüber hinaus, ist für den Erhalt und die Wiederaufarbeitung des Oldtimers engagiert. Und sie ist weit gekommen, auch wenn Wind und Wetter dem vor einigen Jahren wieder einmal erneuerten Äußeren schon wieder zugesetzt haben. So sieht es nun mal aus, wenn Züge im Freien stehen. Immerhin ist es nicht so einfach, 50 Meter Waggons und Triebwagen auf Dauer wettergeschützt unterzubringen.

Der Traum vom schnellen Reisen

SVT in der Zug-Bezeichnung steht für Schnellverkehrs-Verbrennungs-Triebwagen. Wichtig dabei: Der Traum vom schnellen Reisen war in jener Zeit nicht mehr von Dampfkraft, sondern mit Diesel getrieben. Stromlinienförmig, futuristisch wirkt das Design trotz des etwas matten Äußeren. Und innen? „Wir sind eigentlich soweit mit der Restaurierung durch“, stellt Achim Eitze fest. Er ist der Vorsitzende des SVT-Fördervereins, der sich im Jahr 2000 gründete. Gemeinsam mit einigen Mitstreitern sitzt er gerade im Speisewagen. Soeben hat das kleine Team die zwei 600-PS-Motoren der Triebwagen ausgebaut und nach Nürnberg verfrachtet. Dort sollen sie aufgearbeitet werden.

Der Speisewagen kann schon für die Pausen und Versammlungen genutzt werden. Quelle: Heike Liesaus

Auf den Spuren legendärer Verbindungen

Der Speisewagen, der auch Ort der Vereinsversammlungen ist, wurde wieder vollständig aufgearbeitet. Er ist mit Vorhängen, Tischen und Stühlen ausgestattet. Die Lampen sind Originalen nachgebaut. Selbst eine Kaffeemaschine funktioniert. „Die Küche ist auch vollkommen in Ordnung“, betonen die Akteure. Abseits solcher praktischer Ansätze kommt Eitze auch schon mal ein bisschen ins Träumen: Der Zug könnte wieder auf seiner alten Strecke fahren. Als legendärer „Vindobona“ war er ab 1957 auf der Strecke Berlin-Prag-Wien unterwegs. Vielleicht könnte es auch nach Breslau gehen, ins heutige Wroclaw, wo er vor 85 Jahren in den Linke-Hoffmann-Werken hergestellt wurde?

Der SVT 187 234 fungierte eine Zeit als Regierungszug: Hier bettete Walter Ulbricht sein Haupt in Fahrtrichtung. Quelle: Heike Liesaus

Zeitreise-Zug

Eine Zugbesichtigung ist eine Zeitreise. Sie führt durch holzgetäfelte Gänge an den Schlaf-Abteilen und an den Abteilen der ersten und zweiten Klasse vorbei, wo die Polstersitze an den Fenstern jeweils ausgebaut sind. Die Heizung wird gerade repariert. Eine der Türen aber führt zum Refugium des DDR-Staatsratsvorsitzenden. 1959 war der Zug aus dem Linienverkehr genommen und zum Regierungszug umgebaut worden. Walter Ulbricht, der gebürtige Leipziger, reiste somit im Fliegenden Leipziger. Sein Abteil war nach seinen Wünschen eingerichtet worden. Es zeigt sich zwar geräumiger als das der Normalreisenden, aber von eher bescheidenem Komfort.

Im Arbeitsraum gibt es einen soliden Schreibtisch mit Sessel davor. Im Schlafraum ein richtiges Bett. Es soll ihm wichtig gewesen sein, in Fahrtrichtung zu schlafen. Auch wenn Staatsoberhaupt und Gattin dann beim Bremsen in Gefahr kamen, unsanft ans Betthaupt zu rutschen. „Aber es gab ja noch die Kissen dazwischen“, vermuten die SVT-Fans. Das Ulbricht-Bad hat sogar eine richtige Duschkabine samt 60er-Jahre-Kunst am Sanitärbau: Auf der Scheibe sind Fischlein aus buntem Glas appliziert.

Gastrolle wird angestrebt

Der Zug soll als rollender Zeitzeuge unterwegs sein. Der Leipziger hat es 2017 auch schon bis an den Bodensee geschafft. Die Zeppelinstadt sei an regelmäßigen Besuchen des Museumszuges interessiert. Doch die Reise kostet auch einiges. 20 000 Euro. Immerhin, wenn sich der Zug wieder selbst antreiben könnte und keine fremden Lokführer bezahlt werden müssten, dann könnte sich der Betrag um etwa ein Viertel reduzieren. Doch das Teuerste bleiben die Trassenkosten, die an die Bahn gezahlt werden müssten. Wenn alles erstmal wieder läuft, wäre erstes Ziel, dass der Fliegende Leipziger mal wieder gen Leipzig schwebt.

