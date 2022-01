Leipzig

Zugreisende zwischen Leipzig und Dresden müssen sich derzeit in Geduld üben. Die Fahrt mit dem ICE oder IC dauert rund eine Stunde länger als sonst. Und das hat mit Baumaßnahmen in Riesa zu tun.

Allerdings baut dieses Mal nicht die Deutsche Bahn, sondern die Stadt Riesa selbst. Sie lässt eine alte Fußgängerbrücke am Bahnhof abreißen. Da die Blechbrücke, wie sie die Riesaer nennen, den Gleisbereich westlich des Empfangsgebäudes überquert und deshalb die Oberleitung entfernt und anschließend wieder montiert werden muss, sind die Einschränkungen für den Zugverkehr enorm.

Bis zu einer Stunde und 45 Minuten unterwegs

Regionalzüge entfallen ganz, dafür setzt die Bahn Busse ein. Der Fernverkehr wird über andere Strecken umgeleitet, statt wie sonst eine Stunde und 45 Minuten sind die ICE bis zu zwei Stunden und 45 Minuten unterwegs.

Bis zum 29. Januar sollen die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen sein und der Verkehr wieder rollen können, heißt es. Danach will man die restlichen Pfeiler herausheben, was den Bahnbetrieb aber nicht betrifft.

Wer auf der Strecke zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden größten sächsischen Städte unterwegs ist, kann ein Lied singen von Verspätungen und Einschränkungen. Denn die Strecke ist eine Langzeitbaustelle.

Züge sollen mit 200 Kilometern pro Stunde verkehren

Ihr Ausbau ist als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 9 Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes von 1992. Verfolgt wird das Ziel, zusätzliche Kapazitäten für Personen- und Güterzüge zu schaffen und die Fahrzeit zu verkürzen.

Gebaut wird mit unterschiedlicher Intensität seit 1993. Ist die Strecke einmal fertig, will die Bahn Züge durchgängig mit 200 Kilometern pro Stunde verkehren lassen. Die Fahrzeit soll sich dann auf unter eine Stunde – von 47 Minuten ist Rede – verkürzen. Eine deutliche Verbesserung zu den 105 Minuten, die die Züge sonst verkehren, wenn nicht gerade eine Umleitung gefahren wird wie aktuell.

Wann die Strecke einmal komplett fertig sein soll, zu einer solchen Aussagen lässt man sich bei der DB nicht mehr hinreißen. Euphorisch war bei der Vorstellung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit von spätestens 2008 die Rede.

Zahlreiche Abschnitte bereits fertiggestellt

Fairerweise muss man sagen, dass viele Abschnitte auf der insgesamt 117 Kilometer langen Strecke bereits erneuert sind. Zu nennen wären Leipzig – Riesa, Dresden-Neustadt – Dresden Hauptbahnhof, Riesa – Abzweig Röderau, Weißig – Böhla, Weinböhla – Radebeul-West, Coswig – Dresden-Neustadt, Bahnhof Dresden-Neustadt sowie der Abschnitt zwischen Dresden und Kötzschenbroda. Im Gegensatz zu reinen Neubauprojekten wurde hier zumeist bei laufendem Betrieb gebaut, was deutlich länger dauert, heißt es.

„Derzeit bauen wir im Abschnitt Zeithain – Leckwitz“, berichtet ein Bahnsprecher. Bis 2023 soll ein Gleis komplett erneuert werden. 2024 beginnen dann Abriss und Neubau des zweiten Gleises. Zudem rüstet die DB die Strecke mit moderner Stellwerkstechnik aus. Die Arbeiten seien umfangreich, da auch das Empfangsgebäude im Bahnhof Weißig abgerissen, der Haltepunkt in Glaubitz erneuert und die Anlagen in Nünchritz ertüchtigt werden müssen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 sollen alle Arbeiten in diesem Abschnitt beendet sein und die Züge mit Tempo 200 fahren.

522 Millionen Euro sollen noch investiert werden

Ferner laufen im Abschnitt Kottewitz – Weinböhla seit August Baugrunduntersuchungen „Zwei weitere Bohrungen am künftigen Nordportal des Kockelsbergtunnels finden im Frühjahr statt“, so der Sprecher. „Wir führen diese Arbeiten durch, um wichtige Erkenntnisse zur Beschaffenheit des Baugrunds, zum Grundwasser und zu möglicherweise vorhandenen Kampfmitteln zu erlangen.“

Auch auf der Strecke Bahnhof Riesa bis Abzweig Riesa soll gebaut werden. Die Planungen dafür laufen. Allerdings soll es dann keine Umleitungen geben wie aktuell bedingt durch den Brückenabriss.

Im Bericht zu den Verkehrsprojekten ist davon die Rede, dass 1,87 Milliarden Euro für den Ausbau der gesamten Strecke vorgesehen sind. Bisher seien 1,35 Milliarden Euro verbaut. Also sind noch 522 Millionen Euro zu verbauen. Geht es im Tempo wie bisher weiter, ist mit einer Fertigstellung in diesem Jahrzehnt wohl nicht mehr zu rechnen.

Von Andreas Dunte