Hordorf

Am Freitag jährt sich das schwere Zugunglück im sachsen-anhaltischen Hordorf (Landkreis Börde) zum zehnten Mal. Zehn Menschen starben damals, 22 wurden verletzt. Zu den Getöteten gehörten vier Mädchen und Frauen im Alter von 12 bis 61 Jahren und sechs Männer im Alter von 33 bis 74 Jahren.

Zusammenstoß auf eingleisiger Strecke

„So etwas vergisst man nicht, auch wenn es schon so lange zurück liegt“, sagte Maik Fischer der LVZ. Der 37-jährige Vizechef der Freiwilligen Feuerwehr des seit 1999 zur Stadt Oschersleben gehörenden Bördedorfes, erreichte mitten in der Nacht die Unglücksstelle. Gegen 22.30 Uhr war ein Güterzug auf eingleisiger Strecke im Nebel in der Nähe des Bahnhofs frontal mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Kurz zuvor hatte der Lokführer eines Güterzuges ein Hauptsignal übersehen und seine Fahrt fortgesetzt. Die Wucht des Aufpralls war unbeschreiblich: „Noch in kilometerweiter Entfernung hörten Menschen einen unheimlichen Knall, als die beide Züge ungebremst ineinander rasten“, so Fischer. Den Helfern bot sich ein Bild des Grauens: Der mit Kalk beladene Güterzug hatte den wesentlich leichteren Harz-Elbe-Express (HEX) komplett von der Schiene gefegt. Die zertrümmerte Wagen lagen wie umgestürzte Kartons auf dem schneebedecktem Feld neben dem Gleis, der Güterzug stand wie unbeschadet auf den Schienen.

Schweigeminute auf kleinem Friedhof

„Als ich zur Unglücksstelle kam, hatten Helfer schon die meisten Opfer geborgen und kümmerten sich um die Verletzten. Wir Feuerwehrmänner errichteten eine Wand aus Planen vor den am Bahndamm aufgereihten Toten, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen“, berichtete Fischer. Am schwarzen Stein mit der Aufschrift „Zum Gedenken an die Verstorbenen des Zugunglücks vom 29.1.2011“ unmittelbar neben der Bahnstrecke wollen damalige Ersthelfer der Feuerwehr am Freitag ein Blumengesteck niederlegen und auch auf dem kleinen Friedhof soll der Opfer mit einer Schweigeminute gedacht werden.

„Ein kunstvoll gestaltetes Holzkreuz steht dort für die Toten“, berichtet Norbert Kurzel. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keine offizielle Gedenkfeier geben, fügt der 66-Jährige hinzu. Der langjährige Hordorfer Ortsbürgermeister hat die Geschehnisse jenes Tages ebenfalls noch abrufbereit vor Augen. Aus der gesamten Region Magdeburg kamen alle verfügbaren Rettungskräfte zum Einsatz, berichtete er. Und im Gemeinschaftshaus wurde die Versorgung organisiert. Der Nebel war so dicht, dass keine Rettungshubschrauber fliegen konnten, die Verletzten mussten mit Krankenwagen in die umliegenden Kliniken gebracht werden.

Konzentrierter Rettungseinsatz

Auch Friedrich von Biela, damals Gemeindepfarrer, beschrieb seine Erinnerung an jenem 29. Januar 2011: „Dieser erste Eindruck von diesem ruhigen und konzentrierten Rettungseinsatz der Ersthelfer – das bleibt im Kopf. Und mir ist die Erfahrung wichtig geworden, dass viele Helfer und Ehrenamtliche sofort zur Stelle waren, um die Not der Betroffenen zu lindern.“

„Nur acht Wochen später und das Unglück wäre nicht geschehen“, glaubt Bürgermeister Kurzel. Denn dann wurde von der Deutschen Bahn – wie länger schon geplant – eine Notvorrichtung an der eingleisigen Strecke eingebaut, um Züge bei Kollisionskurs zu stoppen.

Bewährungsstrafe für Lokführer

Im Herbst 2011 musste sich der 41 Jahre alte Lokführer des Güterzuges, der auf der eingleisigen Strecke insgesamt zwei Signale übersehen hatte, vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Die Anklage ging von menschlichem Versagen aus. Ein während der Verhandlung vorgelegtes Gutachten der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle (EUB) des Bundes schloss Technisches Versagen aus. Signale und Weichen seien korrekt gestellt gewesen, hieß es. Bei den Unglückszügen wurden keine Mängel entdeckt. Der Bericht betonte auch, dass der Unfall mit einem automatischen Bremssystem hätte verhindert werden können. Die Richter verurteilten den Lokführer aus Niedersachsen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung – wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und „gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“.

Von Bernd Lähne