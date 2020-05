Zur Abwechslung mal Regen: Das Wochenende in Leipzig wird nass

Leipzig

Wer über das lange Feiertagswochenende auf schönen Maisommer gehofft hatte, wird enttäuscht: Die Trockenheit legt eine Pause ein, Tief Gudrun vertreibt das sonnige Wetter. Bis Sonntagabend kann es immer wieder nass werden und es wird deutlich kühler: Im Raum Leipzig wird die 20-Grad-Marke klar verfehlt.

Vor allem im Osten wird es nass

„Am Samstag und Sonntag macht der Sommer eine kleine Auszeit. Ausgerechnet am Wochenende stehen uns kühlere Tage ins Haus. Und es ist tatsächlich mal wieder etwas Regen in Sicht. Vor allem im Osten könnte einiges an Niederschlag zusammenkommen, hier wäre es nach der langen Trockenheit auch bitter nötig“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Die Regen-Grafik ist in Sachsen dunkelblau bis violett: Bis Montagabend können im Bergland 45 Liter und mehr pro Quadratmeter zusammenkommen. Quelle: wetter.net

15 Liter Regen in Leipzig , Erzgebirge bekommt mehr ab

In der Region Leipzig wird es voraussichtlich bis Sonntagabend für 10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter reichen. Nasser wird es im Süden Sachsens: Im Erzgebirge sind bis Montag sogar 45 Liter und mehr pro Quadratmeter drin. Dazu gibt es einen kleinen Temperatursturz: Statt frühsommerliche Werte von 20 bis 25 Grad zu Himmelfahrt und am Freitag sind Sonnabend und Sonntag maximal 16 bis 18 Grad in Leipzig möglich, im Regen auch noch etwas kühler.

Schöne Aussichten für das Pfingstwochenende: Am Sonnabend gibt es im Raum Leipzig bis zu 22 Grad – möglicherweise kann es sogar eine kleine Hitzewelle geben. Quelle: Wetter.net

Pfingsten : Hitzewelle in Sicht?

Fällt Pfingsten in diesem Jahr etwa ins Wasser? Danach sieht es derzeit nicht aus, beruhigt Wettermann Jung. Allerdings: Die Prognosen gehen aktuell noch weit auseinander. So sieht das europäische Wettermodell für die nächste Woche ein rasches Comeback des Maisommers voraus, in Richtung könnte es danach sogar eine kleine Hitzewelle geben. „Mal sehen, ob das wirklich so kommt, denn das US-Wettermodell sieht es teilweise deutlich kühler und aktuell keine Werte bis zu 30 Grad“, dämpft Jung vorerst noch allzu große Erwartungen.

Trend: Sommer wird sehr warm und trocken

Große Hoffnungen auf mehr Regen in den nächsten Wochen macht der Langzeittrend allerdings nicht. „Die Vorzeichen für einen erneut sehr warmen Sommer sind jedenfalls nicht schlecht. Etliche Langfristmodelle rechnen wieder mit einem sehr warmen und trockenen Sommer. Ob es wieder Hitzewelle mit Topwerte um 40 Grad geben wird, kann man aktuell zwar noch nicht sicher sagen, möglich ist das aber sicherlich“, so Jung. Im östlichen Mittelmeerraum wurden in diesen Tagen ja schon bis zu 45 Grad gemessen. „Für Mitte Mai sind das in dieser Ecke bereits Rekordwerte.“

Dürre mindestens bis Ende Juli

Für die Landwirtschaft sind das keine beruhigenden Aussichten. „Besonders schlimm ist die Tatsache, dass der US-Wetterdienst NOAA nicht nur mit einem extrem trockenen Juni rechnet, sondern nun auch noch mit einem extrem trockenen Juli. Der dritte Dürresommer in Folge wird damit immer wahrscheinlicher.“ Das wäre wirklich eine Hiobsbotschaft: Die Natur hat bereits seit Sommer 2018 ein großes Niederschlagsdefizit und das wird nun immer größer. „ Deutschland trocknet immer weiter aus und wieder regional schon langsam zur Steppe“ warnt Wetterexperte Jung.

Von Olaf Majer