Landkreis Leipzig/Grimma

Es regnet in Strömen und von der Seite faucht ein kühler Herbstwind über das Bahngleis in Grimma. Wer noch nicht vom Regen durchnässt ist und friert, bemüht sich, einen windgeschützten Platz zu finden. Rund ein Dutzend Pendler stehen nachmittags am Gleis und warten auf ihren Zug.

Einmal pro Stunde rollen die Dieselloks beidseitig über die Schienen. Wer seinen Zug nicht verpassen möchte, sollte also lieber mit etwas Vorlauf am Gleis stehen. Unter ihnen ist auch Herr H. Feldmann (57, seinen vollen Namen wollte er nicht nennen): „Ich komme aus Hartha und dann wird das eine halbe Weltreise nach Grimma.“

Herr H. Feldmann (57) verkehrt auf der Strecke zwischen Leisnig und Grimma für Erledigungen Quelle: Philip Fiedler

Deshalb fahre er die Strecke ab Leisnig lieber mit dem Zug, da ihm die Busfahrt zu umständlich sei. Dennoch beklagt er: „Abends ist es schwierig mit der Fahrt. Weil gegen ab um sieben der Bus von Leisnig nach Hartha nicht mehr fährt. Dann komme ich auch nicht nach Grimma.“

Doch dann ertönt eine unliebsame Botschaft über die Lautsprecher: „Der RB110 nach Döbeln Ankunft 15:57 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Ihr Verständnis. …“. Noch bevor der Hinweis kommt, den Ersatzbus zu nehmen, gehen die Pendler und Pendlerinnen sichtlich genervt zu den Bushaltestellen – sie kennen das Prozedere schon.

Preise, Fahrtzeiten und Alternativen

Für alle die kein Auto besitzen, ist der RB110 von Leipzig über Grimma nach Döbeln wohl die einfachste und bequemste Lösung, um ans Ziel zu kommen. Laut Plan dauert die Fahrt eine Stunde und elf Minuten und umfasst 13 Stationen. Dabei kostet für einen Erwachsenen das Ticket für die gesamte Strecke 11,40 Euro.

Die einzige sinnvolle Alternative kostet 15,40 Euro und geht mit dem Regionalexpress 50 über Riesa. Zwar ist die Fahrzeit fast identisch, allerdings sind nicht alle Haltestellen dabei und es heißt umsteigen in Riesa mit gerade einmal fünf Minuten Umsteigezeit – da kann bei Regionalbahnen einiges schief gehen.

Übrigens: Wer alternativ lieber den Überlandbus nehmen möchte, sollte aufpassen, dass sein Ticket gültig ist. Hier mal am Beispiel der Buslinie 690 von Leipzig nach Grimma. Die volle Route kostet 6,80 Euro und dauert circa eine Stunde. Damit sind Preis und Fahrtdauer identisch mit der Verbindung des RB110 Leipzig – Grimma.

Allerdings stimmen die Tarifzonen der Tickets nicht überein. So muss entweder die Tarifzone 151 Markleeberg für den Zug oder die Zone 168 Taucha für den Bus hinzugebucht werden. Wer da nicht ganz genau auf sein Ticket schaut, darf auf die Gnade der Kontrolleure hoffen.

Verwirrung am Gleis – wo bleibt die Auskunft?

Morgens acht Uhr in Leipzig: Rund Zweidutzend Pendler und Pendlerinnen starten am Hauptbahnhof ihren Tag. Sie stehen am Gleis 20 und warten auf ihren Zug. Unter ihnen herrscht Verwirrung, denn Fahrplan und Anzeige stimmen nicht überein.

Eigentlich sollte der RB110 nach Döbeln über Grimma am Gleis 15 halten, doch dort parkt gerade ein ICE. Nur auf den digitalen Infotafeln im Bahnhof steht das neue Gleis 20. Allerdings kommt der Zug da nicht pünktlich an.