Der Führerstand ist wieder aufgearbeitet. Quelle: Heike Liesaus

Mit eigenem Antrieb

Fahrmotoren und die Kardanwellen sind jedenfalls wiederhergestellt. Mit Unterstützung des Delitzscher RailMaint-Werkes waren auch die gesamten Drehgestelle ausgewechselt worden. Optimistisch betrachtet, könnten die beiden Maybach-Motoren, die Triebwerke an den beiden Enden des Zugs, in einigen Monaten wieder eingebaut werden. Der Leipziger soll sich wieder aus eigener Kraft bewegen können, wieder mit bis zu 160 Stundenkilometern auf den Schienen fliegen. Bisher konnte er immerhin mit 100 km/h im Schlepp unterwegs sein. Wenn hinsichtlich Lackierung und Ausstattung der Zustand der 60er-Jahre das Ziel ist, muss hinsichtlich der Sicherheitstechnik natürlich der neueste Stand erreicht werden, damit das Netz der Bahn genutzt werden kann.

Holztäfelungen und Polster: Der SVT 187 234 ging in den 30er-Jahren auf die Schiene, aktuell ist der Stand seiner Ausstattung als Regierungszug Ende der 50er-Jahre aufgearbeitet. Quelle: Heike Liesaus

Mitstreiter werden gesucht

Aktuell läuft beim Förderverein Dieselschnelltriebwagen auch die Restaurierung des ebenfalls über 80 Jahre alten Begleiterwagens mit Mitteln des sächsischen Landesdenkmalamtes. Und es braucht weitere Mitstreiter und gern auch Mitstreiterinnen. „Gefragt sind alle Talente und Fähigkeiten“, stellt Eitze fest. Insgesamt hat der Verein circa 50 Mitglieder. Schon die kleine Runde, die sich im Speisewagen versammelt hat, zeigt einen bunten Querschnitt: Matthias Lockenvitz aus Halle ist mit seinen 29 Jahren der Jüngste. Er ist über den Modelleisenbahnbau zum SVT-Verein gekommen. Alle anderen sind 70 und darüber: Als handwerkliche Fachleute sind Tischler Frank Mehlhose und Elektriker-Meister Günter Baude da.

Auch Peter von Witkowski, der aus Borna kommt, hat Bahnerfahrung. Er war Werkstattleiter im Bahnbetriebswerk Leipzig Hauptbahnhof Süd. Achim Eitze wohnt in Radebeul. Er hat früher als Lehrer gewirkt, zuletzt im Robotron-Bildungs-Zentrum. Aber er hatte auch schon immer mit Eisenbahnmodellbau zu tun und auch fürs Dresdener Verkehrsmuseum gearbeitet. Nun hofft er, dass sich „weitere, womöglich auch handwerklich geschickte, helfende Hände in Delitzsch einfinden, um die Aktiven in ihren Bemühungen zu unterstützen und den Fliegenden Leipziger alsbald wieder starten zu lassen.“

Kontakt zum SVT-Förderverein unter Telefon 0351 8383492, E-Mail achim.eitze@gmx.de, online auf www.svt-leipzig.de

Fliegende Züge Es gibt heute noch je einen Vertreter der Triebzüge SVT 137 der Bauarten „ Köln“, „ Hamburg“ und „ Leipzig“. Der „Fliegende Kölner“ war das erste Projekt, das vom SVT-Verein angeschoben wurde. Manche Delitzscher mögen sich noch erinnern: Ab 2006 wurde bereits dieser Schnellzug im Schienenfahrzeugwerk der Loberstadt restauriert. Ihn hat inzwischen die Maybach-Stiftung in Obhut genommen. Denn die Dieselmotoren stammten aus dem Maybach-Motorenbau Friedrichshafen. Dieser Zug ist inzwischen ins Depot des Deutschen Dampflokomotiv-Museums nach Neuenmarkt-Wirsberg in Oberfranken überführt worden. Der „Fliegende Hamburger“ wiederum steht auf dem Museumsgleis 24 des Leipziger Hauptbahnhofes.

Von Heike Liesaus