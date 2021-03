Zutritt nur mit Testergebnis: Wie Sachsen Lockerungen ermöglichen will

Dresden/Leipzig

In Sachsen sollen umfassende Corona-Tests mehr Lockerungen ermöglichen – so hat es Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung, die am 1. April in Kraft treten wird, sind partielle Öffnungen geplant, die mit einer Testoffensive einhergehen sollen. Bestimmte Angebote könnten dann nur noch mit einem negativen Corona-Nachweis wahrgenommen werden, wenn die Öffnungen inzidenzunabhängig werden sollen.

Konkret bedeutet das: Auch in kreisfreien Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 könnte etwa der Besuch des Einzelhandels für Click & Meet nach Vorlage eines Testergebnisses möglich sein. Kommende Woche soll die neue Verordnung vorgestellt werden. Was sich bereits jetzt abzeichnet:

Zutritt nur mit Schnelltest: Diese Bereiche sind betroffen

Menschen, die ein negatives Testergebnis vorlegen können, sollen wieder mehr Freiheiten bekommen. Möglich wären dann: Die Nutzung des Einzelhandels für Click und Meet; der Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos, Tierparks und botanischen Gärten. Die Inanspruchnahme sogenannter „körpernaher Dienstleistungen“, also etwa Kosmetik- und Tatoostudios. Auch hohe Inzidenzen sollen nach jetzigem Stand keinen Einfluss auf diese Lockerungen haben.

Schulen: Tests schon ab Klasse eins

Nach den Osterferien sollen Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen zweimal wöchentlich getestet werden – auch Grundschulkinder. Diese Anordnung soll ebenso für sämtliche Beschäftigte in Kitas und Schulen gelten. Wie eine Sprecherin des Kultusministeriums mitteilte, soll hierbei ausschließlich auf Selbsttests gesetzt werden. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat angekündigt, dass genug Schnelltests bereit gestellt werden.

Restaurants und Hotels: Keine zeitnahen Öffnungen

Für die Bereiche Hotellerie und Gastronomie sind zunächst keine Wiedereröffnungen avisiert, wie Köpping klarstellte. „Wir müssen hier erstmal ein Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung durchführen, um zu schauen, wie sich das in diesem Bereich entwickelt“, sagte sie.

Individualsport ohne Tests, Perspektive für Fitnessstudios

Mit der neuen Verordnung soll das individuelle Sporttreiben im Außenbereich allein oder zu zweit auch ohne Negativnachweis gestattet sein. Dasselbe gilt demnach für Gruppen mit bis zu 20 Kindern, sie müssen allerdings unter 15 Jahre alt sein. Wie das Sozialministerium gegenüber der LVZ klarstellte, bleibt die Öffnung von Innensportanlagen und Fitnesscentern abhängig von der Inzidenz. Das Ministerium verweist auf den Stufenplan, demzufolge Sportanlagen im Inneren bei einer stabilen Inzidenz unter 100 öffnen dürfen. Neu ist: Fitnessstudios sollen mit Innensportanlagen gleichgestellt werden. Bislang war das nicht der Fall – sie waren von Öffnungen gänzlich ausgenommen.

Paradigmenwechsel in der Pandemiebekämpfung

Dass gewisse Angebote künftig unabhängig von der Inzidenz in Anspruch genommen werden dürfen, kommt einem Paradigmenwechsel gleich. Bislang waren die Einschränkungen stets an diesen Wert gebunden. Die „drei Säulen“ der Pandemiebekämpfung blieben dennoch unangetastet, wie das Ministerium von Köpping betonte. Der Dreiklang lautet also Testen, Impfen und das Einhalten der Hygieneregeln samt Maskenpflicht.

Es bleiben Unsicherheiten: Ob die inzidenzunabhängigen Lockerungen auch in Gebieten mit besonders hoher Infektionsdynamik Bestand haben sollen, wollte das Ministerium mit Verweis auf die laufenden Abstimmungen nicht kommentieren. Ob Click & Meet also in Hochinzidenzgebieten möglich sein wird, bleibt unklar.

Anerkennung von Tests: „Vertrauen in Bevölkerung wichtig“

Bei der Akzeptanz von Testergebnissen befinde man sich „noch in der Abstimmung“, so verlautete es aus dem Ressort von Köpping am Mittwochnachmittag. Am Dienstag hatte das Ministerium mitgeteilt, dass die Glaubhaftmachung eines negativen Testergebnisses ausreichend sei. Außerdem sollen digitale und analoge Nachweismöglichkeiten etabliert werden – etwa mithilfe von Apps und Schriftstücken. Gerade in Bezug auf Selbsttests sei „das Vertrauen in die Bevölkerung“ wichtig.

Geimpfte und genesene Menschen: Kein Freifahrtsschein

Bereits geimpfte und wieder genesene Menschen bleiben von der Testpflicht nicht verschont. „Auch diese können Träger des Virus sein“, so das Sozialministerium. Bislang ist nicht vollends geklärt, ob immunisierte Personen das Virus noch weitertragen können. Studiendaten aus Israel weisen zumindest darauf hin, dass die Viruslast bei Menschen, die sich trotz Impfung infiziert haben, um 50 bis 95 Prozent reduziert war.

Von Florian Reinke