Auf einmal setzen sich alle panisch in Bewegung. Denn einen Bahnsteig weiter fährt plötzlich der RB110 ein. Prall gefüllt hält die Bahn am Gleis. In den kleinen Zug passen etwa 200 Fahrgäste, viermal mehr als in einen großen Reisebus.

Morgens um acht kommt der RB 110 in Leipzig voll gefüllt an. Quelle: Philip Fiedler

Jetzt drängeln sie sich alle gleichzeitig auf den Bahnsteig und vermischen sich mit den verwirrten Pendelnden für die Rückfahrt. In dem morgendlichem Chaos ist eine Schaffnerin zwischen den Reisenden zu erkennen. Sie darf jetzt Rede und Antwort stehen, denn am Zug steht nun „Bitte nicht einsteigen.“

Während die Schaffnerin zu erklären versucht, dass der gerade eingetroffene Zug zum Tanken fährt, trifft auf dem vorherigen Gleis 20 der RB110 nach Döbeln ein – die panische Bahnhofswanderung beginnt erneut.

Alte Versprechen: Wasserstoffzüge und höherer Takt

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) seinen damals neuen Nahverkehrsplan vorgestellt hat. Neben ambitionierten Plänen für einen zweiten Leipziger Citytunnel, ist darin auch die Rede von unserer Verbindung.

So sollten Grimma und Döbeln besser in das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland integriert werden. Demnach würden dann S-Bahnen im 30-Minutentakt nach Grimma und im Stundentakt weiter nach Döbeln fahren. Zudem solle die Strecke entweder elektrifiziert oder durch alternative Antriebsformen modernisiert werden.

Auf der Strecke Leipzig-Döbeln verkehren immer noch Dieselloks. Wie hier am Bahnhof Naunhof, wo ein Zug des Typs "Talent" von Bombardier abfährt. Quelle: Philip Fiedler

Seitdem hat sich nicht viel getan. Zwischenzeitlich verkehrte lediglich ein Wasserstoff-Zug des französischen Unternehmens Alstom bei einer Werbetour auf der Strecke. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) rechnete damals damit, dass frühestens 2025 neue Antriebe die Reisenden ins Rollen bringen.

Ärger über Ausfälle und Verspätungen

Bis dahin haben die Pendler und Pendlerinnen nicht viel von den Plänen. Deshalb lässt sich an den Bahnhöfen ein Gesprächsthema immer wieder überhören – der Ärger über Verspätungen und Ausfälle.

In Naunhof wartet Florian Ludwig (21) auf seinen Zug. „Das größte Problem ist, dass die Züge ausfallen.“ Der Student befindet sich in seinem dritten Semester an der Universität Leipzig. Wenn die Züge nicht rollen, verpasse er seine Vorlesungen und Seminare an der Uni. Deshalb lohne es sich für ihn nicht, eine Stunde auf den nächsten Zug zu warten.

Glücklicherweise fällt seine heutige Verbindung nicht aus. Dennoch bis seine Bahn einfährt, muss er noch eine halbe Stunde am Bahnhof warten, da er aus einem Nachbarort kommt. Auf die Frage wie er das findet, antwortet er an jenem verregneten Tag: „Kalt – Keine Ahnung, ich versuch dann nicht so viel am Handy zu sein.“ Dennoch ohne ein Auto gibt es für ihn nichts Besseres als den Zug: „Es ist entspannt, du setzt dich rein und 20 Minuten später bist du in Leipzig.“

Lebensader

Wer tagsüber außerhalb der Berufspendlerzeiten in den Zug RB110 Leipzig – Döbeln steigt, fragt sich vielleicht, warum diese Strecke noch bedient wird. Kleine Züge fahren stündlich an leer gefegten Bahnhöfen vorbei, an denen manchmal weniger als eine Handvoll Passagiere und Passagierinnen warten. Aber für die Menschen aus der Region bietet die Zugverbindung auch ohne Auto eine notwendige Mobilität und Anbindung.

Von Philip Fiedler